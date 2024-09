Estudio dice que la alergia a la comida podría afectar la salud mental de los niños

Para los niños que padecen alergia a ciertos alimentos, este problema podría ser más grave que una preocupación médica y afectar su salud mental.



Una nueva investigación publicada esta semana por la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia ha relacionado las alergias alimenticias con una mayor prevalencia de ansiedad infantil entre minorías étnicas con un nivel socioeconómico bajo.

Renee Goodwin, doctora para el Departamento de Epidemiología y autora en jefe de la investigación explica que el incremento de la ansiedad relacionado con las alergias a la comida no solo tiene que ver con el miedo a las reacciones o emergencias médicas. «Podría guardar una conexión más fuerte con las situaciones sociales que los niños alérgicos deben tolerar», le dice a MUNCHIES. «Los puntajes más elevados fueron obtenidos en ansiedad social y miedo a la humillación».

Goodwin y sus colegas descubrieron que entre los niños con alergias a distintos alimentos, 57 por ciento reportó haber sentido ansiedad, comparado a un 48 por ciento de niños sin alergias.

Ella cree que existen estigmas alrededor de las alergias y que los niños son más propensos a padecer ansiedad por «ser diferentes» de los demás.

El grupo de investigación y apoyo FARE estima que uno de cada 13 niños padece algún tipo de alergia a los alimentos. Un reportaje realizado por The New England Journal of Medicine calculó que, en particular, los casos de alergia al cacahuate se han cuadruplicado en los últimos 20 años.

Recientemente, los comedores de las escuelas públicas se han convertido en el punto focal de una batalla entre padres y administradores sobre cualquier tema, ya sea qué tipo de alimentos pueden traer los niños desde casa, hasta el valor nutricional (o la falta de éste) de las comidas que preparan las escuelas.

Y esta estrategia podría estar afectando la salud mental de los chicos.

Deben realizarse «mayores esfuerzos para promover la inclusión de niños con alergias y sensibilidad a ciertos alimentos para mantener a los niños seguros, ya que es sumamente importante conservar un buen desarrollo social y una buena salud mental», dice Goodwin.

Para los administradores, a veces resulta complicado asegurar la inclusión de todos los niños y al mismo tiempo cuidar a quienes padecen alergias.

«Crear y seguir políticas estrictas que promuevan la inclusión y aceptación de la diversidad de cualquier tipo —todos los niños tienen «algo» que los hace diferentes— es una lección importante en sí misma», opina Goodwin.