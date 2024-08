Eterna Inocencia es una apología de la resistencia punk

Eterna Inocencia representa todo lo punk que se puede ser en un país capitalista del tercer mundo. El trabajo extra que implica ser rebelde sin ser una carga; ser una banda convocante que se mantiene independiente; dar voz a problemáticas de índole social, y entidad por medio del sonido, a circunstancias de la existencia humana.

Son hardcore, tienen poética de emancipación y empoderamiento individual, por medio de la libertad. Las canciones de Eterna son líricas y poderosas, con una fuerte impronta política. En los actos en vivo, la banda entrega una performance impecable. Con estos estímulos, el público engendra un pogo informe y dinámico que cambia de tamaño, intérpretes o intensidad; que muere con el fin de las canciones, que renacerá en el próximo estribillo.

Las guitarras de Roy Ota y Javier Pesquero te hacen sacudir la cabeza desde los primeros acordes. El bajo de Alejandro Navajas es sólido y ajustado, sumado a la batería apocalíptica de Germán Rodríguez, hacen que el pecho te zumbe por las vibraciones. Y sobre esta base musical Guillermo Mármol canta con pasión punk y actitud positiva algunas de las mejores poesías del cancionero punk argentino.

Fui a un ensayo en una sala de Quilmes, a 20 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un recorrido de dos décadas, Eterna hace sonar los temas sólo con nombrarlos. Corrigen algún detalle, agregan un matiz, refrescan la memoria. No hace falta mucho más para que puedan hacer, en vivo, una presentación potente y sin fisuras.

Hacía frío, pero se tomaba cerveza igual. Entre temas hablaban del trabajo y la familia, cuestiones sobre el próximo concierto. Son un grupo de amigos adaptados al entorno social pero rebeldes: hace 20 años que tienen una banda hard core punk que sacó siete discos. Si digo que deben estar cerca de las mil presentaciones en vivo, no debo estar muy errado.

Los dejo con la íntima plática que Eterna tuvo con Noisey.

Noisey: ¿Cómo encaran la parte empresarial que conlleva ser una banda independiente y con mucha convocatoria?

Guille: Tratamos de ser nosotros los que organizamos todo. Para preservar los recursos, en un proyecto autogestionado hay que cuidarlos muchísimo. Y a veces la gente se confunde, piensa que por ser independientes las entradas van a ser gratis y los discos se regalarán en la puerta. También es cierto que es mucha más la gente que comprende de qué se trata todo esto. Gracias a que compran un ticket podemos seguir tocando. Todo el dinero que podemos llegar a sacar de un recital, lo invertimos en equipos, en pagar horas en la sala de ensayo o en el estudio de grabación, en insumos para los instrumentos. Dentro de lo organizativo, cada uno tiene su trabajo. Nos dividimos las tareas. Uno se encarga de las entradas, otro está con las remeras y discos para la feria, los que van a las notas. Creemos en la responsabilidad que cada uno tiene con la banda, para que todo salga lo mejor posible.

Alejandro: También hay mucha gente que nos ayuda, con lo visual, la fotografía. Todo el equipo técnico.

Roy: De la programación previa del show nos encargamos nosotros. Pero en la fecha del acto hay mucha gente que nos ayuda.

¿Cómo la chica que vende los tickets en todos los recitales?

Roy: Ella es Paula. Está bueno que haga siempre ese trabajo, porque tiene el termómetro para saber cómo tratar a la gente. El público ya la conoce, cómo vos que te acordás de ella, y así hay otros.

Guille: Nosotros somos cinco, y debe haber seis personas más detrás de la banda.

Javier: Y a veces algún amigo que viene a ver el show termina en el puesto de la feria, o sube los equipos al escenario.

Foto: Mathias Magritte

Incluso algún ex integrante que sube a tocar.

Guille: Sí, los que dejaron de tocar siguen vinculados a la banda.

¿La parte creativa también es con roles definidos?

Roy: A veces uno trae un germen, pero después en la sala se toca mucho.

Guille: El proceso es colectivo. Luego la letra sale cuando la canción está lista, con base en cómo suena. Es una cuestión que te visita. Pienso en escribir sobre la problemática de la ballena franca austral y las gaviotas que le picotean el lomo. Entonces cuando tengo la temática hago la letra. Con ese método de lograr la melodía y después hacer la letra, tardamos mucho en componer.

¿Y las letras las hacen entre todos, o se encarga Guille de eso?

