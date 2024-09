Un estudio revela que quienes fuman marihuana tienen más probabilidades de tener ‘recuerdos falsos’

Artículo publicado originalmente en VICE India.

Probablemente todos tengamos a ese amigo o conocido que quedará fumado y se embarcará en un viaje para conseguir los alimentos necesarios para satisfacer el munchies, quien volverá con una pintoresca historia de cómo vio a un perro volador o fue asaltado por un mono. Los marihuanos suelen jurar que las alocadas historias que cuentan son reales, incluso cuando la reacción general es ignorarlos con un «hermano, fumaste demasiado». Pero resulta que hay un trasfondo científico que explica por qué tu amigo cuenta esas increíbles historias.

Un nuevo estudio dirigido por Lilian Kloft, de la Facultad de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, trató de dar sentido a los efectos del cannabis en nuestros recuerdos, y resulta que el consumo regular de marihuana puede modificar la verdad. Ya sabemos que fumar marihuana afecta la memoria y puede perjudicar la capacidad de un individuo de recordar incluso los eventos recientes, pero esta nueva investigación revela que las personas que se ponen demasiado fumonas también formulan «recuerdos falsos«. Esto es especialmente importante desde el punto de vista legal con relación a los testimonios y recuerdos declarados por testigos presenciales en las escenas de crímenes.

Para evaluar la gravedad con la que el cannabis puede afectar los recuerdos, los investigadores reclutaron a 64 voluntarios y los sometieron a una prueba que incluía listas visuales y realidad virtual. En la primera prueba, los participantes tenían que memorizaran una lista de palabras, luego debían recitarla; primero de inmediato y después, una semana más tarde. Un grupo de participantes recibió marihuana activada con THC mientras que el otro recibió un placebo, y con base en sus respuestas, los investigadores se dieron cuenta de que aquellos que estaban drogados, recitaron palabras más aleatorias o no relacionadas en comparación con aquellos que no lo estaban.

Para verificar estos hallazgos, los participantes fueron sometidos a situaciones de crímenes reales en realidad virtual, unos como testigos oculares y otros como perpetradores. La mitad del grupo hizo esta prueba sobrio, mientras que la otra mitad consumió marihuana antes de la simulación. Después de cada simulación, los participantes fueron entrevistados y durante la entrevista se introdujo información errónea a propósito para confundirlos. Se insinuó, por ejemplo, que se usó un arma en una situación en la que el ladrón usó un cuchillo. Una vez más, los resultados demostraron que aquellos que estaban drogados tendían a recordar detalles subjetivos falsos, especialmente cuando eran inducidos por la perspectiva de otra persona. «Las personas bajo la influencia del cannabis muestran la mayor propensión a tener falsos recuerdos de cosas o detalles que están poco relacionados con el evento original», concluyó Kloft. «Parece que [las personas intoxicadas con cannabis] tienen una tendencia a «concordar» cuando no tiene muy claros sus recuerdos, lo que vuelve sus respuestas aleatorias y poco confiables».

El equipo repitió las mismas pruebas a la semana siguiente para ver cómo respondían los participantes una vez que estaban sobrios. Esta segunda vez, no hubo una diferencia significativa en el lapso de memoria de los que consumieron cannabis la semana anterior y los que no lo hicieron, lo que demuestra la tendencia de la memoria a degenerarse con el tiempo. Por lo tanto, el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences llega a la conclusión de que fumar marihuana puede hacer que las personas crean cosas que pueden no ser ciertas, lo cual crea la fuerte necesidad de tener un sistema en el que se garantice la sobriedad de un testigo antes de que emita su testimonio sobre cualquier situación.

