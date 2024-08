“Evito penes grandes”: Le preguntamos a jóvenes qué tipo de porno ven

Artículo publicado por VICE México.

Recién cumplí 29 años. Mis hábitos son perfectamente pensados, no hay casi sorpresas en lo que consumo y Facebook se anticipa a cualquier cosa que podría gustarme. Quizás mi edad ya significa que dejé de ser interesante. Incluso hasta mis páginas favoritas de porno me sugieren videos que definitivamente yo hubiese buscado. El Big Data influye hasta en el porno que vemos tranquilamente. He hablado con varios millennials como yo para saber qué porno consumen y afortunadamente tenemos gustos similares.

Pero la situación cambia cuando se le pregunta a otras generaciones. Acá entra la generación Z, personas nacidas entre 1995 y 2015, que actualmente tienen entre 3 y 23 años. Ya sabemos que toman tragos muy distintos a los que nosotros tomamos, ¿pero con qué porno se masturban? El porno con el que llegas al orgasmo dice muchísimo de quién eres: qué te gusta, qué cosas quisieras hacer o que te hicieran en el sexo, y los gustos que no te atreves a decirle a nadie por alguna especie de pena.

Contacté a jóvenes menores de 24 años (generación Z), para preguntarles qué tipo de porno están viendo actualmente.

ROLANDO, 22 AÑOS

Recientemente ando en la onda de las porno de stepmoms, pero generalmente generalmente voy cambiando entre lesbianas, stepmom, stepdaughter, etcétera. Eso sí, no soporto el porno hardcore, no me produce nada más que mucho desagrado. Veo porno por lo menos cuatro veces a la semana; aunque hay momentos en los que veo mucho más, pero en promedio diría que unas cuatro veces. Mis actrices favoritas son Brandi Love y Mandy Flores.

THOMAS, 23 AÑOS

Me encanta el porno MILF, pick up, y amateur. En promedio veo pornografía unas dos veces a la semana. Me gusta mucho el porno amateur porque siento que es real, que no es para nada sobre actuado. Trato de ver siempre las escenas donde salen Madison Ivy, Lisa Ann y Tori Black. Pero en general veo muchísimo porno amateur, y ahí no hay actrices involucradas.



MARTÍN, 22 AÑOS

Me encanta el porno doggystyle, big titis, big ass y MILF. Lo veo no menos de dos o tres veces a la semana. También soy fan del POV (point of view); lo encuentro bastante interesante. Mis actrices favoritas son Lisa Ann, Mía Khalifa y Nicolette Shaw.

LORENA, 22 AÑOS

Puedo pasar muchísimo tiempo sin ver porno. No es algo que haga a diario, pero sí me gusta y lo uso para masturbarme y aprender. Me gusta el porno que no es nada más coger y ya, sino que tiene algo más de preparación, escenas o guiones. Creo que es así porque de esa forma soy cuando tengo sexo en la vida real. No me gusta de una pasar al sexo, me encanta el foreplay y todo lo que viene con él. Eso sí, trato de evitar los penes grandes. No son de mi agrado.

DIEGO, 23 AÑOS

Veo mucho porno straight (mujer y hombre) y también de lesbianas. A veces lo combino con porno de MILFS. Quizás unas tres veces por semana, no sé. Depende de cuando tengo tiempo. Los videos estilo Vixen son de mis favoritos porque no se siente nada sobre actuado; es más natural y no tan hardcore. En esa línea también están los TUSHY y Blacked. Los conozco porque sigo a Tori Black y Nicole Aniston en Instagram y Twitter. Es una bomba con culo natural. Me gusta también Lana Rhoades por el color de sus ojos, y en MILFS Ava Addams y Julia Ann por sus tetas. No me gusta nada el porno de stepmom o stepbrother, lo encuentro demasiado raro y perturbante.

JIMENA, 21 AÑOS

No veo casi porno straight, paso mucho tiempo viendo porno de lesbianas; ya que así entiendo mucho más lo que están sintiendo las actrices y puedo relacionarme con ellas. Me masturbo una o dos veces a la semana, en promedio, así que diría que veo porno una vez en la semana y la otra el fin de semana. El POV también es interesante, los juegos de las cámaras hacen que sea más divertido y no solo ver cómo cogen. No conozco actores o actrices, la verdad pongo el porno donde las chicas se vean más bonitas.

ANDREA, 23 AÑOS

Ver cuerpos perfectos y desnudos me prende. Sé que el porno no es ni de cerca la realidad sexual de nuestras vidas, pero en esa fantasía me pierdo y logra ponerme caliente. Mi preferido son los bukkakes, aunque no me excita mucho me causa bastante curiosidad ver cómo una mujer puede tener tantos penes a su alrededor. Aunque con el que más me masturbo es con los tríos. Solamente ubico a Jordi el Niño Polla, está en todos lados y siempre me aparece su cara. No me atrae su cuerpo, y no entiendo mucho por qué es tan famoso. También he tenido épocas en donde veo porno de familias: que si stepdads, stepmoms, y cosas así.

MIGUEL, 22 AÑOS

Me encanta Apolonia LaPiedra, soy ultra fan y trato de ver muchos videos de ella. La sigo en todas sus redes, creo que se ve demasiado bien desnuda. También soy fan de los tríos y orgías, como nunca he estado en alguna pues me causa muchísima intriga. Los de bigtitis y MILFS también me encantan. A veces veo porno vintage, siento que es como mucho más tranquilo y tiene otro tipo de estética, entonces me divierte bastante y pierdo tiempo comparando cómo era el porno de antes al actual. Obviamente prefiero el de hoy, pero siempre es bueno ver las raíces.

