“Eternos” de Oh Cometa con Dromedarios Mágicos es lo que le hace falta a tu playlist sad

Los llantos en el sillón por mal de amor no se disfrutan igual si no hay música triste que acompañe tu melancolía. Con eso en mente, Oh Cometa unió fuerzas con Dromedarios Mágicos para crear “Eternos”, un track que cumple con las características necesarias para ser parte de tu playlist sad en Spotify.

Las letras de “Eterno” fueron inspiradas por la historia de amor entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la leyenda ancestral de los dos volcanes más grandes que existen en México y que culmina en la muerte de los dos amantes. Algo parecido a la trama de Romeo y Julieta.

La melodía, por otro lado, los de Oh Cometa la armaron en una tarde de jamming melancólico que dio como resultado un sonido country que luego fue evolucionando a algo más galáctico. Por último, para darle el toque mágico, le pidieron a Drome que los ayudara con vocales.

El resultado es un track que te hará recordar esos amores que nunca llegaron a culminarse o que simplemente el tiempo se acabó de destruir porque no iban bien. Hay guitarritas rebeldes, vocales que sufren y letras que desgarran. En resumen, una cancion de amor bien indie.

Me senté con esta banda de la Ciudad de México integrada por Nico (vocal), Iván (teclados y segunda guitarra), Óscar (guitarra principal), David (batería) y Daniel (bajo), para hablar sobre el proceso creativo de “Eternos”, la relación que tiene el track con Jake Bugg y porque este track es perfecto para esas noches tristes donde te cortas las venas con galletas de animalito.

“Eternos” es también el primer sencillo que la banda publica después de su EP homónimo que salió el año pasado. Y aunque por el momento no es parte de un nuevo disco, en Oh Cometa están felices de compartir nueva música que refleje su evolución como banda.

Escucha el track que nos regalaron a Noisey en exclusiva y lee después lo que estos chavos tienen que decir sobre “Eternos”:

NOISEY: Comencemos por el principio, ¿qué es para ustedes la música?

Nico: Es difícil englobar todos lo que significa, pero podríamos describirlo como un viaje en coche en el que vas admirando el paisaje, estás acompañado de las personas que significan mucho para ti y compartiendo los tracks favoritos de cada uno en el estéreo. Es justo ese sentimiento de felicidad.

¿De dónde surgió la inspiración para éste track?

David: Salió simplemente jamendo con acordes de guitarra country tipo Jake Bugg. Llegó sintiéndonos bien lo-fi. Es una historia que ya traía Nico y se relaciona con la leyenda del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que es muy de amor. Fueron varias semanas de darle estructura a la canción y de cómo queríamos que saliera el track que en el momento era, y aún lo sigue siendo, un gran cambio al sonido para nosotros. Algo que construimos para sorprender a aquellos que nos siguen. El resultado es un híbrido entre Charlie Rodd y Juan Cirerol, con las letras que Nico nos brinda y que la neta si son muy “indie love songs”. Hechas para dedicar y hacerles video con letra en Youtube.

Daniel: Queremos se que sorprendan con el nuevo sonido, que digan suenan bien country/vaquero/galáctico/espacial y reconozcan a Drome soltando versos bien amorosos y diferentes a los que hace en ROMCOM. Queremos sorprender y estar las listas de Spotify “para dedicar”. Es muy pronto para decir que es el nuevo sonido de lo que viene y los siguientes temas. Nos aventuramos a nuevos sonidos y géneros cual banda versátil de quince años, así que esperen lo que sigue que va con Tokio [Ríe].

¿Qué hay en este track que no se encuentra en otro de su repertorio?, ¿qué lo hace diferente?

Iván: Para nosotros todo ha sido diferente desde un principio, incluso en los shows nos han contado que no sonamos a nadie similar en la industria pero es difícil saberlo, ¿no? Esta nueva canción es diferente y muy mexicana. La melodía te da un vibe muy folk-country adornado de sintetizadores y la letra refleja la historia de dos amantes que nunca se dejan y se encuentran juntos bajo las estrellas y junto al mar. Tal vez suena muy romántica esa descripción, pero lo dejaremos a los que la escuchen le den el verdadero significado [Ríe].

¿ Cómo surgió la colaboración entre ustedes y Dromedarios Mágicos?

Oscar: Lo conocimos por Kevin, nuestro booker. Él organizó los fiestones locos de los Románticos de Zacatecas en las FES y a nosotros nos tocó compartir escenario en Aragón y Zaragoza. Durante las mismas fechas, Dromedarios estaba en el line up. Antes de salir a tocar, nos hicieron una entrevista grupal por lo mismo de la gira y fue ahí que sin pensarlo y muy bajita la mano en el cotorreo que traíamos, le pedimos a Drome que colaboraba con nosotros. Semanas después le volvimos a comentar de la canción, que para ese entonces ya estábamos poniéndole los toques finales. Al final le pasamos los demos y accedió. Fluyó todo de muy buena forma.

Qué podemos esperar de Oh! Cometa próximamente?

Todos: ¡Convertirnos en los nuevos Jackson 5! [Ríen]

Nico: La verdad se vienen más tours, más canciones, géneros diferentes, más ridículos en vivo y más canciones para sus listas sad de Spotify. Muy buenas fiestas y compartir momentos especiales con los fans. Viene un nuevo Oh! Cometa, asi que digan a qué ciudad, cuarto, boda, bar Mitzvah quieren que vayamos a tocar.

