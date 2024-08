Explora el mundo del arte feminista erótico [+18]

El feminismo, como cualquier otro movimiento político, ha erosionado la marea. El positivismo sexual está muy presente en el discurso popular contemporáneo, pero no siempre fue así. Para las primeras generaciones feministas, los sentimientos sobre el erotismo heterosexual eran más puntiagudos. Para ellos, la pornografía y el arte erótico siempre han sido herramientas del patriarcado, en las que no se puede más que husmear. La celebración del sexo heterosexual, del porno o de imágenes fálicas se pueden considerar blasfemias. En esta atmósfera política, el trabajo de artistas feministas que no estaban a favor del partido, podía verse despreciado. Ese tipo de trabajos eran doblemente rechazados, primero por una sociedad popular escandalizada por la apertura sexual, y segundo por el movimiento feminista per-se.

Betty Tompkins, Fuck Painting #4 1972 84×60,» acrílico sobre lienzo.

Black Sheep Feminism, una nueva exhibición en el Dallas Contemporary, busca explorar a los artistas feministas que fueron segregados por el mainstream debido al contenido erótico de su trabajo. Incluye el trabajo de cuatro artistas activos desde los 70, entre ellos los pintores Joan Semmel y Betty Tompkins, en performance Cosey Fanni, y más tarde la pintora y creadora de collages Anita Steckel.

«Hay un retraso entre el proceso político en la «vida real» y la esfera cultural, el mundo del arte, puede ser curiosamente conservador,» dice Alison M. Gingeras, curador adjunto del Dallas Contemporary. «Black Sheep Feminism, es su primera exhibición para el museo. «A pesar de que la comunidad artística se dice progresiva en términos socio-políticos, hay mucha censura en términos de contenido en los museos, apoyado por los curadores.»

Joan Semmel, Hold, 1972, óleo sobre lienzo, 72 x 108 pulgadas, Alexander Gray Associates

«En términos comerciales, un desnudo masculino en una galería es más dificil de vender, mientras que un desnudo femenino es valorado automáticamente. A través de los años, esto se ha concebido como un paradigma clásico al que nadie pone atención.» dice Gingeras a The Creators Project.

Anita Steckel, New York Landscape (Woman pressing fingerdown), c.1970-1980S, Collage y pintura, 64 x 100 pulgadas, Anita Steckel Estate/Suzanne Geiss, NY

Cosey Fanni Tutti, Szabo Sessions, 2010, Volume I , 4 Poses, 28 Giclée Prints Edition of 10 : 53 x 37 x 5 cm

Black Sheep Feminism estará en la Dallas Contemporary de enero 17 a marzo 20. Para más información mira aquí.