Los expertos en arte concuerdan en que North West es mejor pintora que tú

Durante unas cuantas horas el martes 9 de febrero, el amado instructor de arte Bob Ross fue un tema en tendencia en Twitter, en la categoría de ‘hip-hop’. Desafortunadamente, no fue debido a que el difunto pintor alguna vez hizo un track acerca de su predecesor en la televisión publica, Bill Alexander, y tampoco se debió a las camisas chambray y los pantalones de mezclilla que tanto lo caracterizaban.

Como muchas otras cosas que nadie alcanza a entender por completo, la breve aparición de Ross en las redes sociales fue causada por Kim Kardashian West. El martes 9 por la mañana, Kardashian West compartió en Instagram una foto de la pintura de un paisaje, se trató de una escena montañosa en tonos fríos con un río azul profundo serpenteando pacíficamente en primer plano. “Mi pequeña artista North”, escribió Kardashian West y, efectivamente, la firma en la esquina inferior de la pintura, escrita a mano junto a una cara sonriente, dice en letras pequeñas ‘North’.

La respuesta a la pintura fue… bueno, una absoluta locura. Si bien algunos se contentaron con compararla con los paisajes que Ross enseñó a pintar en cada episodio de The Joy of Painting, otros simplemente argumentaron con vehemencia que una niña de 7 años no podría haber pintado nada que se viera tan bien. (Honestamente, es una linda pintura. Originalmente quería escribir este artículo desde el ángulo de “¿Puedo pintar mejor que una niña de 7 años?”, pero no estaba lista para reconocer la verdad de que no, no puedo).

En lugar de eso, VICE se acercó a un par de expertos para preguntarles si esta pintura realmente podría haber sido hecha por un estudiante de arte de la escuela primaria. “Una de las razones por las que las pinturas de los niños se ven como pinturas de niños es que los niños no tienen nada de paciencia”, dijo Sarah Iepson, profesora de historia del arte y presidenta del Departamento de Arte del Community College of Philadelphia.

“Les das pintura y papel y se vuelven locos, se divierten y, por supuesto, su pintura se verá como si la hubiera hecho un niño de 7 años. Pero si te sientas con un niño y lo guías paso a paso, sí podría hacer [una pintura como la de North]”.

https://twitter.com/hoaxxswift/status/1358889247915261954

En respuesta a los críticos de Twitter —que parecen haberse tomado un descanso de ser académicos del derecho constitucional y epidemiólogos de sillón para ser historiadores del arte—, Kardashian West aclaró después que eso había sido más o menos lo que había ocurrido: North ha estado tomando una “clase seria de pintura al óleo” con su mejor amiga, y completó la pintura en el transcurso de varias semanas. “Como una madre orgullosa, quería compartir su trabajo con todos”, escribió en Instagram.

Por supuesto que una mamá dirá eso (las mamás también ven un collar de macarrones hecho a mano por sus hijos y actúan como si se tratara del David Yurman de la sopa de coditos), pero en este caso, no se equivoca. “Si Kim Kardashian hubiera dicho ‘Dios mío, dejé a mi hija en su habitación por una hora y esto fue lo que encontré al regresar’, sería una historia muy diferente”, agregó Iepson. “Pero [North] trabajó durante semanas con su maestra, y sí, es una buena pintura para una niña de 7 años. Claramente es una mujer joven que se tomó su tiempo, escuchó las instrucciones y las siguió, y puede ser que tenga algunas habilidades artísticas que se ven reflejadas en el cuadro”.

Geoff Barnes, artista y ex instructor artístico en el Savannah College of Art and Design (SCAD) concuerda con esa evaluación. “Lo primero que pensé cuando miré la pintura fue vaya, Bob Ross”, dijo. “Es imposible saber qué pasa en esta niña desde el punto de vista creativo basándonos en una sola pintura, pero claro que un niño de 7 años podría asimilar el proceso, seguir el proceso y llegar a este tipo de resultado”.

Cuando le pedimos que evaluara la pintura por sus méritos artísticos, Barnes dijo que North había hecho un sólido trabajo al pintar la corteza de los dos árboles en el primer plano izquierdo. “Esto fue hecho con mucha destreza”, agregó. “No me es difícil creer que una niña de 7 años pudiera haber pintado esto, pero tampoco creo que sea el tipo de réplica que hace un niño común y corriente de 7 años”.

Iepson también mencionó la calidad del árbol de West. “Me encanta la neblina atmosférica que parece flotar en la base de esa montaña”, dijo. “Eso está muy bien hecho. Hay un contraste tonal realmente muy bueno en los árboles, y eso me parece potencialmente impactante, en el sentido de que fue una elección que ella hizo. Ella tuvo que haber elegido cuánto de ese marrón claro y amarillo poner en los árboles y, en mi opinión, eligió la cantidad correcta y creó un efecto satisfactorio. Yo diría que algunas de sus elecciones fueron realmente buenas”.

Ese mismo martes por la noche, una TikToker llamada Camryn Frederickson agregó sus pensamientos al debate, porque dijo que su madre es la maestra de pintura de North. “De hecho, no puedo creer que en este momento me encuentre en la posición de ser probablemente una de las únicas personas en el mundo que tenga pruebas para demostrar que Kim no está mintiendo”, dijo en TikTok, antes de compartir una imagen de sí misma a los siete años, sentada con orgullo junto a un paisaje similar.

“Mi mamá me enseñó cómo pintar esto y le enseñó a North cómo pintar lo mismo hace apenas dos semanas”, dijo Frederickson. “Ha sido profesora de arte durante treinta años, y todos los que asisten a sus clases de arte pasan por este mismo tipo de pintura cuando comienzan”.

Curiosamente, Iepson dijo que no todos los pintores principiantes inician con paisajes, que es lo que hace que el enfoque de Bob Ross (y quizás el de la maestra de North) sea interesante. “Creo que lo que [Ross] hacía muy a menudo era simplificar, encontrar trucos y maneras de sortear la habilidad técnica que se necesitaría para pintar”, dijo.

“De lo que se dio cuenta Bob Ross es que pintar es maravilloso y a la gente le gusta crear cosas. Hace feliz a la gente, y pueden colgar una pintura en la pared y mirarla y sentirse satisfechos, así que ¿por qué no facilitarles la tarea? Creo que esa era su teoría, que estaba llevando la creación artística a las masas de una manera en la que no fuera necesario tener ninguna habilidad real desarrollada”.

Kardashian West ha agregado varias historias más en Instagram, defendiendo el talento de North y su entusiasmo por el arte de su hija. (Y, seamos realistas: es un asco que la gente la esté atacando por ser una madre solidaria). “¿Cómo se atreven a ver a los niños hacer cosas increíbles y luego tratar de convencerlos de que NO son increíbles?”, escribió. “¡Por favor, dejen de avergonzarse así mismos con esa negatividad y permitan que todos los niños sean GRANDIOSOS! ¡¡¡¡NORTH WEST PINTÓ ESE CUADRO, PUNTOOOOABCDEFGZFDT!!!!!!!!!!!!!!!! [sic]”.

Según Barnes, el apoyo es parte de lo que necesita un artista joven. “Traté de enseñarles a mis hijos a pintar, y cometí el error de presionarlos demasiado en una dirección formal cuando aún no estaban listos”, dijo. “Lo que necesitaban era que yo me uniera a ellos en su interés por la fantasía, en lugar de intentar que fueran mejores artistas, así que lo arruiné para todos ellos. Con mi hija, lo estoy haciendo mucho mejor y he adoptado un enfoque mucho más flexible […] Pero sí, me habría sentido muy feliz, y habría sido feliz por ellos, si hubieran hecho algo como esto”.