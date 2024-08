¿Existe una ‘buena manera’ para terminar con alguien?

Una ruptura es como una cita al dentista: incluso cuando todo está yendo bien, estás con alguien a quien no verás de nuevo por meses, haciéndote preguntas mientras tú luchas por respirar. La «buena manera» de terminar una relación no deja de ser horrible, pero al menos es honesta y directa. Deja tu futuro claro para la reconstrucción de tu ser totalmente destruido.

Escuché una buena cantidad de historias horribles mientras investigaba para hacer este artículo. Las más brutales incluyeron ser botados justo antes de pedir que los llevaran al aeropuerto, después de un funeral familiar, en la ducha justo después de follar y en una fiesta antes de que la persona se fuera a casa con alguien más. A una chica le terminaron vía SoundCloud con un rap. Pero también hubo buenas maneras: historias sobre conversaciones amables y honestas con lágrimas y respeto mutuo, tiempo suficiente para que el abandonado pudiera expresarse, pero no tanto como para que sintiera que podría llegar a convencer a quien le estaba terminando.

Mi ruptura más memorable ocurrió justo antes de que Miguel se tomara el escenario en el Wireless Festival en 2016. El tipo en cuestión escogió Snapchat para difundir la noticia. Mi indignación fue mucho peor que el hecho de enterarme que no nos volveríamos a ver, pero después Miguel apareció vestido de blanco, como un ángel. Lloré, escondida tras mis gafas de sol, mientras el tocaba «Sure Thing», apagué mi celular para «Hollywood Dreams», y para cuando cerró su set con «Adorn» supe que al final estaría bien.

Pero muchas veces Miguel no estará disponible para guiarte a través de la miseria de la tusa. Les presento todo lo que he aprendido sobre cómo llevar a cabo un buen rompimiento cuando no se cuenta con la ayuda de una sensación del R&B alternativo y el funk.



No desaparezcas

En una encuesta que hice a través de Twitter a casi 4.000 personas, más del cuarenta y dos por ciento dijo que desaparecer en una situación que no amenaza tu vida es inaceptable. El treinta y cinco por ciento dijo que estaba bien, pero solo después de que la ruptura fuera «oficial». El resto —un total de 890 personas (criminales, básicamente)— dijo que desaparecer en cualquier momento está bien. Vamos a ignorarlos y te diremos que necesitas superar ese miedo, necesitas desobedecer ese impulso que te invita a desaparecerte de la vida de alguien con quien compartiste momentos buenos y respetuosos. Una charla corta y directa es lo que los salvará semanas de mensajes ignorados, confusiones y agonía existencial. Así que declara tus razones, di que sabes lo mal que se siente, pero que aun así es la mejor decisión para ti. Pon toda la miseria sobre la mesa rápidamente.

No mientas

Me he sentido tentada a mentir, no para salvar mi propio pellejo sino porque quería evitar que creyeran que sus defectos nos habían llevado hasta la ruptura. Culpé mis enfermedades, mi falta de disponibilidad emocional, mis alergias…lo que fuera. Pensé que si asumía la responsabilidad no los lastimaría. Pero resulta que todo eso es pura mierda. Las rupturas apestan, y esta abnegada honestidad es lo mismo que salir con el clásico vieja escuela «no eres tu, soy yo». Así que no embellezcas la verdad para intentar que duela menos. Es como siempre ha dicho mi abuela: «No puedes poner una papa en el vestido de una novia y llamarla tu esposa.» No finjas que estás mudándote a Yemen. No digas que volverás con un ex con quien obviamente no volverás. Y por favor no recurras al típico: «necesitas trabajar en ti mismo antes de que puedas amar a alguien más».

No te pases de honesto

Sí, como sea; yo sé lo que acabo de decir pero no necesitas razones brillantes para querer terminar, no es «ciencia» o Dragon’s Den. Darles una lista de razones por las cuales no son compatibles no va a lograr nada bueno, y hará sentir a tu nuevo ex como a una aspiradora que es devuelta a la tienda. No necesita saber que estabas buscando una inalámbrica que viajara sin esfuerzo del piso a la alfombra; ni que aunque intentaste apreciar su diseño vertical y su función de limpieza de vapor, no pudiste fingir el amor. Confía que en el universo hay alguien que ama la limpieza de vapor y así podrás dejar su mundo sin volverlo pedazos.

Hazlo rápido y sin dolor

La simple verdad para terminar con alguien que te trató bien pero no era la persona adecuada para ti es esta: haz lo que puedas para hacerlo sentir escuchado, comprendido y listo para continuar. Así que no te quedes en la puerta, evita retroceder y no lances falsas esperanzas. Sé claro y di la verdad incómoda: No puedo seguir esta relación contigo. Hazlo tan pronto como sepas qué es lo que quieres hacer. Inspírate con la contribuyente anónima quien le terminó a su novio simplemente señalándose a sí misma y a él diciendo «esto… si… no lo quiero».

Usualmente es mejor en persona

A menos de que vivan demasiado lejos (por ejemplo a 82 Burger Kings de distancia) una terminada telefónica no está bien. Y menos por mensaje de texto. Para empezar tienes cero idea de qué puede estar haciendo la otra persona. Alguien ahora felizmente casado me contó esto: «Mi perro llevaba enfermo un tiempo, y finalmente decidí mandarlo a dormir. Estaba en la sala de espera llenando papeles y mi hermana estaba en camino. En cualquier caso, vinieron a recogerme para que acompañara a mi perro en el proceso y en el instante en que me puse de pie vibró mi celular con un mensaje de mi novia diciéndome que no podía seguir conmigo». Otra mujer se enteró que su prometido la había dejado por un correo de voz: «lo escuché unas nueve veces seguidas. Lo que dijo no era razonable y si me lo hubiera dicho en persona o incluso por teléfono… ¿pero un puto correo de voz?

Así que organiza un espacio en el que puedas tener un encuentro cara a cara en un lugar neutral donde no te sientas perturbado. Deja tan poco tiempo como sea posible entre la planeación y el encuentro, para minimizar el tiempo de agonía de ambos lados.

No lo hagas en un picnic

No sabia que esto fuera una tendencia pero muchas personas me compartieron historias de haber sido llevados a un picnic para después ser botados. De pronto hay alguien que se dedica a hacer esto en serio, no lo sé. Solo no lo hagan. Gracias.

Dale tiempo antes de intentar ser tu amigo

Entiendo el deseo de pasar de follar y andar cogidos de las manos a ser amigos. Parece maduro e iluminado y algo que Gwyneth Paltrow haría. Pero no es nada de eso. Es estúpido. Date un tiempo a ti y a tu ex para que procesen el hecho de no seguir siendo pareja. Podrás reconsiderar la amistad después, cuando el dolor sea poco y no lastime y cuando verle a la cara te haga sentir de la misma manera que cuando ves la cara de cualquier persona. Pueden ponerse al día, compartir memes, hacer algo saludable y nuevo y verdadero.

Así es como lo haces. Esa es la mejor manera de lidiar con el mierdero de una terminada: No te acobardas, ni discutes ni cambias tu número de teléfono. Te sientas y abres tu boca para decirles lo que necesiten para comprender la situación, pero no más que eso. Después cierras la boca. Te sientes mal. Te preocupas por ellos. Después vas por un perro caliente. Abres tu boca de nuevo. Todo el mundo está bien.