EXCLUSIVA: Hasta abajo, sornero e inquieto, escucha lo nuevo de Crudo Means Raw

Para nadie es un secreto que el hip hop en Colombia, en los últimos cinco años, está pasando por uno de sus momentos más brillantes y prolíficos. Cada vez con más frecuencia escuchamos rimas y beats creados con la minuciosidad de un arquitecto y la precisión de un cirujano. Pero también hemos visto la evolución del boombap al trap y la experimentación con ritmos más cercanos al mainstream urbano, que para algunos podría entenderse como una traición y la comercialización de la música, mientras para otros es la respuesta a la industria, jugando su mismo juego, pero manteniéndose en su esencia.



Algo de esto tiene “La mitad de la mitad”, lo nuevo del MC y beatmaker paisa Crudo Means Raw, quien se monta en un ritmo de dembow fresquito con raíces de bullerengue y arreglos champeteros, para enviar un mensaje que se repite hasta calar en la cabeza, mientras calienta la cintura: “ No tiene idea de la mitad de la mitad/ la mitad de la mitad de la mitad de lo que voy hacer”. Según él “es un tema pa’ parcharse, yo no vine a darle gusto a nadie. Nosotros vinimos aquí a rayar, a inquietar”, aunque sutilmente se tira punchlines como “Ojo se resbala por salsa/ el que no quiere grasa se le dan dos tasas/ le saco los juguetes donde asare la plaza/y ojo donde bota la ceniza cuando esta en mi casa/ (you heard me?)”.

En este, que promete ser uno de los temitas más pegajosos que hayan salido a lo largo del año desde el Valle de Aburrá, fueron cómplices además: Mabiland, una de las revelaciones de la nueva escuela paisa, The Colombians, parche de productores que están calando cada vez más fuerte y U&D, quienes estuvieron detrás del video grabado en Necoclí, Antioquia, que representa justamente ese espíritu fiestero, con picós coloridos en la playa y gente en las calles jugando y en la pista, encarnando esa frase que reza dentro de la canción “Hey, todo Ray-Ban todo melo”.

Pilla el video aquí abajo: