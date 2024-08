Experiencias inmersivas sin utilizar gafas de realidad virtual

El próximo 16 de noviembre tendrá lugar en Mazda Space la segunda de las cinco ponencias programadas por VICE y Mazda en el ciclo #MazdaCreators HUMAN HARDWARE, inspirado en el concepto Drive Together, coche y conductor en perfecta armonía. La realidad virtual será nuestra invitada de lujo de la mano de Broomx Technologies.

Finales del siglo XX, California. En una sala gris del departamento de ciencias cognitivas de una universidad de las caras, una joven llamada Brenda Laurel, verdadera pionera de la realidad virtual, se encuentra con un grupito de hackers y desarrolladores para ver lo que tenía que ser el no va más de la interacción humano-máquina. Una herramienta del futuro. La pregunta que los ingenieros se están haciendo es la siguiente: ¿Cómo hacemos para que una secretaria entienda que para eliminar un documento necesita acordarse de escribir un comando dificilísimo? Me imagino el WTF de Brenda pensando: no culpes a la secretaria de tu #designfail, tío. Para Brenda, que viene de trabajar para la mítica productora de videojuegos Atari en sus años dorados, una buena herramienta es aquella que usas sin darte cuenta. Es aquella que te permite borrar un documento sin aprenderte un comando difícil.

En el caso de la realidad virtual es un poco lo mismo. ¿Para qué voy a ponerme unas gafas, a riesgo de parecerme a Rajoy desorientado, si yo lo que quiero es disfrutar de realidad virtual y contenido 360º. Brenda Laurel estaría orgullosa de Broomx Technologies, porque están por lo que hay que estar: realidad virtual en espacios reales, sin necesidad de utilizar gafas de realidad virtual.

Imagen de Broomx Technologies

El próximo jueves 16 en el Mazda Space de Barcelona y en el marco del ciclo de conferencias HUMAN HARDWARE organizado por Mazda en colaboración con VICE, podremos asistir a un taller impartido por Ignasi Capellà, uno de los co-fundadores del proyecto Broomx Technologies. Ignasi nos va a explicar qué onda con las tecnologías inmersivas, y también podremos ver una demo larga y bella del primer sistema de proyecciones inmersivas que ofrecen, el MK Player360. El taller va a gustar a freaks del mundo proyector, a gamers, a personas que organizan eventos, a artistas plásticos y visuales, a curiosos y a nerds por igual.

Si la realidad virtual no ha acabado de pegar el pelotazo en los últimos años, a pesar de la cantidad enorme de dinero que han invertido muchísimas empresas, es porque el concepto estaba mal planteado. Las gafas son un engorro: hay gente que se marea con ellas, y además, pesan. Si tienes la nariz muy pequeña se te caen, si la tienes muy grande se te clavan. A nivel de generaciones, las gafas también son una barrera, tenemos a las abuelas y a los niños muy pequeños, por ejemplo, las abuelas no se van a poner unas gafas de soldador. Desde hace un par de años me han llegado instancias, sobre todo en navidades, de abuelas que se suman al carro de la realidad virtual y se ponen a jugar o a disfrutar de un cuento, pero no queremos ver a nuestras abuelas o nadie a quien amemos y respetemos con las gafas de soldador puestas. Así que fin de la discusión. La grandeza del sistema que nos propone Broomx (además de quitarnos las gafas) es que, una vez instalado, el usuario puede controlarlo desde el móvil mientras tiene un campo de visión completamente cubierto por proyecciones con contenido de realidad virtual que llenan todo el espacio.

El equipo de Broomx Technologies

Si estáis pensando que la experiencia propuesta por Broomx será parecida a esa vez que fuisteis a ver proyecciones de mapping a la Pedrera, andáis un poco desubicados. Pero no es nada que Ignasi Capellà no pueda solucionar con su workshop, donde nos va a hablar primero de las diferencias entre VR (realidad virtual), AR (realidad aumentada) y MR (realidad mixta o híbrida), y de la falta de consenso en algunas de estas definiciones. También comentará de dónde surgió la idea de Broomx Tech, su evolución y las principales funcionalidades de sus productos, para cerrar con una reflexión sobre el futuro de la realidad virtual y una proyección para que todos los asistentes puedan ver las posibilidades de esta nueva tecnología.

Comparando las posibilidades del MK Player360 respecto al video mapping vemos que el futuro del diseño de experiencias pasa por hacer que la tecnología se adapte a la experiencia, al usuario y al espacio. Con este nuevo sistema ganamos en versatilidad, en movilidad, en independencia y en interactividad. Aunque posiblemente lo que nos importa más a todos es que por fin dejaremos de ser Rajoy con gafas de soldador desorientado.