La Eurocopa para dummies: Grupo E, las dos cenicientas

En nuestra penúltima previa de la Euro 2016 posamos nuestra mirada sobre el grupo E, donde están encuadradas Bélgica, Italia, Suecia y la República de Irlanda. Posiblemente se trate de uno de los grupos con dos favoritos más claros… pero, estando Irlanda, al menos tendremos las risas aseguradas.

Sobre el papel, Bélgica e Italia pelearán por las dos primeras plazas… y cabe suponer que los belgas tienen las de ganar —siempre que no se enreden en el pelo de Marouane Fellaini, claro.

Bélgica

¿Cómo se clasificaron? Los belgas terminaron primeros en su grupo de clasificación, aunque la sorprendente Gales les pisó siempre los talones. De hecho, Bélgica empató con el conjunto de Chris Coleman en Bruselas y perdió 1-0 en Cardiff, así que si se vuelven a encontrar en las eliminatorias… ojo.

Los nombres a seguir: Bélgica puede presumir de algunos de los mejores jugadores de la Premier League: Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku juegan en sus filas… además de Eden Hazard, que suponemos que en algún momento volverá a ser futbolista. También tienen a Marouane Fellaini en caso de que se pierdan por París y tengan que usar un punto alto como referencia.

¿Será Lukaku uno de los protagonistas de la Euro? Eso le iría genial a Marc Wilmots. Foto de Laurent Dubrule, EPA Images

El hombre a cargo: Marc Wilmots, ex centrocampista que jugó 70 veces para Bélgica entre los 90 y los 2000. Se esperaba que llevara a su país a la gloria en el Mundial del 2014, pero solo pudieron llegar hasta los cuartos de final: un gol de Gonzalo Higuaín los mandó para casa en la cita de Brasil.

Perspectivas en el torneo: Una vez más, se espera que Bélgica sea una de las selecciones más competitivas. Tienen equipo y proyecto: solo falta saber si tienen espíritu ganador como sus grandes rivales —que suponemos que serán Francia, Alemania y España—.

El problema de Bélgica es el tiempo: en el Mundial tenían que ser la revelación como grupo joven, pero ahora ya han pasado dos años y lo que antes eran chavalines ya empiezan a ser hombres hechos y derechos. Si no dan la campanada en este torneo, su gran generación empezará a oler a fracaso.

Marc Wilmots carga en su espalda una gran responsabilidad. Foto de Laurent Dubrule, EPA Images

Italia

¿Cómo se clasificaron? Italia se adueñó cómodamente del grupo H y terminó cuatro puntos por encima del segundo clasificado, Croacia. Su grupo incluía a países como Noruega, Azerbaiyán y Malta; siendo honestos, para los italianos nunca fue un gran desafío.

Los nombres a seguir: Aunque Andrea Pirlo y Marco Verratti se cayeron de la lista final, los azzurri aún cuentan con iconos como Gianluigi Buffon y Daniele De Rossi. La defensa de la Juventus de Turín, con Marco Chiellini a la cabeza, promete solidez… pero ya está. El resto del equipo va muy justito de calidad y delante apenas hay jugadores desequilibrantes: ni Simone Zaza, ni Stephan El Shaarawy, ni Ciro Immobile ni Michele Candreva son futbolistas de auténtica élite. Italia podría resentirse de esta falta de pegada.

El hombre, la leyenda: Gigi Buffon volverá a defender los colores de Italia a pesar de tener ya 38 años. Foto de Andreas Gebert, EPA Images

El hombre a cargo: Antonio Conte, ex futbolista y entrenador de la Juventus, ha conseguido superar sin problemas la fase de clasificación… pero su plantilla en esta Euro es bastante justita. Conte es muy buen motivador, pero sus virtudes como táctico no están tan claras. El italiano, además, dejará el puesto al final del torneo para hacerse cargo del Chelsea FC, lo cual podría ser una distracción.

Perspectivas en el torneo: Siendo Italia, escasas… cosa que, precisamente porque es Italia, puede no significar nada en absoluto. Su plantilla no es demasiado buena, pero los transalpinos se han caracterizado por llegar lejos cuando nadie daba un duro por ellos; si no se cruzan con España y Cesc Fàbregas les marca de penalti, quizás puedan llegar lejos.

Antonio Conte, antiguo jugador calvo y hoy entrenador con pelazo. Foto de Filippo Venezia, EPA Images

República de Irlanda

¿Cómo se clasificaron? Los verdes consiguieron la tercera posición de su grupo de clasificación luchando con uñas y dientes. Se quedaron a tres puntos de Polonia y a cuatro de Alemania; después, derrotaron a Bosnia y Herzegovina en la repesca con relativa facilidad.

Los nombres a seguir: Shane Long, James McClean y el inmortal Robbie Keane son algunos de sus jugadores más vistosos. Este equipo suele apoyarse en sus héroes; más allá, una defensa rocosa y poca cosa más.

Robbie Keane sigue perforando redes a pesar de sus doscientos años de vida. Foto de Filipe Farinha, EPA Images

El hombre a cargo: Martin O’Neill —no debe confundirse con el entrenador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill—. Se le conoce por ser el último entrenador decente del Aston Villa. Se metió en problemas antes del torneo al decir en un evento que no quería que los demás pensaran que él y Roy Keane era «maricas» por haber ido al Super Bowl juntos; le iría bien alejarse de temas controvertidos durante sus ruedas de prensa.

Perspectivas en el torneo: A los irlandeses les resultará muy difícil pasar de la fase de grupos salvo que logren dos victorias inesperadas. Afortunadamente, los aficionados solo irán para pasárselo en grande y beber mucha cerveza.

Por favor, sobre todo no arruinéis la fiesta de la afición. Foto de Fehim Demir, EPA Images

Suecia

¿Cómo se clasificaron? Los suecos quedaron en el tercer lugar de su grupo, justo por detrás de Austria y Rusia. A Suecia, no obstante, le costó ganar a Dinamarca en un partido decisivo entre escandinavos por el tercer lugar.

Los nombres a seguir: Como es evidente, en Suecia todo gira en torno a Zlatan Ibrahimović, principalmente porque el delantero se niega a que cualquier pelacañas le robe el protagonismo: ¡Zlatan solo hay uno!

El dios Zlatan y sus adoradores. Foto de Claudio Bresciani, EPA Images

El hombre a cargo: Erik Hamrén, un hombre a quien se ve feliz dirigiendo a la selección sueca… o cualquier equipo de fútbol en general, de hecho. Hamrén lleva en el cargo de seleccionador desde 2009; previamente había entrenado a dos históricos del fútbol escandinavo como el AIK Solna y el Rosenborg Trondheim —conocido por ser el eterno rival del Real Madrid en las fases de grupos, por cierto.

Erik Hamrén siempre ríe. Además, sabe que su selección no tiene nada que hacer, por lo que no se preocupa. Foto de ErikNylander, EPA Images

Perspectivas en el torneo: Los suecos son el equipo con las peores perspectivas del grupo: cualquier resultado es bienvenido excepto terminar los últimos. Nunca hay que descartar, sin embargo, la posibilidad de que Zlatan marque tres goles desde y como quiera para meter a su equipo en octavos y que su ego se haga un poco más grande… aunque visto su rendimiento en eliminatorias hasta la fecha, ello parece bastante improbable.

