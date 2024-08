¡Que sigan los éxitos a la verga!: Una charla con La Plebada

Esta semana, Vice cumple diez años de haber divisado el águila en el nopal mexicano, y como suele suceder cada noviembre, el otoño se calentará con un pariseo que animarán actos estelares de la escena regional durante los últimos meses.

En esta ocasión, uno de los turnos será tomado por La Plebada, proyecto surgido bajo el ojo rector de Homegrown Entertainment que reúne a Fntxy y Cozy Cuz en un ambicioso junte de whiskoles y lean, de Versace y Ralph Lauren, y sobre todo de acordeones y 808s.

Hace algunas semanas, los niños del rancho estrenaron uno de los himnos definitivos de 2018 con “La Galliza”, donde se acompañaron de El Ezequielón ––personaje adoptado por Cid Vela–– para encender el blunt, y de paso crear un coro más pegajoso que wax en el porro de skywalker.

Ad hoc a la ocasión, Fana y Cozy nos recibieron en lo profundo del cuartel general de Homegrown, donde interrumpimos una de las últimas sesiones de producción de su nuevo disco para sentarse a charlar con nosotros sobre la naturaleza del proyecto, sobre el futuro del trap en México, y sobre su incursión en la fiesta de aniversario de Vice, la cual servirá como su primer presentación oficial bajo el concepto de La Plebada.

NOISEY: Seguimos bajo la nube de “La Galliza”, pero ya queremos fumarnos el cigarro completo, ¿en qué andan?

Fntxy: Pues ya tenemos el disco prácticamente terminado. Las canciones están grabadas y lo que falta es post producción, mezcla y máster, que son cosas que se nos salen de las manos y de nuestros tiempos, porque las mandamos con profesionales y ahí ya no sabemos cuánto vaya a tardar. No depende de nosotros, es cosa de esperar y que llegue el momento adecuado, porque también ya están saliendo shows y a mí personalmente me gusta tener el material afuera antes de tocar, porque aunque la gente se la puede pasar bien, pues se la pasa mejor cuando se saben las canciones.

¿En qué momento decidieron hacer un proyecto de esta naturaleza? ¿Cuál fue la chispa inspiradora?

Fntxy: Realmente fue cosa de una canción tras otra. Empezamos con una y la siguiente iba llegando cada vez más lejos, porque traía otro detalle, otro arreglo. No lo planeamos, no dijimos “Hay que inventar esta madre o este sonido” ni nada de eso. Fue un “dale y dale y dale”. Llegó un momento en que la siguiente canción tenía que llevar un bajo sexto o un acordeón porque la canción anterior nos orillaba a eso, y pues este fue el resultado. Algo que nos gustó y que supimos cómo manejarlo hasta llegar a este momento.

¿Cómo ha sido el proceso de crear los tracks, teniendo en cuenta lo distinto que puede ser de acuerdo a lo que están acostumbrados?

Cozy Cuz: Al igual que el disco pasado, siempre fue primero el trap y encima de eso. Entonces sí el acordeón y demás. Fntxy, por ejemplo, empezó a hacer el acordeón directo en la computadora, con los acordeones tocados directo ahí. Y el bajo sexto y otras cosas lo metemos ya casi al final como arreglo junto a otras cositas para que suene bien arremangado el pedo.

Hace algunas semanas Alex Malverde, CEO de Homegrown, dijo que el trap mezclado con regional mexicano sería el subgénero que dominará las listas en tres o cuatro años, ¿qué opinan?

Fntxy: Yo creo que las puede alcanzar pero incluso en menos tiempo. Creo que cuatro años es demasiado tiempo, no creo poder esperar a que eso suceda, aunque sé que no depende de uno. Al ritmo que lleva esta madre, y como va creciendo, creo que puede llegar antes. Van a suceder cosas importantes y estamos un poco a la espera, porque tampoco sabemos si este camino ya se recorrió, si alguien ya llegó hasta este punto, si somos los primeros o no. Aunque es algo que yo no he visto. Puede que esto exista, pero te lo juro que no lo he visto. No sé qué esperar entonces, no sé qué va a pasar porque es la primera vez que alguien se para con un acordeón y empieza a tirar raps, ¿me explico?

Cozy: De algo sí estamos seguros, y es que nos gusta un chingo lo que estamos haciendo. Y no es para sonar cursis y ya quedarnos con eso, pero sí sentimos que juntar esto puede funcionar porque estamos juntando dos cosas muy populares y que le gustan a un chingo de raza, entonces puede ser un ascenso mucho más rápido de lo pensado.

