Bienvenidos al Festival de Eurovisión de VICE

En 2014, Vladimir Putin dijo que el Festival de Eurovisión era un “semillero de sodomía”, un juicio de valor de lo más rotundo sobre el mayor concurso musical que existe en la faz de la Tierra. Por desgracia, este año nos quedamos sin festival, pero que no cunda el pánico: llevamos varias semanas indagando en los rincones más oscuros de internet y de la cuenta de TikTok de Rumanía para organizar nuestro propio concurso de la canción.

El objetivo es encontrar el mejor tema musical de Europa que existe ahora mismo según vuestros votos. Así que, abríos una birra o lo que sea, poneos unos auriculares y haced sitio en el salón para bailar, porque la cosa se va a poner interesante.

A continuación, os presentamos una lista de 12 temas de países de toda Europa. Escuchadlos y votad por vuestro favorito al final del artículo. Y recordad que no se puede votar por el país propio.

ITALIA

MYSS KETA es una estrella del pop italiano que brilla con luz propia. Es un poco como Slipknot, pero concentrado todo en una mujer. Lo digo por lo de la máscara. Por lo demás, no se parece en nada a Slipknot: no hay payasos aporreando barriles con un mazo; Keta produce melodías con tintes de electrónica que envuelven esas letras medio cantadas, medio gemidas.

Suyos son un sinfín de exitazos inolvidables, pero para nosotros hay uno que destaca sobre todos los demás: “Pazzeska”, un himno erótico con influencias de Oriente Medio, ritmos próximos al rap y un vídeo musical dedicado a la mortadela, la reina de las meriendas italianas.

PAÍSES BAJOS

Voy a arriesgarme y decir que Joost es, probablemente, el mejor youtuber de 22 años convertido en músico que nos haya dado nunca Leeuwarden. Este azote de los escenarios tenía programada una gira por los Países Bajos y Bélgica este verano, pero la pandemia, muy egoísta ella, ha frenado su esprint final hacia el estrellato absoluto.

Antes de la crisis del coronavirus, Joost estrenó un tema en homenaje al que habría sido su mejor verano: “Summervibes 2019”. Ahora, podemos escucharlo y maldecir todas las cosas por el verano que pudo ser y no será.

REINO UNIDO

En representación de Reino Unidos, hemos seleccionado al dúo de grime más anciano del mundo, Pete & Gas. Estos dos pensionistas tienen pinta de haber sido unos camorristas de mucho cuidado en sus años mozos, lo cual explicaría que sean autores del rap más incendiario que ha visto YouTube en los últimos años.

En este tema, en concreto, nos cuentan que antiguamente se paseaban en un Peugeot lleno de abolladuras, pero que ahora, con la cantidad de dinero que se han embolsado, lo han cambiado por un par de Range Rovers.

ESPAÑA

Mucho se ha hablado ya de la predilección de Virgen María por actuar desnuda. Y sí, obvio, el tema da para un buen titular, pero esta artista tiene mucho más que ofrecer. En sus directos, su personaje aparentemente petrificado se metamorfosea en una performer atrevida y desinhibida, capaz de ejecutar posturas de yoga y movimientos de pole dancing imposibles mientras pincha su propia música electrónica: una fusión de reggaetón y hardcore que podría parecer que no tiene ningún sentido, pero lo tiene.

Cuando escuches el tema que hemos elegido, “Lit”, te van a entrar ganas de quitarte la ropa en el transporte público; garantizado.

BELGIUM

El tema “Paténipat”, de Charlotte Adigéry, es un clásico de las pistas de baile del futuro. El término mnemotécnico criollo en el que se basa la canción se traduciría como “el gecko no tenía patas”. Y como un gecko sin patas se movió toda Bélgica al ritmo de este temazo cuando se estrenó bajo el sello Soulwax, en 2018.

Tiene todo lo que se le puede pedir a un tema dance: un ritmo rotundo, una cadencia hipnótica y letras que todo el mundo (que sepa criollo haitiano) puede cantar.

AUSTRIA

Los temas de Ebow se mueven entre el grito de batalla político y la canción de amor queer, todo desde una perspectiva posmigrante. Ebow da voz a los colectivos marginados y produce temas perfectos para las noches calurosas de verano, las sesiones en clubs de hip-hop y las manifestaciones contra el racismo. En resumen: todo lo que uno puede pedirle a una rapera en este año 2020 de nuestro Señor.

En la que posiblemente sea su canción más destacable, “K4L”, nos habla de toda la rabia que tiene dentro, de su abuela, su madre y sus tías. Ahora está trabajando en un nuevo EP que, como sea la mitad de bueno que el anterior, se convertirá en la banda sonora de nuestro verano.

ALEMANIA

Tuve que buscar el nombre Alli Neumann para escribir esta reseña porque soy lo peor y nunca había oído hablar de ella. Ahora, sin embargo, esta chica de 22 años del norte de Alemania ocupa los primeros puestos de mi lista de favoritos de Spotify. Con eso te lo digo todo.

RUMANIA

En la escena trap de su país, BRUJA tiene fama de no andarse con tonterías. Prueba de ello la tenemos en “IA LOC”, un tema que va sobre bloquear a los haters y luchar por lo que quieres conseguir en la vida, bien sean aspiraciones artísticas, bien sea reventarle la cara a unos tíos por meterse con tu novio.

FRANCIA

Seguramente no habrás oído hablar nunca del género francés “pool rap”, pero da igual, porque Lala&ce lo ha redefinido. Su primera mixtape oficial, Le Son d’après, está repleta de temas relajantes para momentos inciertos, cortesía de una chica que solo canta sobre otras chicas con un lenguaje muy particular pródigo en buenrollismo interestelar y culazos del espacio exterior.

SUECIA

Åsa Söderqvist, alias Shitkid, es la estrella antipop de Suecia por excelencia. Con su expresión de terminator adolescente fumada, Shitkid coge la guitarra como una ametralladora y la ametralladora como una guitarra. “What have we done with the romance?”, se pregunta con voz inexpresiva sobre un riff muy garage con reminiscencias de Dandy Warhols. Solo cabe esperar que la pregunta sea retórica.

GRECIA

Cuando Smaragda Alexandri (alias Sma Rag Da) llegó a la pubertad, ya dominaba varios instrumentos, entre ellos la batería y el piano, y había recibido formación en música europea y bizantina. Como consecuencia de ello, ahora Smaragda tiende a ignorar los géneros y hacer lo que le apetece. En “Tsopanakos Imouna”, la artista pasa un tema tradicional griego por el filtro de sus influencias modernas. Su vídeo hará que te entren unas ganas locas de saltarte la cuarentena y viajar a las montañas de Epiro, pero no lo hagas, por favor. El sistema sanitario en Grecia está peor, si cabe, que el español.

RUSIA

https://youtube.com/watch?v=0T65_bmREFk

Esta colaboración entre los raperos rusos CMH e Instasamka lleva ya acumuladas dos millones de visitas desde su estreno en febrero, y es que no hay para menos. “AУЕ” es un híbrido de rap/pop con mucho gancho en el que los dos artistas exhiben lo mejor de sí mismos, dando saltos en una celda y haciéndonos saber en sus letras que son chungos, que están en la cárcel por lo chungos que son y que tienen intención de seguir con su chunguismo cuando los suelten. Piénsalo: es Die Antwoord con un giro a la soviética.