Explora esta lista con los productores emblemáticos del house japonés

La escena de la música electrónica se ha desplegado hacia varias vertientes, el house, es un género que ha ahondado en distintas partes del mundo con una marca distintiva una de otra. En Japón existe una diferencia conmovedora donde los sonidos son alegres y brillantes. Desde hace algunos años, la música de oriente a acaparado cierta atención, donde la estética de la electrónica establece rasgos asiáticos lejanos de la escena Europea y Estadounidense.

Aquí una lista con diez ejemplos de productores, DJs y músicos japoneses que han marcado pautas en el house.

Towa Tei

El productor y DJ Towa Tei originario de Yokohama, Japón; es conocido por formar parte de la banda noventera de house y dance, Deee-Lite, quienes obtuvieron gran atención por su sencillo «Groove Is In the Heart». En 1994, Towa debutó como solista con su álbum Future Listening!, mismo que abarca una identidad sonora influenciada por la música electrónica, bossa nova, house, jazz y pop.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDPvLwb1JdQ

Jun Yamabe

Jun Yamabe, nació en Iwate, Japón; desde temprana edad tuvo interés en la música desarrollando diversas habilidades en este rubro, después de unos años adquirió una caja de ritmos donde comenzó a experimentar con música electrónica. En el año 2000 lanzó sus primeras producciones a través del sello japonés Frogman.

Ken Ishii

Marcado por un estilo característico del Detroit techno, Ken Ishii de Sapporo, Japón; se unió al legendario sello R&S Records por su distinción al innovar con un sonido fresco, mismo que lo llevó a ser reconocido en 1995 con su álbum Jelly Tones con un discurso musical dirigido al techno, donde yacen influencias que abarca el house.

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe ha estado fuertemente inmiscuido en el techno y house desde que comenzó a radicar en Nueva York, inmiscuyéndose paulatinamente dentro de la industria de la música electrónica de aquella ciudad. Su alias, Kaito, nació en el 2001 cuando comenzó a lanzar producciones bajo R&S Records y en el sello alemán: Kompakt. Hiroshi también incursionó en los videojuegos creando la música para Beat Mania de PlayStation.

Toshihiko Mori

En la escena underground de Tokio se encuentra Toshihiko Mori, quien participó en La Ronde, un compilado de tracks lanzado por el sello japonés BPM King Street Production, donde también fueron incluidos productores de la escena creciente de Tokio y Nueva York, como Ken Carpenter y Katsumi Hidano.

Soichi Terada

Soichi Terada es un estandarte del house hecho en Japón, su nombre ha sido resonante desde los 80, época donde remontan sus inicios dentro de la música electrónica. Fundó su propio sello, Far East Recording, en 1989, donde explora nuevos conversos dentro de la escena oriental junto a Shinichiro Yokota. Terada acaparó otros nichos al crear música para el juego Ape Escape.

Katsuya Sano

Katsuya Sano comenzó como DJ tocando en los principales clubes de Tokio, donde materializaba sus influencias respecto a la música disco, la le dio suficiente popularidad para sobresalir en la escena del house japonés. La primera vez que se presentó en Berlín fue en el Panorama Bar como parte del sello Ibadan Records, en el que mostró su conocimiento acerca de la música disco y el house clásico a través de vinilos y su flamante técnica al mezclar.

Takeharu Kunimoto

El japonés Takeharu Kunimoto murió a los 55 años de edad el pasado 2015, es recordado por su excelente técnica al tocar el shamisen (instrumento musical de tres cuerdas) y su desarrollo dentro de la música de baile. Entre sus lanzamientos se encuentran producciones en el sello electrónico BPM King Street Production.

Haruomi Hosono

Haruomi Hosono nació en el barrio de Minato en Tokio; formó parte de Yellow Magic Orchestra y de la banda de rock Happy End en la que incluía una identidad sonora marcada por influencias electrónicas, usando sintetizadores, cajas de ritmos y baterías eléctricas. En los 90 lanzó su sello discográfico, Daisyworld, que se enfocó en artistas experimentales de Japón.