Estuve en el malogrado crucero de Mad Decent donde una mujer cayó al agua

Todas las fotos pertenecen a la autora.



Son las 10 PM del jueves, 12 de noviembre, aproximadamente a 120 millas de la costa de Cuba y las 2400 personas en el Mad Decent Boat Party están molidos en los alrededores del casino o sentados en sus cabinas porque no hay nada más que hacer. Tras el primer día de desenfreno, todas las presentaciones planeadas para el fin de semana, entre las cuales se incluían Dillon Francis, Jack Ü, Flosstradamus y Mija, se han pausado. Alrededor de las 6:30 PM de esta tarde, Kaylyn Rose Sommer Davis, de 24 años, cayó al agua, presumiblemente para morir.

Los pequeños hechos que sabemos sobre Kaylyn hacen que lo sucedido sea aún más trágico y bizarro: ella era una joven madre asistiendo a la fiesta por segunda ocasión. El año anterior, ella y su esposo se cazaron en el barco; de acuerdo con Entertainment Weekly, la boda fue llevada a cabo por un chico que conocieron a través del perfil de Facebook del crucero.

Estábamos sentados en el Bingo Keys ‘N Krates, disfrazados para la noche con temática de animales, cuando el anuncio se escuchó por las bocinas, realmente no entendimos la gravedad de la situación. Todos imaginamos que el barco regresaría, recogería a la persona poco afortunada que cayó y nos dirigiríamos a México para el evento principal como estaba planeado: un día completo de fiesta con open bar en Playa Mia Grand Beach & Water Park. De forma casual, terminamos nuestro juego de Bingo y nos fuimos al buffet.

Se hacían actualizaciones por las bocinas cada 15 o 30 minutos, pero no había nada nuevo. Sixthman Jen, la oficial portavoz de la fiesta, hizo rondas por el comedor respondiendo preguntas casi toda la tarde. No tenía información nueva—nadie la tenía—pero su presencia era tranquilizante y alentaba a todos a mandar buenas vibras y poner atención a los anuncios.

Aproximadamente a la 1:30 AM del viernes por la mañana, Bobby el director del crucero hizo el último anuncio de la noche. Tras varias horas de mantener una voz casi calmada, finalmente se le hizo un nudo en la garganta. La persona no había sido encontrada. Oír su voz romperse era como ver un protocolo perfecto arruinarse con la realidad de la situación—la gente a cargo no podía resolver esto.

Me fui a dormir y desperté con noticias más tarde el viernes de que daríamos la vuelta y volveríamos a Miami. Inmediatamente, se apoderó de mi una ansiedad paralizante por tener que pasar otras 48 horas en el crucero rave más deprimente de todos los tiempos.

Pero esta no es una historia sobre qué tan terrible era este desastre—es sobre cómo lo enfrentaron todos. Los héroes que salvaron esta pesadilla de vacación fueron los propios miembros de la familia Mad Decent—incluyendo el staff de los cruceros noruegos, Sixthman Productions y el sello—que se presentó como un frente unido entre el caos y levantaron la moral con sus propias manos.

En esa mañana, fui a la piscina de la cubierta para ver cómo se la estaba pasando todo el mundo y encontré que era totalmente humillante.

Primero estaba este chico, conocido sólo como Handlebar John:

Él estaba en la piscina esencialmente haciendo una combinación de comedia stand-up, impro y terapia emocional—ofreciendo su teléfono de goma a cualquiera que quisiera «llamar» a sus seres amados para decirles que estaban bien. Él comenzó mostrando cómo se hacía: «Si, abuela, si estoy usando mis flotadores todo el tiempo. Si, tampoco me he quitado mi silbato anti violación.» A pesar de la situación de la noche anterior, era imposible no reír, incluso acepté la oferta, haciendo una pseudo-llamada al departamento internacional de bomberos asegurándoles que a pesar de los rumores de que la fiesta se había apagado, ya se había vuelto a encender, pero no tenían que preocuparse.

