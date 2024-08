Etapp Kyle, Oliver Huntemann y Kenny Glasgow confirmados para The Zoo 2017

Cada vez se caldean más los ánimos de cara a la edición 2017 de The Zoo, el festival de música electrónica que desde 2014 ha tenido como único objetivo unificar las diferentes escenas del suroccidente colombiano. Listo para llevarse a cabo el domingo 12 de noviembre en Asodeoccidente, ubicado en la vía Cali – Palmira camino al aeropuerto, The Zoo ha decidido calmar la ansiedad de sus asistentes compartiendo lo que será la primera fase del line up definitivo de artistas para esta edición venidera.

Entre los nombres que forman parte de este primer anuncio llamado Nacimiento se encuentran Etapp Kyle, el artista ucraniano que con sus producciones supo ganarse la confianza de Ben Klock en su sello Klockworks; Oliver Huntemann, el veterano alemán detrás de sellos como Confused Recordings y Senso Sounds; Kenny Glasgow, exmiembro del conocido dúo canadiense Art Department, además del inglés Huxley, Acid Mondays, Joey Daniel y Yaya.

Actos del circuito nacional como Julio Victoria [live], Figueroa & Obando, Giovanny Aparicio, Julio Garcés, Caro Fox, Camilo Montezuma y Fronter también fueron confirmados en esta primera fase de artistas. Esperen pronto más información con respecto a convocatoria de DJs, agenda cultural y demás artistas que formarán parte de The Zoo 2017. Mientras tanto, pueden seguir pendientes del evento oficial, o asegurar su entrada de una vez por acá.