Fntxy: Yo pienso también que si ya estamos donde estamos, ya no hay nada que nos asuste. Si ya pasamos el primer tope, si la gente ya me vio rapeando con cierta gente, o ya me vio haciendo otras cosas y le gusta, salir de repente con sombrero en un rancho y que les guste es que ya pudimos pasar eso. Desde ese momento yo vi eso como el punto decisivo, la primera presentación fue como matas o mueres. Ya una vez superado, ya cualquier cosa va a poder entrar en el universo que estamos creando, porque lo que hacemos no es regional mexicano. No somos músicos de regional. Si alguien llega y me dice “Tú no cantas ni tocas”, tiene toda la razón. Ni soy cantante de regional ni soy el mejor trapero ¿sabes? Habitamos ese universo donde nos sentimos muy cómodos y orgullosos también, porque tengo haciendo música desde hace un chingo y no sentía esto porque hacía un trap como el que todos hacemos. Algo “normal”, no sé si le pueda llamar así, y esto tiene el detalle que es algo que viene desde que era niño, con lo que me identifico desde entonces. Ese orgullecito que sientes lo vale un chingo, y que ahora la gente también se identifique con esto. Estando en Ciudad de México lejos de un rancho, me hace sentir como que ya la tenemos bien ganada.

Ya superado ese primer tope, ¿creen que la gente entiende lo que están haciendo? ¿o aún lo ven como algo poco serio?

Fntxy: Yo creo que la gente ya lo agarró. Digo, ya estamos en una entrevista ¿si me explico? A los raperos de sombrero ya nos están entrevistando ¿sabes? Están pasando muchas cosas y eso es un hecho. Desde que Bobby (Cozy) y yo nos juntamos a hacer música antes de los Plebes ya confiábamos en esto. Parecía que no nos importaba, hasta nosotros nos burlábamos cuando nos echábamos nuestros speeches acá de “en el rancho compa” mientras grabábamos [risas]. Terminábamos y nos cagábamos de risa. Entendemos totalmente que esto pueda no ser para todo el mundo y no nos importa. Estoy seguro de que mucha gente a la que no le gustaba, ya le gusta. Y eso va a seguir sucediendo. No sé, igual y estamos siendo muy altaneros, diciendo que somos la mera macana y nada [risas]. También el hate es muy inmediato, porque nos ven fans de todo tipo, igual y creen que estamos haciendo una comedia y pues ni al caso. A lo que voy es que creo que la gente termina convenciéndose, por ejemplo acá la gente la canta mucho, a pesar de que no es contenido que en un principio parezca ser para gente de aquí, porque acá no están ordeñando vacas o montando caballos o no sé. No esperábamos una respuesta así acá.

No sé si antes ya ocurrió algo a esta escala, pero aunado a que ambas cosas parecen surgir de un surco social similar, veo una conexión cada vez más palpable entre el rap y la narcocultura, léase como La Plebada, o como Snoop Dogg cantando corridos en Instagram, ¿qué perciben ustedes?

Cozy: Yo pienso que es una fusión natural, porque es un estilo que estamos tomando de ellos, poniéndole un poco el sazón de acá, del regional, un poquito de lo arremangado. Que Snoop Dogg escuche corridos aún sin entenderle, a lo mejor solo por la vibra, es algo que está chido. A final de cuentas creo que el trap y los narcocorridos son similares porque se habla de los mismos temas pero en diferentes regiones. Y bueno, con la multiculturalidad que hay en Los Ángeles y otras ciudades, es normal que los negros se junten con los mexicanos y digan ‘estos weyes estan bien vergas’ con sus playeras del Chapo y lo que sea.

Algo que también me parece valioso es que han adoptado la estética del ‘ranchstar’ a través de su propio filtro.

Fntxy: Pues sí un poco, no podemos negar que formamos parte de una industria que funciona de esa forma. Nosotros entendemos que si tu producto no se ve bien, o si no me gusta cómo te ves, simplemente no vas a poder ser mi ídolo porque no me gusta, suenas bien pero te ves mal y no quiero admirarte solo por eso. Entendiendo estas cuestiones de imagen y sonido combinados, obviamente también era importante proponer nuestra idea visual y ‘arrancherarnos’ un poquito. Y ser muy cuidadosos también con eso, nos gusta mantenernos al margen de cierta forma de vivir. No me gusta meter este pedo en el narcocultureo tampoco porque no lo vivo, Yo no gano del narconegocio, más bien gasto en el narconegocio ¿no? [risas]. Yo los ayudo de cierta forma, pero no estoy favorecido, entonces nos gusta mantenernos muy al margen.

Foto de @elsindicato_

Claro, separar las cosas de una posible apología a la violencia…

Cozy: Ajá, justo ahí es donde intentamos diferir. Yo cuando veía de chico a raperos gringos decía ‘no mames, ese güey se ve bien triunfador’ o ‘se ve bien vergas, trae los tenis más nuevos’ o cosas así. Y aunque muchos puedan estar clavados en el pedo del narco, hay muchos que no. Nosotros no queremos meternos en nada de eso, porque no somos traficantes ni nada por el estilo, pero sí nos gusta vestir bien, si nos gusta ser ganadores, si nos gusta vernos verga ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros queremos reflejar lo shine, lo fresh, lo chilo, lo swag, que es algo muy trap también.

Fntxy: Es justo eso, incitar a la gente a que se haga rica, no a que mate gente. Suene a lo que suene, si decimos ‘que la 45’ o lo que sea, carnal, no queremos que agarres una 45. Queremos que tengas un chingo de feria y ya, no quiero que hagas daño, pues. El mensaje de La Plebada y de Fntxy y de Cozy y en general de la gente que trabajamos aquí [Homegrown] no es decirte ‘tatúate la cara, hazte cholo y que te valga verga tu jefa’. Pura verga. Yo hice orgulloso a mi jefa a mi manera. Yo trabajé, el Bobby se graduó, y cosas así. Nos vemos como nos queremos ver, pero no queremos crear maldad.

Según tengo entendido, el show en la fiesta de Vice va a ser el primero que avienten como La Plebada ¿no?

Fntxy: Sí y no, porque sí hemos tocado juntos ya. Tuvimos un evento especial cuando lanzamos el disco anterior que ya se llamaba ‘Los Plebes’ que juntaba a Fntxy con Cozy Cuz, no era como tal La Plebada ya oficial. Y yo creo que sí será entonces la primera vez.

Cozy: En Los Cabos ya alguna vez tocamos, bueno hemos tocado en varias partes, la de ‘R8’ por ejemplo ya la hemos tocado varias veces, pero así un show de nosotros todavía no.

Fntxy: Ajá, una presentación así de nosotros como algo oficial aún no. Hemos aparecido de repente en algunos espacios por ahí, y hemos tocado esta música, aunque no toda. En shows míos por ejemplo la gente siempre está chingando, y se los agradezco mucho, porque siempre llegan y piden que ‘La Plebada’, ‘R8’, ‘Los Plebes’ y así. O también cuando voy a los shows del Alemán, la gente llega y lo primero que me pregunta es ‘¿güey, vas a tocar La Plebada?’ y yo pues les digo que no. Incluso están más sobre eso que sobre Fntxy, y eso te lo digo aquí sin pedos, porque se convirtió en mi proyecto más importante. Empezó siendo un proyecto de lado, un proyecto con mi compa y ya, pero lo he visto crecer y me ha motivado como a un fan, porque no los esperábamos, neta jamás me hubiera visto haciendo lo que ahora estamos haciendo.

¿Qué esperan de la fiesta?

Cozy: La neta sí andamos bien prendidos de poder estar ahí, cuando nos dijeron me puse bien pinche feliz a la verga. Para nosotros que andamos justo terminando el disco nos anima que ahí vamos a poder presentarlo y darles un show bien verga. Tenemos que ensayar un rato, de hecho después de platicar contigo vamos a ensayar, y pues vamos a darlo todo. La neta cuando tocamos en vivo intentamos siempre dar un chingo de energía.

Fntxy: Si algo nos caracteriza y nos gusta un chingo es salir a darle en vivo. Nosotros no hacemos playback, al menos de que no haya ninguna alternativa, y nos gusta eso, salir a darle con mucha energía. A este wey le gusta salir a brincar con la raza, cotorrear, armar un desmadre y a mí pues me gusta un chingo salir a cantar, ver a la raza y pasarla bien. Y no sé cómo pasa, porque no soy un gran showman ni nada, pero la neta siento que la gente se la pasa bien, le gusta escuchar el pinche acordeón en vivo, anda muy atenta al momento aplebado de los shows. Andamos muy contentos, porque estamos viendo crecer el proyecto junto a todos ustedes.

¿Un imprescindible para la fiesta de Vice X Aniversario?

Fntxy: La galliza, siempre, la coquiza también, las morritas, los vatos bien prendidos, y todo lo que sirva para armar un buen show. Yo fui a la fiesta de Vice creo del año pasado, la que fue en la Arena México…

Hace dos, con BrunOG y MC Bin Laden.

Fntxy: Simón, hace dos, se puso bien verga, y pues es lo que queremos. Aparte el medio como tal nos gusta, siempre andamos intentando figurar ahí, y nos gusta su visión, su manera de abordar diversos temas, incluído nuestro género. Nos emociona formar parte del aniversario.

Cozy: Tampoco puede faltar el acordeón y el bajo sexto a la verga.

¿Qué mensaje le dejarían a Vice por sus diez años acá?

Fntxy: Pues un chingo de felicidades, porque diez años son un chingo, y a veces creo que a partir de los diez años es cuando empiezan a pasar las cosas más chidas, las más importantes de un proyecto. Y pues nada, muy agradecidos con la invitación.

Cozy: Está chingón, como dice este güey siempre andamos ahí al tanto de Vice y de Noisey.

Fntxy: Simón, yo ahí me entero de cosas que no me interesan pero solo porque me lo dicen ellos voy a ver qué pedo. Está chingona su visión, y aparte pues son compas.

Cozy: ¡Que sigan los éxitos a la verga!

***

Vice celebra su X Aniversario este viernes 9 de noviembre en la CDMX. Además de la primera presentación en vivo de La Plebada, amenizarán la fiesta Rosa Pistola y Chocolate Remix.