EXCLUSIVA: Crudo Means Raw frentea a los haters con su nueva canción, “Dele la cara”

“Haga lo suyo igual lo van a juzgar,

Hablo de surgir y no quieren escuchar,

Hablo de hacer vida y ya me quieren matar,

En la mía, lo siento si te rayás”.

Con este punch line Crudo Means Raw, uno de los MCs y beatmakers más destacados del rap en Colombia, está de vuelta, siendo más frentero y descarnado que nunca.

En el pasado frases como “Harto de que me compares con un novato / ¿Creíste que los samples es lo único que parto?”, “ Yo no discrimino, hasta los haters son panas” o “Quien tiene brillo no se esfuerza para que lo noten”, han sido un sutil acercamiento al mundo del hater, una respuesta tímida a aquellos que le tiran.

Sin embargo, con “Dele la cara”, su más reciente sencillo, Crudo se para en la línea a esquivar insultos y a responder de manera directa, justamente dándole la cara a quienes lo critican. Frases como: “Hablo con hechos en tu propia cara papi amenazar no es necesario / Prendo un leño y pienso qué haría un capo, no qué dirán los comentarios / Ni me quitan el sueño / Ni me suman el salario / Mucho amor pa’ ese combo / Y sus ciber sicarios”, son muestra de su posición y se sienten como una cachetada a punta de skills y rimas inteligentes, entendiendo también que más que echarle fuego a la leña, es una manera de disipar cualquier disputa, coger el micrófono, brillarlo con prosa sagaz y luego soltarlo contra el suelo.

Después de “Do my thing”, canción que lanzó hace apenas unas semanas, esta entrega empieza a dibujar un poco la trama que se vendrá próximamente, con un Crudo más maduro, experimental y sin pretensiones que no le teme a nada.

Como dice él: “ Saca lápiz y papel, clases gratis en una canción /Compórtate como rey, no como puta e’ televisión”.

A propósito de este lanzamiento en exclusiva con Noisey en Español, quisimos saber qué está pasando por la cabeza de una de las figuras del rap de Medellín y de la escena colombiana. Puedes escuchar la canción aquí abajo y luego leer nuestra entrevista.

https://www.youtube.com/watch?v=7v5r61PK_4c&app=desktop

***

A finales de 2016 publicaste Todos tienen que comer y en 2017 salió el compilado de La Gra$a. ¿Qué ha pasado desde ese entonces en los últimos dos años aparte de los shows?



He estado incubado en el estudio, experimentando, tratando de nutrirme con nuevos sonidos, dejándome permear de todo, incluso sonidos de la calle, situaciones, y sensaciones, de todo lo que me rodea, para poder transmitirlo en mi música. Estoy en época de experimentación, en época de destrucción: destruyendo todo lo que he construido para reinventarme cada vez, renovarme, empezar de cero, rearmarme.

En tu último disco hay una relación que se siente casi como mitad introspección y egotrip, y mitad narración y paisaje de Medellín, sus calles y sus gentes. ¿Qué pasa por tu cabeza hoy en día? ¿En qué están tus búsquedas?



La verdad, estoy buscando encontrarme a mi mismo y tratando de dejar a un lado el ego y uno de sus síntomas: el prejuicio, creando muy orgánicamente y sin titubeos. Busco decir lo que quiero decir, plasmar lo que quiero plasmar, sonar como quiero sonar. Yo espero de corazón que la gente se identifique con lo que yo digo, con mi mensaje, y no sienta que le estoy tirando; al revés, yo busco que crezcamos, que surjamos, que no nos conformemos.

En 2017 compartiste dos sencillos: “Lucía Circone$” y “Será será”, que no hicieron parte de Todos tienen que comer. Hablemos un poco del concepto de estos dos temas.



Estos dos sencillos fueron una transición a lo que quería empezar a hacer y estoy haciendo, que era explorar nuevos sonidos. Por eso no hicieron parte de Todos tienen que comer, porque a nivel sonoro no se encontraban dentro de la gama del álbum.



Después de esto, en lo que va del año has compartido otros dos temas: primero fue “Do my thing” y ahora “Dele la cara”, ambos con un sonido totalmente diferente y más bien cercano al sonido urbano que está pegando. ¿Cuáles son tus pretensiones en este momento?



Ni sonido urbano, ni pretensiones. Solo arte y experimentación.



Además de esto, ambos temas están producidos por The Colombians, quienes han trabajado en beats para Wiz Khalifa, Prodigy y Fat Trel. ¿Cómo empezó esta relación?



A partir de la admiración mutua. Siempre he sido muy fan de los beats de Juan Sinatra y siento una admiración inmensa por la manera en la que Andrés (Wonder) escucha e interpreta la música.



¿Qué se está cocinando en este momento en tu sello Años Luz?



Esmeraldas.



Justamente esa palabra es recurrente en tus post de redes y es tu foto de perfil en este momento. ¿Esmeraldas es el nombre de tu nuevo disco o a qué hace referencia?



Esmeraldas es el nombre de nuestro proceso artístico actual. Esmeraldas es un movimiento. Esmeraldas es ensayo y error. Esmeraldas es libertad. Romper el molde, voltear la torta, que la audiencia cuando reciba cada gema, se inquiete.



¿Qué podemos esperar de Crudo en lo que resta del 2018?



No quiero que esperen nada. Quiero que reciban.

***

