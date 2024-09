Experimenta un rave en una cueva en Polonia en la nueva serie de viajes de THUMP

El pasado mes de octubre, THUMP viajó a Kraków, Polonia, para asistir a Unsound, un festival experimental que presenta un line up internacional que te hace agua la boca, con artistas interactuando en espacios únicos a lo largo de la ciudad polaca.

A diferencia de otros festivales de música, Unsound es un evento sin fines de lucro, el cual libera a los organizadores de depender de ventas de boletos o de crear expectativas con su line up y en lugar de ello permite que todo se salga de control, desafiando las ya aburridas nociones de lo que un festival de música puede ofrecer. Este año, la edición de una semana no fue la excepción, comenzando con la «Sorpresa» de Unsound. No sólo no se anunció el line up a los que compraban el ticket, sino que un gran número de lugares también se mantuvieron en secreto hasta unos momentos antes de que las puertas abrieran.

Hubo una instalación multimedia «sinestésica» en una fábrica de tabaco abandonada llamada Stara Fabryka Tytoniu; sesiones de toda la noche en el difunto hotel de la era soviética, Forum, presentaciones en el Muzeum Inżynierii Miejskiej, el museo municipal de ingeniería en Krakóv; y un acto headliner espectacular cuya identidad jamás fue revelada.

En este primer episodio, THUMP se unió a los organizadores del festival, artistas y fans para una experiencia musical como ninguna otra. Resulta que los raves en cuevas no son sólo para la gente topo.