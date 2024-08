Estudiantes mexicanas crean nieve para prevenir el envejecimiento

¿A quién no le gusta el helado, la nieve o las paletas congeladas? Seguramente todos tenemos dulces recuerdos de la infancia comiendo golosinas heladas en los calurosos días de verano. Y es por eso que me llamó la atención cuando, la semana pasada, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que un grupo de estudiantes había creado una nieve para prevenir el envejecimiento prematuro.

Se trata del resultado de un proyecto escolar realizado por tres estudiantes del 4to. semestre de Licenciatura en Nutrición del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta (CICS UMA). La creación del producto comenzó cuando Selenne Karina Díaz Mejía (21), Laura Fernanda Sosa Roldán (21) y Frida Alejandra Pérez Zárate (19) aún cursaban el 3er. semestre de la carrera. La elaboración de un producto alimenticio, comercializable e innovador era un requisito para aprobar la materia de Conservación de Alimentos.

La idea era producir un alimento delicioso y atractivo, sin caer en lo típico, como chocolates o galletas. Pero estas chicas no solo cumplieron con la asignatura, sino que sobrepasaron las expectativas. La nieve, bautizada Freezla, es sabor jamaica y zarzamora con un ligero toque a menta. Además, contiene vitaminas A, C, B1, E, B9, B12 y D; minerales como hierro, magnesio, calcio, cobre, manganeso, potasio, selenio, zinc y calcio, entre otros. Todos estos elementos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, eliminar el mal aliento y mejorar la digestión. ¿Qué más podemos pedir?

Tomando en cuenta los beneficios a la salud de este producto, cabe preguntarse, ¿si acaso el valor nutrimental también cumple con las expectativas? Y vaya que lo hace, ya que comparado con productos similares —como helados y otras nieves—, los aportes calóricos no son mayores, una porción de 125 ml aporta 135.42 kcal, un valor aceptable para este tipo de productos.

Cabe destacar que las chicas hacen hincapié en que no se trata de un producto milagroso, no vas a poder pausar el tiempo, ni eliminar las arrugas, sino que cosumiéndolo regularmente podrás mejorar las capacidades antioxidantes de tu cuerpo y retrasar signos de la edad prematuros causados por el estrés o la presión excesivos. Es por eso que sus creadoras enfocaron la atención de mercado en personas mayores de 30 años; sin embargo, cualquiera puede consumir la nieve, aunque no es recomendable para personas con problemas renales, ya que la jamaica es un diurético natural.

Lo que es más, Freezla no solo es buena para retrasar el envejecimiento prematuro, sino que también servirá para todas aquellas personas que padezcan halitosis, ya que gracias a la menta refresca el aliento del consumidor.

De acuerdo a las chicas, a pesar de que la nieve cuenta con un nombre, un logo, eslogan y envase, «El producto no está a la venta, la verdad no lo hicimos con esa intención, pero estamos considerando empezar a venderlo, aunque sea por pedido», dijeron en entrevista con MUNCHIES. Además, también dependen del veredicto final del IPN para vender, ya sea de forma independiente o no.

La verdad es que en México hay talento, apenas van en 4to. semestre y las chicas ya cuentan en su carrera con una nieve innovadora de este calibre. Sería una pena que un producto como éste quedara solo en el recuerdo de un bonito proyecto, pero ya veremos la demanda que alcanza y el veredicto del IPN, solo el tiempo lo dirá.