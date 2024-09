La Eurocopa para dummies: Grupo F, los clichés van que vuelan

En nuestra última previa de los grupos de la Euro 2016 vamos a explorar las posibilidades que el Grupo F nos ofrece. Aquí encontramos a Portugal, Austria, Islandia y Hungría; no puede decirse que sea el grupo con una competitividad más alta… pero bueno, está Cristiano Ronaldo, así que algo quedará seguro.

Más Eurocopa: Grupo E, las dos cenicientas

Videos by VICE

Oh, Cristiano y el seleccionador austríaco, por supuesto. Definitivamente, algo quedará.

PORTUGAL

¿Cómo se clasificaron? Los portugueses cómodamente primeros de su grupo, siete puntos por encima de Albania. La selección lusa, de hecho, solo perdió un partido durante la clasificación: todos los demás terminaron en triunfo. El dato más interesante es que ninguna de estas victorias fueron por más de un gol de diferencia.

Los nombres a seguir: Muchos. Sin duda conocerás a tipos como Nani, João Moutinho y el siempre simpático Pepe. De alguna manera que no logramos entender, Ricardo Carvalho sigue en forma a los 38 años de edad, José Fonte logró colarse en la convocatoria y Renato Sanches, de 18 años, tiene la primera ocasión de brillar en un torneo grande antes de irse al Bayern de Múnich. ¿Nos falta alguien?

Sabe que es el buque insignia de la selección y eso le llena de orgullo y satisfacción. Foto de Tiago Petinga, EPA Images

Ah, sí. Cristiano también podría destacar en el equipo.

El hombre a cargo: Fernando Santos, un hombre que parece un coronel retirado con gusto por los cigarros, el café fuerte y los golpes de Estado. Lideró a Grecia en el último Mundial y —dato divertido— tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica y telecomunicaciones.

Perspectivas del equipo: A Portugal le tocó un grupo favorable, pero dejando de lado a Ronaldo, los lusos no son un equipo grande; la plantilla está llena de luchadores que ya pasaron su mejor momento. Sanches es considerado uno de los mejores, pero la diferencia de trece años entre él y Ronaldo significa que ambos nunca coincidirán en la mejor etapa de sus carreras.



Fernando Santos no es nada divertido, pero ¿quién va a la Eurocopa a divertirse? Foto de Facundo Arrizabalaga, EPA Images

AUSTRIA

¿Cómo se clasificaron? Austria básicamente obtuvo el pase directo, ya que ganó 9 de los 10 partidos que jugó y se aseguró su posición el 8 de septiembre, más de dos meses antes de su último partido. Será su primer torneo grande desde que fue anfitrión de la misma competición en 2008, y también será su segunda aparición en una Eurocopa.

Los nombres a seguir: La polivalente estrella David Alaba juega con el Bayern de Múnich, así que está claro que no va a pasar desapercibido. A los aficionados también les sonarán el capitán Christian Fuchs (Leicester City), Sebastian Prödl (Watford FC) y Marko Arnautović (Stoke City). La mayoría del equipo juega en la Bundesliga.

David Alaba juega con el balón; sus compañeros… no tanto. Foto de Christian Bruna, EPA Images

El hombre a cargo: Marcel Koller, que tiene experiencia también en la Bundesliga, lleva en el cargo de seleccionador desde 2011. Koller, de 55 años, celebró la clasificación para el torneo apareciendo en la sala de prensa con una boina y una baguette, lo cual sugiere que tiene un extraño sentido del humor… o mucho gusto por los clichés nacionales. Nos gustaría pensar que es la primera opción.

Perspectivas del equipo: La suerte también se alió con Austria. Tienen una pequeña desventaja ante Portugal, que a menudo depende de su superestrella bronceada; Islandia y Hungría, sin embargo, están lejos de ser potencias en el escenario internacional. Si todo va según lo esperado, los austríacos deberían terminar como segundos de grupo.