Alejandro: Le damos música a una letra que todavía no está. Participamos en la previa, nuestro aporte es eso que se genera a través de la música. En el disco anterior hice un pedacito de una letra, pero por lo general lo hace Guille.

Guille: Muchas veces me llevo las bases, las escucho y canto arriba. Trabajo hasta que sale. Cuando alcanzamos el momento en que tocamos todos juntos y nace la canción, es impagable. Después viene más trabajo.

Roy: Hay incertidumbre hasta que no está la letra, cuando ya conocemos la melodía. Al no estar la línea cantada podemos tocar más, experimentar. Después viene la voz y te cambia el tema.

Es como un embarazo, por decirlo…

Roy: Claro, está ahí, vive, pero te preguntás ¿Cómo será la cara del bebé?

Javier: Cada uno se imagina distintas cosas, de lo que puede hablar la canción y de qué manera decirlo.

Guille: Tenemos diferentes visiones de cómo puede ser, por ahí pregunto que se les ocurrió y tomo nota.

Alejandro: Es el aporte de Guille con su instrumento, que es la voz.

Roy: Por lo general nunca baja la idea que tenemos en la cabeza los que armamos las bases, te baja otra. Seguro que es una idea mucho mejor que la que podríamos tener nosotros.

Foto: Mathias Magritte

En este momento, los Eterna Inocencia hablan todos a la vez. Los muchachos se ríen, con miradas compinches, dicen la misma cosa pero con distintas palabras. Se nota que hablan de proceso que los entusiasma. Guille detiene la inercia de la pelota para armar la jugada y agrega:

Guille: Gracias a que ellos tocan en el nivel que tocan yo puedo cantar lo que canto. Muchas veces la figura del cantante es bastante complicada. El registro de la voz marca la impronta de la banda, la identidad. Considero que los cantantes deberían ser más agradecidos con sus músicos. Me refiero a cosas como el registro legal de los temas. Todas nuestras composiciones pertenecen a Eterna Inocencia. Y editamos los discos con nuestro sello Discos del Sembrador.

A vos Guille ¿Cuánto te molesta cuando sube al escenario alguien del público, te saca el micrófono y canta? Cosa que sucede más de 20 veces por recital.

Guille: Intento comprender al público, porque vienen súper enfervorizados por la música que hacemos. Aunque a veces cuesta: Si para poder llegar a cantar pasan por arriba de la pedalera de Roy. Se enganchan los pies con los cables y hay que frenar el show para arreglar el sonido. Nos resulta molesto.

Y es un dilema tratar con esa circunstancia. Porque no queremos frenar el tren de una persona que te expresa tanto cariño, con tantas ganas. Lo que hago es hablar al oído mientras cantan, les digo «canta tranquilo». A veces me rasguñan, de tan fuerte que me abrazan. Y al estar transpirado, me arde, me duele. Acá me falta un pedazo de diente, y acá también, por golpes que me di con el micrófono cuando se acercaron a cantar.

Tendría que haber un equilibrio entre permitir que la gente se exprese y que me permitan cantar. Porque hay un montón de gente que vino a escuchar a la banda.

Javier: Es eso o poner un árbitro, y que saque tarjeta amarilla. Doble amarilla, Roja; esa persona no sube más.

Foto: Mathias Magritte

¿Cómo llegaron al sonido de la parte instrumental?

Pablo: La música de Eterna tiene dosis de doble bombo. En vivo uso un doble pedal pero en Eterna no es que se usa mucho. Tenemos dosis de violencia, efusividad y ahí le doy rienda suelta. No me gusta abusar del doble bombo o pedal, para mí la batería se toca con las manos.

Hay que lograr cierta dinámica entre los músicos. Si es una letra donde Guille está abriendo su corazón, lo que está diciendo tiene mucha carga sentimental, no puedo tocar lo mismo que si estuviera haciendo un canto de lucha.

Javier: Si bien tocamos con dos guitarras, tenemos un sonido rockero. Uso poca distorsión en mi Gretsch Les Paul, con algo de impronta inglesa en la amplificación. Usamos muchos acordes abiertos, que si los tocas muy distorsionados generan una bola de ruido. Se pierden los detalles y no se entiende casi nada.

Roy: Lo importante es que se entiendan bien todas las notas. Hay que tocar con más empeño, pero suena todo más claro. Cuando armé mi guitarra (Gibson SG) elegí los micrófonos y lo demás pensando en que muchas veces ibas a tocar en lugares donde no estaban los mismos elementos que en la sala. Entonces sabía que con mi guitarra me podría adaptar a cualquier cosa que pudiese encontrar.

