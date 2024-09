¿Estuvo el régimen de Pinochet detrás de la muerte de Pablo Neruda?

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La tesis de quel el régimen dictatorial comandado por Pinochet estaba detrás de la muerte de Pablo Neruda está ganando peso y defensores a medida que la investigación llega a su fin.

Pese a que los avances en la investigación no son públicos, el ministro chileno del Interior confirmó la semana pasada que había enviado un documento al juez sobre el caso donde especificaba que resulta «claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en su muerte».

El documento que fue elaborado en marzo, no salió a la luz hasta que fue publicado en el periódico El País. «De haber existido la intervención de terceros» reza el documento, «ésta habría consistido en la inoculación, mediante una inyección en el abdomen del poeta, durante su estancia en la Clínica Santa María, de sustancias aún no determinadas en la investigación, y que le habrían producido la muerte aproximadamente seis horas más tarde».

Neruda es conocido internacionalmente por sus poemas de amor, pero también intervino en política como senador del partido comunista. El poeta era además amigo personal del presidente Salvador Allende, que acabó suicidándose en el palacio nacional durante el golpe de estado liderado por el general Pinochet en septiembre de 1973.

El poeta murió con 69 años, dos semanas después del golpe. Su enfermedad le obligó a ingresar en un hospital justo un día antes de coger un vuelo hacia México, país al que tenía previsto exiliarse y donde le habían ofrecido asilo.

El certificado de muerte de Neruda establece la causa de su muerte como síndrome de desgaste producido por un tumor de próstata. Sin embargo, el documento señala que no se practicó ninguna autopsia, y que el doctor que firmó el certificado facilitó las conclusiones desde su casa y por teléfono. «él realmente tenía cáncer», comenta a VICE News Rodolfo Reyes, uno de los sobrinos del poeta. «Per no perdió peso», añade.

Reyes piensa que Pinochet mató a Neruda porque temía que se convirtiera en una amenaza para el régimen. «Creo que se intervino clara y directamente en su muerte. Pinochet sabía que si Neruda dejaba el país, tenía capacidad para constituir un gobierno chileno en el exilio», asegura Reyes.

El documento publicado por El País y escrito por el ministro del Interior no incluye el descubrimiento de la bacteria mortal «estafilococo dorado» en los restos del poeta que se hizo público el pasado mes de mayo.

Dr. Andrei Tchernitchin, miembro del panel internacional de investigadores, explicó a VICE News que los expertos aún no han podido establecer de donde venía esta bacteria. Tchernitchin declinó hacer más declaraciones alegando que la investigación aún está en curso.

«Estoy convencido de que fue asesinado», asegura a VICE News Eduardo Contreras, el abogado del Partido Comunista que se encarga del caso. «La sustancia hallada en el cuerpo de Neruda es tóxica».

La investigación de la muerte de Neruda se abrió en 2011 debido al empeño de Manuel Anaya, uno de sus chóferes.

«Neruda no estaba suficientemente enfermo para morir. Pensamos que estaría en mejores manos en la clínica Santa María, pero nunca imaginamos que muriera a causa de una inyección», aseguró Anaya a los medios de comunicación locales tras su muerte. El conductor fue detenido y enviado a un campo de tortura unas horas después de la muerte de Neruda. «Ellos lo habían planeado todo».

Aunque el cuerpo del poeta fue exhumado en 2013, inicialmente no se encontró nada sospechoso y la investigación continuó.

Esta no es la primera vez que se acusa al régimen de Pinochet de haber eliminado a figuras de relevancia pública opuestas al régimen.

El ex presidente Eduardo Frei murió en 1982 debido a un shock séptico tras una cirugía. El dictador también fue acusado de matar al ex diplomático Orlando Letelier con un coche bomba en Washington DC and luego ordenar el asesinato de su propio ex jefe de espionaje para cerrar el caso.