Marcel Koller, fotografiado sin su disfraz de francés. Foto de Gian Ehrenzeller, EPA Images

ISLANDIA

¿Cómo se clasificaron? Islandia es un país que tiene solo 332 000 habitantes, pero aún así los nórdicos lograron desafiar a todos y terminaron en segundo lugar de su grupo. Esto es más impresionante si se tiene en cuenta que Holanda —que naufragó con estrépito— estaba en su grupo: los islandeses se impusieron a los oranje tanto en casa como a domicilio.

Los nombres a seguir: Eiður Guðjohnsen sin duda es el jugador más conocido, a pesar de tener 37 añazos y estar lejos de su mejor versión. Gylfi Sigurðsson juega en la Premier League desde hace años, mientras que Aron Gunnarsson juega con el Cardiff City. Ninguno de los jugadores del equipo juega en alguno de los equipos pesados de Europa y la mayoría de ellos juegan en las ligas de Suecia y Noruega.

Gylfi Sigurdsson, con sus chicos. Foto de Anotn Brink, EPA Images

El hombre a cargo: Islandia tiene la distinción de ser el único equipo de la Euro 2016 con dos entrenadores. De hecho, no podemos recordar ningún equipo reciente que haya tenido dos jefes: corrígenos si nos equivocamos. El sueco Lars Lagerbäck tiene la experiencia de su lado, ya que lideró a su país natal en tres Eurocopas y dos Copas del Mundo; lo acompaña el islandés Heimir Hallgrímsson, que se quedará a cargo del plantel cuando Lagerbäck se retire al acabar el torneo.

Perspectivas del equipo: Nunca nos imaginamos que llegarían tan alto, así que el siguiente movimiento de Islandia es difícil de predecir. Evidentemente tienen un gran equipo. Islandia, de hecho, tiene una población menor a la de Bilbao: será un milagro si pasan más allá de octavos de final. Como predecir el futuro no se nos da nada bien, mejor esperamos acontecimientos. Les animaremos, eso sí: a todos nos gustan los recién llegados, ¿no?

Lars Lagerbäck no tiene presión alguna en sus espaldas: todo lo que tenía que hacer lo ha hecho, así que ahora toca disfrutar del premio. Foto de Peter Schneider, EPA Images

HUNGRÍA

¿Cómo se clasificaron? Los húngaros llegaron a estar entre los equipos más temidos del mundo, pero esos años ya forman parte del pasado: Hungría no se había clasificado para un torneo grande desde el Mundial de 1986, y no habían llegado a la Euro desde que acabaron cuartos en 1972. En esta edición, los magiares terminaron la fase de clasificación en tercera posición tras derrotar a Irlanda del Norte y Rumanía; en la repesca superaron a Noruega. No les damos muchas esperanzas, pero es bueno que hayan vuelto a la élite.

¿Recuerdas a Zoltán Gera, jugador del Fulham? Ah, esos sí que eran buenos tiempos. Foto de Robert Ghement, EPA Images

Los nombres a seguir: A Hungría le falta una estrella reconocida. Zoltán Gera y Gábor Király, exjugadores ambos de la Premier League, siguen siendo los más conocidos a pesar de tener 37 y 40 años respectivamente. Los húngaros tienen un pequeño contingente de jugadores en la Bundesliga, con Ádam Szalai, del Hannover ,entre ellos. Tamás Priskin también logró dar el salto a Inglaterra, aunque ahora juega en el ŠK Slovan Bratislava.

El hombre a cargo: ¿Nunca has oído hablar de Bernd Stock? Jugó casi 150 partidos con el Borussia Dortmund durante los ochenta, trabajó como entrenador del equipo alemán a mediados de la década de los 2000 y después entrenó al equipo nacional kazajo. Desde 2015 dirige a Hungría… con cierto éxito, visto lo visto.

MIra qué cara de felicidad. Foto de Sebastien Nogier, EPA Images

Perspectivas del equipo: Este grupo es posiblemente el más débil del torneo, pero ni así Hungría tiene demasiadas posibilidades. A Portugal le irá bien, y tanto Austria como Islandia mostraron sus cartas durante la clasificación. Probablemente el resultado dependerá de si pueden derrotar a Islandia y tratar de no perder ante sus antiguos colegas de imperio —qué broma más fina te hemos colado ahí, ¿eh?—.

***

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego: