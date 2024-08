Por qué piensan los europeos que los españoles somos los que estamos más buenos

Los españoles no estamos a la cola de Europa, como acostumbramos, si el medidor empleado es el sexímetro. Otro gallo cantaría si nos centráramos en el PIB o en el índice de paro, pero no cuando el baremo es lo cachondos que estamos entre Tarifa y Estaca de Bares.

Lo dice una encuesta llevada a cabo por el buscador de viajes Momondo, que apunta que en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia y Holanda es donde más triunfamos. En el cómputo total de países europeos, somos la nacionalidad más atractiva para el resto. Los Casanovas del Viejo Continente, vaya.

Los españoles, por nuestra parte, nos preferimos a nosotros mismos: el 40% nos decantamos por el producto nacional, mientras que el 35% lo hace por italianos y el 15% por franceses para configurar el podium de los más sexys de Europa. Las razones para elegirnos preferentemente a nosotros mismos son bastante obvias: la brecha lingüística y cultural, el «más vale malo conocido», lo mucho que unen unas cañas de más…

Pero, ¿por qué somos los preferidos en Europa? ¿Qué tenemos de especial respecto al resto de nacionalidades? ¿Cómo somos en la cama y qué peso tienen en esa consideración los mitos y leyendas que corren sobre nosotros? Le preguntamos a varios europeos para aclarar si nos merecemos o no este oro a los sexualmente más apetecibles de Europa.

Lara, Holanda

Imagen vía Lara

VICE: Hola, Lara, ¿tú crees que somos los más cachondos de Europa?

Lara: Lo sois. Sin ninguna duda.

Pero tendremos alguna pega, ¿no? Que no sois muy altos, en general. Lo holandeses somos una de las nacionalidades más altas del mundo, y en el metro de Madrid podía ver el final del vagón. Aunque creo que es más un problema en el caso de los chicos que para las chicas.

¿Por qué gustamos tanto al resto? A mí personalmente me encanta la piel y el pelo morenos. Me parece que hacen más bonitos los rasgos de una persona. Además me flipa vuestro acento, en inglés sonáis muy monos. También en vuestro propio idioma, podría escuchar hablar español durante horas. Pero bueno, probablemente nada podría sonar peor que el holandés, así que…

¿Qué estereotipo que habías oído sobre nosotros no es cierto? ¡Que sois buenos bailarines! En España se han reído mucho de mi falta de flexibilidad en las caderas, pero la mayoría de vosotros no baila mucho mejor.

¿Te has acostado con alguien español? Sí, he tenido la suerte.

¿Qué conclusión sacas sobre nosotros a partir de esta experiencia?

No creo que se pueda generalizar en base a mi experiencia, pero sí que podría decir que son muy apasionados.

Ferdinand, Bélgica

Imagen vía Ferdinand

VICE: Ferdinand, ¿crees que los españoles somos los más sexys de Europa?

Ferdinand: Seguro. Yo y muchos belgas.

¿Qué es lo que os mola de nosotros, lo que más os impacta?

Creo que lo más atractivo de los españoles es un mezcla de algunas cosas que riman con fiesta y vacaciones. Me explico, nosotros creemos que todas tenéis la piel morena y el pelo castaño brillante, y asimilamos eso a un verano eterno. Nos encantan vuestro acento y vuestros gestos, parecen una invitación a jugar y a salir de fiesta.

Si sólo pudieras acostarte con una española célebre durante el resto de tu vida, ¿con quién sería?

Es una cuestión muy difícil. De la política sólo conozco a Susana Díaz y a Maria Dolores de Cospedal… así que está complicado. De otros ámbitos te diría que Penélope Cruz, es la única que se me ocurre.

¿Te has acostado alguna vez con una española, aunque no fuera Penélope Cruz?

Viví durante 7 meses en España, así que habría sido una pena si no lo hubiera hecho. Eso me permite certificar que las ideas que tenemos en Bélgica sobre vosotras son ciertas.

¿Cuáles son esas ideas?

Mis amigos y yo creemos que las españolas sois pequeñas bolas de fuego. Gritáis y arañáis mucho durante el sexo.

Céline, Francia

VICE: ¿Cuáles son los españoles que menos te agradan, Céline?

Céline: Los españoles que van de pijo cortijero me parecen lo menos sexy del mundo.

¿Qué mitos crees que no son ciertos respecto a nosotros?

¡El macho ibérico esta sobrevalorado!

¿Qué es lo que más te atrae de los españoles?

El sentido del humor, sin duda. Y que sois muy cariñosos. Me gusta también cómo expresáis los sentimientos, de forma abierta y sincera.

¿Te parecemos, entonces, los más buenorros de Europa?

No. Pienso que no podemos generalizar tanto. ¡Hay suecos guapísimos!

Glenn, Bélgica

Imagen via Glenn

VICE: Hola, Glenn, ¿qué es lo que más te mola de los españoles?

Glenn: Me gustan mucho los chicos con barba, pelo oscuro y ojos verdes o marrones, así que, físicamente, casi todos los españoles son el 99,5% mi tipo. Además, soléis ser simpáticos, sonreís mucho, sois generosos y siempre estáis muy animados para montar algún plan guay.

¿Y lo que menos atractivo te parece de nosotros?

Que a veces sois muy poco independientes. En Bélgica nos independizamos con 18 años y aprendemos a hacer todo desde muy jóvenes. Aquí la gente vive hasta muy mayor con sus padres, y luego no saben ni cocinar un huevo. Otra cosa que odio es que no sois muy directos, algunos resultáis a veces un poco hipócritas. Físicamente, la única pega que tengo es que soléis ser muy bajitos. Sobre todo para mí, que mido 1,90.

¿Qué mitos crees que hay acerca de los españoles que son ciertos?

Que sois celosos, buenos en la cama (aunque siempre hay excepciones) y apasionados.

¿Y cuáles no lo son?

Dicen que sois muy machistas en el sexo, pero en mi opinión sois también muy románticos y cariñosos.

¿Somos, en definitiva, los más cachondos de Europa?

Bueno, es cierto que sois muy atractivos, probablemente porque yo soy rubio y con ojos claros y los opuestos nos atraemos. Pero los italianos, griegos o escandinavos también son muy atractivos…

Sophie, Alemania

VICE: ¿Crees que somos los españoles los más atractivos de Europa, Sophie?

Sophie: ¡Yo diría que sí! Sois súper atractivos, pero no solo en el aspecto sexual, sino también en el amigable. Sois abiertos, interesantes, inteligentes y se pueden pasar ratos increíbles con vosotros, con noches que sabes cuándo y dónde empiezan pero no cuándo y dónde terminan. Nunca he podido entrar en grupos de amigos tan rápido como durante el año que viví en España, y de manera nada superficial, con muchísimo cariño e interés honesto.

¿Qué es lo mejor que tenemos?

¡La mente abierta! Aunque encuentras gente que te pueda fascinar con su espontaneidad y su sed de vida en cualquier país —incluso en Alemania.

¿Y lo peor?

Los niñitos de mamá.

¿Qué mitos sobre nosotros son ciertos en lo que a las artes amatorias se refiere?

Que vivís vuestra sexualidad muy libremente. Si os gusta alguien, pensáis, ¿por qué no intentarlo? En Alemania por lo general las cosas necesitan más tiempo, y así se pierden los momentos especiales a veces. También creo que es cierto que no sois muy fieles. Claro que es algo que depende de las personas, pero creo que el primer mito a veces desemboca en el segundo.

¿Crees que en la consideración de «nacionalidad más sexy de Europa» influye el idioma?

Claro. Los españoles expresáis muchísima emoción respecto a todo: momentos, gente, comida, paisajes… gracias a la manera en la que empleáis el vocabulario. Y es cierto, ese entusiasmo es muy atractivo. Yo en España me di cuenta de que había desarrollado una personalidad un poco diferente a la que tengo en Alemania. Una personalidad más positiva, más abierta y más cariñosa, y puede que pasara por las experiencias increíbles que tuve allí, pero creo que también influyó el idioma.

Fabio, Italia

VICE: ¿Somos los españoles los auténticos reyes de la seducción?

Fabio: Para nada.

¿Y los que más buenos estamos de Europa?

Si no te refieres a la plantilla del Real Madrid, no.

¿Te has acostado con alguna española?

Con varias. Pero, viniendo de Italia, nada me sorprende. Sí que quizá son más cariñosas, pero diría que las diferencias son mínimas con las italianas. Somos dos nacionalidades de sangre caliente…

¿Qué es lo peor de nosotros?

Que no tenéis un sentido muy desarrollado de la moda o no creéis que sean importantes las fechas y ocasiones especiales: muchos salís de fiesta o vais a cenar con la misma ropa con la que iríais a la compra o al trabajo. Es raro para mí, aunque supongo que muy cómodo para vosotros.

¿Y lo mejor?

Que sois muy abiertos y acogéis (en todos los sentidos, en la cama también) a todo el mundo.

Daisy, Reino Unido

VICE: ¿Qué es lo peor de nosotros, Daisy?

Daisy: Vuestro acento… o cuando directamente no sabéis hablar inglés.

Ese es uno de los mitos sobre nosotros que creo que se cumple, ¿hay más?

Sí. Los españoles tenéis reputación de ser muy cariñosos y juguetones. Y lo sois. Si hablamos de sexo… no me habéis decepcionado nunca.

Si sólo pudieras acostarte con un español a lo largo de tu vida y tuviera que ser un famoso, ¿quién sería?

Uhm… ¿quién es español? ¡No lo sé! Vale, lo he googleado. Diría que Ricky Martin. Sé que es gay, pero está bueno igual. [N. del E.: Sabemos que Ricky Martin no es español, pero parece que Daisy no.]

¿Crees que nuestro idioma es parte de nuestro encanto?

Para alguna gente sí, creo, pero para mí es justo lo contrario. Las barreras del lenguaje me parecen cero atractivas. Los matices, las cosas que se pierden en las traducciones y explicaciones no son nada sexys, son frustrantes.