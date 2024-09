Existe una cápsula de escarcha para que metas en tu vagina

Alcancé a pensarlo durante un tiempo. De verdad pensé en meterme escarcha en la vagina. una publicación viral de Facebook de una página llamada «Passion Dust» estaba promocionando un producto cuya función es «hacer que los fluidos naturales de tu vagina… brillen y tengan un sabor más dulce». El producto costaba entre $12 y $20 dólares. En una publicación de este perfil, las cápsulas brillantes para metérte en la vagina fueron compartidas por más de 40,000 usuarios.

Le mandé un mensaje a la página pidiéndole muestras del producto para comprobar si era real, porque francamente, ¿qué putas?. No recibí ninguna respuesta, así que averigüé quién estaba vendiendo el producto y quién lo estaba comprando. No tuve suerte encontrando algún review del producto en la página de Facebook de Passion Dust, pero dí con una compradora que afirmaba haber recibido sus «cápsulas íntimas» por pedido y me mandó una foto que lo comprobaba. Entonces existen después de todo. Pero lo que les voy a contar a continuación puede darles razones para no gastar su plata en el producto.

Videos by VICE

Los ginecólogos ya se han pronunciado respecto a las cápsulas, opinando que generan el peligro de infecciones producto de alteraciones graves en el PH vaginal. Además, la persona que está detrás de la fabricación del producto no es exactamente confiable, en especial cuando de tu salud se trata.

La página de Pretty Woman Inc, la cual vende el Passion Dust, está registrada a nombre de una persona llamada Lola-Butterflie Von-Kerius. Este es el mismo alias de una página de Facebook repleta de una temática de marketing deplorable: Todo parece estar «diseñado» en Paint, recubierto de arcoíris, mariposas y una tipografía cursiva bien sospechosa.

Screenshot de Locash Resources antes de que bajaran la página de internet.

Lo más extraño es que el hipervínculo de la cuenta de Facebook, «Locashres», parece ser una versión acortada del nombre de una página llamada Locash Resources (la cual fue clausurada por peticiones de comentarios para este artículo). Locash Resources ofrece documentos legales falsos como volantes de pago, contratos de arrendamiento y excusas medicas. La cuenta de Lola-Butterflie Von-Kerius compartió publicidad acerca de sus servicios en varias páginas de Facebook.

En la página oficial de Passion Dust, la mitad de la sección de preguntas y respuestas es un copy-paste de información de Google acerca de salud femenina, y la otra mitad es un lenguaje fantasioso que se refiere a las vaginas. «El sabor es dulce pero no demasiado, simplemente lo suficiente para hacer que tu amante sienta que tu «yara» (mujer del agua o pequeña mariposa) sabe, se siente y se ve como las vaginas deberían verse; ¡suaves, tiernas y mágicas!.»

Comprarle un producto a tu vagina de una persona que se refiere a ella como «yara», debería ser suficiente para pausar y considerar seriamente la decisión de compra. De todas formas me siento avergonzada por seguir sintiéndome atraída por el producto, en especial porque me encanta la escarcha y soy parte de la audiencia que compraría cosas así de chistosas.

Passion Dust no respondió a las repetidas solicitudes por parte de VICE para obtener comentarios vía correo y vía Facebook. Cuando se les envió información detallada en la que se señalaba su actividad que implicaba documentos legales falsos, tanto la página de Facebook de Passion Dust, la de Lola-Butterflie Von-Kerius y la de Locash Resources fueron desactivadas y eliminadas en cuestión de horas. El Twitter de la compañía ahora es privado y su Instagram fue desactivado. A estas alturas Pretty Woman Inc todavía está vigente y enlista las cápsulas como un producto con existencias ilimitadas.

Esta página añadió recientemente una nueva sección llamada «Passion Dust in the news» (Passion Dust en las noticias). Una declaración dentro de esta sección acerca de la reprimenda de los medios concluye de la siguiente forma:

«Las criticas siempre existirán y no podemos (ni queremos) tomarnos el tiempo de replicar, discutir o debatir. Estamos concentrados y seguiremos concentrándonos en nuestros clientes, los cuales apoyan el producto y saben que el Passion Dust es perfectamente inofensivo, divertido y seguro. ¡Seguiremos mostrando nuestro amor y aprecio por ellos brindándoles el producto que ellos aman!»