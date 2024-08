Imagina no ir nunca a clase: así es estudiar en casa en España

Mientras que nosotros pasamos la mañana sentados en esas sillas verdes, enfrente de pupitres también verdes, hay alrededor de 2000 niños españoles que dan clase en la comodidad de sus hogares. No tienen exámenes ni deberes, y en el recreo pueden ponerse a ver Disney Channel. Sus padres defienden una educación personalizada, que potencie su creatividad y les prepare para el mundo de hoy y, claro está, desconfían de que la escuela pública pueda proporcionársela.

La alternativa de estudiar en casa o homeschooling es muy poco conocida en España, lo que se debe, en gran parte, a que la ley educativa no la considera una opción legal. La cuestión es que, aunque la Constitución recoge el “derecho a la educación y la libertad de enseñanza”, la LOMCE establece la escolarización presencial como única opción.

Videos by VICE

Que Lindsay Lohan fuese educada en casa y haya acabado como ha acabado tampoco contribuye a popularizarlo. Acudo a la psicóloga infantojuvenil María Martín para que me ilumine sobre cómo puede afectar al niño no ir físicamente al colegio. “La influencia de la familia es importantísima, pero para que su desarrollo social sea completo necesita de la interacción con sus iguales. El colegio facilita el contacto con otros niños de otras características culturales, sociales o de género”.

MIRA:

Curiosamente, yo he vivido casi toda mi vida a menos de 100 metros de una de estas familias: mis vecinos del número 3, los Calvo. Sus hijos, Javi, Dani y Pablo, han merendado en mi cocina, y yo he intercambiado pegatinas con sus primos mayores. Hace cuatro años que estos hermanos empezaron a estudiar en casa, pasando a formar parte de la minoría de niños que pueden llamar mamá a su profesora sin desatar las risas de toda una clase.

Una de esas mañanas en las que estudiaba para la PAU, sonó el timbre de casa, y cuando fui a abrir, me encontré al pequeño de la familia Calvo preguntando por enésima vez si mi hermano podía salir a jugar. Recuerdo pensar ¿por qué cojones este niño no estará en el colegio?

Así que esta vez fui yo quien les llamó al timbre, no para pedir harina, sino para preguntarles cómo es eso de estudiar en casa. Y para los que os lo estéis preguntando, desgraciadamente no, no celebran el Noam Chomsky Day.

Cristina, madre

VICE: Hola, Cristina, ¿podría preguntarte por qué decidisteis sacar a vuestros hijos del colegio?

Cristina: Claro. No queríamos que pasasen su infancia bajo el estrés de los exámenes, de los deberes, de las notas… Queríamos una educación diferente, adaptada a ellos y en la que se potenciase de veras su creatividad y su inteligencia.

¿Cómo entra en juego educarles desde casa en esto?

En casa podemos darles una educación más acorde con los valores de la familia: personalizada, flexible y que les prepare para el futuro. En el colegio tienen que cumplir a rajatabla el currículum y en un año dar todos los temas como sea, pero eso no les prepara para enfrentarse al mundo de hoy, sino para acabar el libro el día 23 de junio.

¿Quién se encarga de las clases?

En el día a día soy yo la que me siento con ellos y doy las clases.

¿Cómo preparas el temario?

Hay muchas formas de hacerlo, desde el extremo, el de los unschoolers, que no siguen ningún manual, sino que dejan a los niños a su aire hasta que son ellos los que acaban demandando la educación; hasta los que hacen lo mismo que harían en el colegio, pero en casa. Nosotros nos hemos quedado en el medio, seguimos el patrón del colegio pero sin exámenes y adaptado al ritmo y a las inquietudes de cada uno.

En España, el homeschooling todavía no es legal. ¿Debería legalizarse?

Absolutamente.

Pero si se abre el acceso a todo el mundo, ¿no cabe la posibilidad de que algunos padres utilicen la educación desde casa para aislar y adoctrinar a sus hijos?

Puede haber padres que no quieran exponer a sus hijos a otras ideologías o a otras culturas, es cierto. De la mano de la legalización vendría una regularización que permitiría evitar que la educación desde casa se convierta en una puerta para el absentismo escolar o los malos tratos.

¿Vosotros habéis tenido algún encontronazo con la justicia?

No, de momento, no. Sí que conozco algún caso de alguna familia, pero aunque el homeschooling técnicamente no es legal, cuando la Fiscalía se da cuenta de que no hay abstensimo no suele ir más lejos.

¿Qué opinas del sistema educativo actual?

Creo que solo vale para cierto tipo de alumnos muy concreto. Las clases están masificadas, no se adaptan al ritmo de los niños y se basan demasiado en la memorización. El problema no reside en los profesores sino en el sistema, que no ha sabido adaptarse a un mundo que ha cambiado a una velocidad muy alta.

¿Es necesaria una reforma?

Más que necesaria es urgente. Da igual que se hagan colegios bilingües o se imparta Educación para la Ciudadanía, el método educativo es el mismo que el de hace 30 años.

Dani, hermano mediano, 14 años

Pablo, hermano pequeño, 10 años

VICE: ¿Qué hay, chicos? ¿Cuál fue vuestra reacción cuando os dijeron que ya no teníais que ir más al cole?

Pablo: Me quedé flipando.



Dani: Yo tenía curiosidad, a ver cómo iba a ser eso del “colegio en casa”.

¿Qué es lo qué más os gusta de estudiar en casa?

Pablo: Estar a gusto. Cuando solo tengo que leer me tumbo en el sofá y pongo los pies en el radiador. Y que no tengo exámenes.

Dani: Que si me atasco un poco en una cosa, no tengo que agobiarme, puedo estar con ella más días hasta que la saco.

¿Echáis algo de menos del colegio?

Dani: Un poco a los compañeros o el paseo hasta el colegio con los vecinos. Pero hay cosas que no echo para nada de menos.

¿Como cuáles?

Dani: La pizarra. Un día, me sacó el profesor y me dijo que tenía que hacer una división de un número, pero nosotros estábamos estudiando las de dos números. Yo empecé a pensar y a darle vueltas a la cabeza pero no conseguía acordarme de las divisiones de un número. No la pude hacer y el profesor empezó a decirme cosas y a regañarme delante de toda la clase. Lo pasé bastante mal.

¿Qué hacéis en el recreo?

Dani: Preparnos algo de comer. A veces salgo al huerto o a dar de comer a la gallina.

Pablo: Yo veo vídeos en la tablet; mi hermano mayor se pone con el móvil.

Dani: Al principio, veíamos más la tele, como cuando estás malo y no vas a clase, aunque echaban series raras como Heidi o Art Attack. Me preguntaba por cuántos niños estaríamos viendo la tele justo en ese momento si en principio la mayoría debía estar en clase.

Sergio, primo, 21 años

VICE: ¿Qué tal, Sergio? ¿Tú has estudiado desde siempre en casa?

Sergio: No, estuve en el colegio hasta cuarto de primaria. Los últimos años los pasé en EE. UU., que fue donde mis padres descubrieron que existía la opción del homeschooling, es decir, de educarnos en casa.

Dificil de enterarse aquí, en España, de que existe esta opción

Claro, es que aquí todavía no está regulado por la ley. Cada vez hay más familias españolas que lo hacen y más información en internet pero si ahora sigue sin ser algo común, imagínate hace 15 años.

Y después de terminar el “colegio”, empezaste Psicología en la UNED. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera también “desde casa”?

Estudiar en casa me funciona y es a lo que estaba acostumbrado, pero principalmente fue para tener tiempo para la música, que ha sido siempre mi pasión.

¿Cómo convalidaste los títulos? ¿Hiciste la PAU?

La ESO en España es obligatoriamente presencial, así que no la pude convalidar. Tuve que presentarme a los 18 años al examen por libre, cuando realmente estaba cursando lo que equivaldría a Bachillerato y me iba a examinar de Selectividad. Mi madre tuvo que lidiar con un inspector de Educación que se volvió loco porque decía era imposible que me hubiese sacado la ESO y la PAU el mismo año.

¿Qué es lo primero que te preguntan cuando dices que estudiaste en casa?

La gente suele tener más curiosidad que otra cosa y se interesa genuinamente por el tema, pero antes me acuerdo haber oído mucho: “¿Y tú cómo haces amigos?”.

Pero ¿y tú cómo hacías amigos?

Pues como tú y como todo el mundo. Es cierto que conocer a gente nueva en casa es difícil, pero de pequeño siempre he ido a actividades extraescolares, he estado en asociaciones… La socialización no es un problema; si no viene, puedes buscarla.

¿Algún momento incómodo de “qué haces que no estás en el cole”?

Un electricista una vez vino a casa por la mañana y me dijo algo así como que qué suerte tenía, que hoy no había ido al cole. Entonces pensé, Pero señor, si este es mi cole.

Javi, hermano mayor, 16 años

VICE: Hola, Javi. ¿Cómo es un día típico de “colegio”?

Javi: Empezamos a las 9:15 las clases y acabamos sobre las 13:30-14:00. En un día solemos ver 5 asignaturas, o sea, como si tuviésemos 5 “clases” de instituto.

¿Cómo son tus clases?

Cojo el libro y el cuaderno de la asignatura que toque y me pongo en mi habitación a “hacer” mi propia clase. No es la típica clase en la que tomas notas mientras un profesor habla, sino que me pongo a estudiar por mi cuenta y si necesito algo de ayuda, pregunto a mi madre.

¿No te sientes a veces un poco solo?

Sí, dejar de estar rodeado por toda una clase de compañeros a estar solamente con mis dos hermanos ha sido un cambio grande. También te puedes cansar de estar en casa. Yo hay días que estoy deseando llegar a fútbol para ver a mis amigos.

¿Qué es lo qué más te gusta de dar clase en casa?

A mí me mola tener libertad para investigar a mi aire. Hay veces que empiezo a buscar información sobre algún tema y entonces encuentro otra cosa interesante, así que empiezo a investigar sobre eso, y vuelvo a descubrir otra cosa, y así sucesivamente hasta que veo que ya ha pasado más de una hora.

A mí me pasa con los videos recomendados de YouTube, vaya.