Estrenamos en primicia ‘Welfare’, el primer EP de FAVX

«Se nos estaba acabando la gasolina del coche volviendo de un concierto en Santander y Marcos no quería parar antes de la hora de comer porque decía que «le daba mala suerte». Cuando el depósito llegó al límite, la gasolinera más cercana estaba al lado de un polígono industrial en Valladolid petado de supermercados. Mientras comíamos al lado de todas esas familias que pasaban el domingo de compras en el Leroy Merlín, pensamos: ‘Dios. Esto es tan sórdido que tenemos que hacer algo con ello’. Y así fue.»

Así explica Daniel Treviño, cantante y guitarrista FAVX, que las primeras fotos que se difundieron en medios de la banda fueran en un IKEA, algo que a muchos nos intrigaba sobremanera. Pero este no es el tema que hoy nos ocupa.

Y es que, aunque no les había hecho falta para tocar en el Monkey Week o en el Primavera Club, para subirse a escenarios junto a grupos como Girl Band o MOURN ni para protagonizar una de las sesiones más guapas de Slapback TV, FAVX lanzan mañana su primer EP, que puedes escuchar en primicia aquí.

Y aprovechando la coyuntura, le hicimos unas preguntas a Daniel Treviño, guitarrista y cantante del grupo.

VICE: ¿Por qué habéis decidido lanzar un EP en lugar de seguir por la senda de los singles, como hasta ahora?

Daniel: Porque pensamos que un EP es una buena forma de cerrar una etapa de FAVX con los temas que compusimos en la primera parte de la banda y nos parecía una buena carta de presentación de cara afuera.

Acabáis de sacar un fanzine dedicado a vuestro ex bajista, Marcos, junto a Carlos Cascos y mañana sacáis vuestro primer EP en formato físico. ¿Nos estamos haciendo los Born in the 90′s viejos y ya nos tira lo tangible, lo físico?

Respecto al fanzine, queríamos hacerle un regalo a Marcos y, más que un apego a lo físico, es que el dinero del merchandising hace milagros.

Sobre el EP, en 2018 el formato físico para nosotros es más un símbolo de apoyo a un proyecto, como cuando una banda te gusta mucho o quieres darles dinero yendo a un directo con el merch, que el hecho poseer la música en sí, que que es algo que ya te dan las plataformas digitales. Y al final lo más honesto para nosotros era sacar un CD porque, como conductores asiduos que somos de los coches de nuestras madres, es el formato físico que más usamos.

¿Os daban mucho la turra con el ‘cuándo sacaréis un EP’?

Nunca nos dieron mucho la turra, pero sí que sentíamos que era la hora de sacar algo nuevo, más grande que lo anterior y con un sonido contundente.



Nico, Dani y Elena. Imagen vía Carlos Cascos

¿Cómo fue currar con Miel de Moscas y Hans de Estudios Monreal?

Ángel (Miel de Moscas) nos ofreció volver a grabar las demos que teníamos con Hans y a nosotros nos moló la idea porque ya conocíamos su curro con otras bandas (Baywaves, Perro, Templeton), así que nos encerramos en su estudio a experimentar y fue una experiencia realmente divertida. De los ocho días que pasamos allí, sólo grabamos durante 2, y el resto fue experimentar.

Lo que mola del estudio de Hans es que no te ofrece una colección de cromos de guitarras eléctricas y amplificadores: tú llegas allí y tiene todas las paredes llenas de sintes y si haces música de guitarras tienes que grabar con tu propio material. Eso para nosotros fue clave porque queríamos que Hans fuera productor del EP y estaba claro que nos iba a aportar un punto de vista diferente en cuanto al sonido. Llegamos al extremo de mirar canciones de ABBA para sacar el tempo de Fireking y terminamos basándonos en Dancing Queen.

Leí en algún sitio que no recuerdo, o alguien me dijo que representabais la rabia millennial. Pero, ¿qué es la rabia millennial?

La rabia millenial es lo que pasa cuando el router deja de funcionar por tercera vez en la misma mañana.