Momentos después, la música regresó y el primer artista del día, un chico de 19 años llamado DJ Swizzymack, se volvió el primer artista en la historia en abrir su set apropiadamente con «Don’t Stop Believin» de Journey. Entró justo con el himno de fiesta de RL Grime y What So Not, «Tell Me», y de pronto todo mundo estaba bailando, los juguetes de piscina de Mad Decent rebotaban por cubierta y las Bud Light de Lima brotaban como agua. Un chico en la pista de baile había adquirido masa de pizza de la cocina y la hacía girar de forma increíble mientras bailaba.

Major Lazer

A las afueras a la mitad del océano, entre un público diverso de rostros sonrientes y disfraces ridículos, el sentimiento de PLUR finalmente había regresado al barco. Incluso los mensajes cliché que brotan de los cerebros de Major Lazer y sus temas visuales, como «libérate» y «paz es la misión», tomaron un característico significado en ese momento perfecto.

Entonces, escuché las noticias sobre los ataques en París.

Habíamos estado completamente aislados del mundo exterior en nuestra burbuja rave flotante y no habíamos prendido la TV por un segundo, no me habría enterado de lo sucedido hasta que tocáramos tierra. Nadie más parecía estar hablando sobre los ataques, así que asumí que no sabían o, como yo, no querían deprimir más a la gente. Me tomó una hora de siesta y varias rebanadas de pizza sacudirme la devastadora noticia y regresar a la piscina en cubierta.

Set de Nadastrom al amanecer.

Skrillex fue el primer artista en hacer mención públicamente de lo que había sucedido en el barco el domingo por la mañana. Se levantó durante el épico set al amanecer de Nadastrom, agradeció al equipo de producción, a seguridad, a los empleados y a todos a bordo: «Quiero agradecerles por su increíble energía. Quiero que sepan que hemos estado atravesando serios problemas por aquí. Nos queda un día más en este barco, un día más para hacer de este viaje algo increíble. ¡Duerman un poco y traigamos toda nuestra vibra mañana! ¡Hoy!

El domingo fue una avalancha en cascada de emociones que nos llevaron a un set de Jack Ü a la 1 AM. Artistas como Dillon Francis y Thomas Jack, que se supone subirían al bote cuando llegáramos a Cozumel, nunca lo hicieron pues tuvimos que regresar antes de alcanzar nuestro destino. Ya que la fiesta en la playa no sucedería, había mucha esperanza de que este evento final fuera el mejor de todos.

Jack U presentándose por livestream desde la oficina del Norwegian Pearl.

En un cruel giro del destino, sólo 15 minutos después de que iniciara el show de Jack Ü, el cielo se obscureció, se acumularon las nubes y una tormenta masiva azotó. El show tuvo que detenerse, pero Diplo y Skrillex fueron insistentes en terminar su set y convencieron al equipo del barco de hacer un livestream desde las oficinas hacía todas las TVs del barco. Literalmente estaban mezclando en el escritorio de alguien y fue tan conmovedor que fui capaz de olvidar lo horrible que sonaba viniendo a todo volumen de las bocinas de la TV.

Todos los detalles del barco fueron pensados, justo en las servilletas.

Podrían pensar que la trágica muerte de Kaylyn y la resultante fiesta cancelada en la playa sería de lo más deprimente, pero la humanidad a bordo es algo que siempre recordaré cuando piense en nuestro desastroso crucero. Una rápida navegada por el Facebook de Mad Decent revela más posts positivos y compasivos que quejas. Alguien sugirió que los reembolsos se donarán para el fondo conmemorativo de Kaylyn, de inmediato se inició una campaña en GoFundMe que está a dos terceras partes de alcanzar su meta—puedes donar aquí. Un aplauso para todos los que ayudaron a levantar la vibra, desde Handlebar John, hasta Jack Ü y los chicos de la familia Mad en su página de Facebook que respondieron con empatía y no con enojo. La paz es la misión, no lo olviden.