Alejandro: Por mi parte estoy contento con el sonido de mi Fender. Este estilo está identificado con el bajo Musicman. Pero entre todos logramos un sonido vintage, más rockero, que no deja de tener fuerza hard core.

A la banda en general ¿Qué onda su baterista? Es un maquina bestial de relojería… Todos hablan a la vez para elogiar a Germán. Se ríen con una camaradería hermosa.

Guille: Lo más loco es la manera en la que entró a la banda. Llegó para grabar un disco, como cesionista, y se quedó cómo integrante.

Roy: Yo conozco a Cristian El cantante de Abernal, la banda de dead metal donde toca Germán, que es de acá (Quilmes) del barrio. Una vez fui al estudio donde estaban grabando su disco, escucho tocar a Germán y pensaba que Eterna estaba sin baterista, y soñaba con ese sonido para nosotros. En un descanso, Germán me pregunta si podía grabar un tema con nosotros. Le dije «seeee».

Guille: Grabó la mitad del disco, la otra lo hizo Pablo, el baterista anterior. Hubo que adaptar las canciones, Germán tocó las más metaleras y el otro loco los más hard core. Grabamos en un quincho.

Germán: Fue muy grato entrar a grabar con una banda que iba a ver por admiración. Siempre le cuento a Roy que hablé con él cuando yo tenía quince años, y no él se acuerda. Así que, sin saber si quedaba en la banda o no, estaba contento tan sólo con grabar el disco con ellos. Plasmar mi música en una placa con Eterna Inocencia era una satisfacción suficiente. El proceso fue muy fluido, y más compartirlo con Pablo, que era el baterista que iba a ver, con mucha experiencia en el estilo.

Foto: Mathias Magritte

Hoy día son una banda instalada, pero no los llamaría mainstream, por una búsqueda que veo en ustedes.

Guille: es difícil de clasificar. Somos una banda que tiene exposición con un espíritu de grupo chico que empuja. Es un equilibrio que cuesta sostener. Logramos mantener una coherencia entre el mensaje y la forma de hacer las cosas, por 20 años. Nos ocupamos de producir los discos, de la difusión, de organizar los actos. Tengo la sensación de que lo mostramos es lo que somos.

***

A finales de la década de 1990 principios del 2000, Eterna Inocencia junto a las bandas Movil Vission, Cucsifae y Shaila se presentaban en vivo, con un ticket a cuatro pesos (en ese momento la economía Argentina era una burbuja, casi insostenible ya, donde el peso y el dólar valían lo mismo). Se repartían un peso para cada grupo. Las presentaciones se hacían en Cemento, una sala histórica del rock argentino, que daba lugar a bandas locales consagradas, visitas internacionales y a artistas emergentes. Había ferias de discos, fanzines, remeras, era un espacio que tenía una acción cultural activa y constante.

Foto: Mathias Magritte

Omar Chaván, su dueño, tuvo responsabilidad en una de las peores tragedias en la contra cultura argentina. Ocurrió en República Cromañón, su otra sala de conciertos. Cuando se presentaba la banda Callejeros, alguien disparó una bengala que incendió el techo. Esa noche murieron 194 personas y cerca de 1500 resultaron heridas. Chaván no fue el único responsable, estuvieron los representantes políticos y burocráticos del gobierno, los organismos de control, el público que se divierte sin medir consecuencias y los artistas a veces también, el déficit para organizar el socorro a las víctimas. Nombrar a una corrupción naturalizada es un resumen fiel.

Hablábamos en la entrevista y derivamos hacia los eventos que hacían en Cemento, a los que pude asistir varias veces. Sus opiniones, muestran también su nobleza.

Guille: Fue una época maravillosa. Sólo puedo tener buenos recuerdos, por la propuesta contra cultural del evento, que se hacía en un lugar que hoy es un mito y al cual asistíamos a conciertos de bandas referentes.

Roy: Los hacíamos siempre un domingo a la tarde, porque era más barata la sala.

Guille: Debe haber perdido fortunas Omar. Con nosotros y con otras bandas seguro que también.

Roy: Cerrábamos por determinado dinero con Omar, no se vendían las entradas, llegaba el momento de tocar y había que decirle «no te podemos pagar». Nos decía: Vayan, toquen igual.

Guille: Nobleza obliga. Todo el mundo sabe que Chaván hizo su aporte, eso está documentado. Su responsabilidad con lo de Cromañón no borra su legado. Fue un gran incentivador de la cultura under de los 80 y 90.

Sigue a Noisey en Facebook.