Exploramos cada parada del nuevo viaje intergaláctico de los Frikstailers

Fue hace unos cuatro o cinco años que avistamos por última vez la nave nodriza de los Frikstailers. Lanzaron En Son de Paz, su disco debut y su único largo de estudio hasta ahora, y se convirtieron en uno de los actos más relevantes de esa movida de tropical bass muy rica en texturas y esencias que se extendió como bacteria a lo largo de la región poco antes del ecuador de la década. “Digamos que, la última vez que nos vimos, solo dejamos una marca de maíz aquí en el planeta jajaja”, me cuenta Lisandro, uno de los dos aliens de la fiesta que le dan forma al dúo argentino. “Ahora, ya en este disco, los extraterrestres tocamos de lleno la Tierra”.

Extrasolar es el nombre del material que estrenan hoy, el segundo LP –con un breve EP en el entremedio– de su carrera espacial, en un punto que, como el mismo Lisandro define, “tiene cierto grado de maduración”, o en otras palabras, el aterrizaje total de su viaje. El largo tiempo que ha pasado entre aventuras tiene que ver con un proyecto paralelo que el dúo emprendió a raíz de una presentación en Mutek, donde la exigencia por explorar otras rutas, los llevó a crear Klik & Frik. “Estuvimos en Mutek y nos pidieron presentar algo más alejado de lo que era Frikstailers, de lo tropical, y decidimos armar un show completamente nuevo. Nos quedó tanto material que decidimos hacer Klik & Frik, así que no fue que estuvimos desaparecidos, sino que estábamos en otro lado”.

Eventualmente, los Frikstailers volvieron, aunque parte de la herencia de sus doppelgängers aparece en Extrasolar, un disco de texturas más lisérgicas y experimentales que juguetea con el techno montado sobre ritmos salidos de todas latitudes. O sea que, siguen siendo exóticos, personajes de ciencia ficción, pero no necesariamente tropicales. “Es un poco de autoinfluencia sí, de un proyecto al otro, pero sí terminan siendo exploraciones distintas”, detalla Lisandro, quien acto seguido, comienza a desentrañar y examinar cada una de las paradas que forman esta nueva travesía intergaláctica de 12 tracks. Lee abajo lo que nos contó.

1. Intro Nebular

Es, valga la redundancia, una introducción para lo que es el resto del disco, lo que se irá escuchando. Tiene una poesía en náhuatl, y tiene unas melodías que por ahí me hacen recordar de alguna forma a Boards of Canada. Y pues nada, es eso, un intro muy breve. Las melodías están muy pegadoras, cuando se las pusimos decidimos que ya no le hacía falta más nada.

2. Cosmic Address

“Cosmic Address” es como una cumbia super poderosísima. Me gusta que sea la primera canción porque para mí de alguna forma es un mensaje para la gente que seguía solo a Frikstailers de hace tiempo, que todo lo que pasó en el entremedio ahí está y volvimos, y volvimos con mucha fuerza. En el caso de hacer canciones solamente instrumentales, creo que la decisión de no tener voz llega cuando ya te encuentras con algo, con algo que te ponga los pelos de punta y te haga creer que ya no necesita más. En cuestiones de canciones más bailables, si estás trabajando la canción y no estás bailando en la silla pues también ahí hay algo jajaja. Tiene también unos arpegios que a mí me parecen como unas nebulosas, está muy direccionado a la pista de baile.

3. Brinca ft. Mateo Kingman

Esa canción es en muchas partes como más introspectiva y tiene matices como orgánicos, tiene gaitas colombianas y demás, y la parte rítmica va más entre hip hop y twerk también, como un ritmo bastante poderoso también. La canción surgió cuando ya teníamos más o menos armado el instrumental, pero sí queríamos que alguien colaborara con nosotros, y nos encanta Mateo, Mateo es una enorme promesa latinoamericana, ese timbre de su voz que le permite pasar del grito al susurro, rapea también, hace de todo. No sabíamos lo que iba a mandar, y mando lo que es como una especie de himno chamánico, como un viaje de ayahuasca.

4. Bungalow

“Bungalow” es como… mmm… como una especie de reggaetón pero karateka jajaja. Tiene sonidos muy ácidos, que en realidad en este disco hay pequeños guiños que lo unen y lo redondean, y uno de esos puede ser precisamente esta clase de sintetizadores más ácidos, de un sonido bien ácido, y este es un tema que lo muestra muy bien. Reggaetón ya lo habíamos hecho algunas veces en el pasado, pero así como este, estilo karateka no jajaja. Creo que esta o quizás “Afrotip” o “Cosmic Address” fueron las primeras canciones que hicimos para el disco. No recuerdo muy bien porque la forma en que componemos es que hacemos un montón de música y ya de ahí vamos seleccionando. De repente hay unas ahí que como que les aparece una magia y van quedando, y hay otras que sí requieren ir trabajando más, ir haciendo el ping-pong con las bases para ver qué queda mejor. Entonces hay muchas cosas que sí quedan, y muchas otras que ya quedan descartadas.

5. Telotihuán

Es un experimento bastante grande, bastante amplio de alguna forma, tiene varias cosas. Lo que más se logra entrever es un poco de dancehall, a nivel rítmico. Y el nombre sale de un lugar que inventamos, con la influencia de México en él. Es más de unos sonidos de bajo muy específicos, muy rugosos, y nada. Lo divertido ahí es que fuimos jugando con diversos pedacitos de vocales y fuimos armando algo pensando más en lo rítmico, dándole enfoque principal al ritmo, y de alguna forma sale algo que también tiene algo de sentido en la letra. Como por ejemplo la vocal del coro que dice “Telotihuán”. También algo divertido fue hacerle coros a eso, fue casi como hacerle coros a un robot.

6. Heridas ft. La Yegros

Para esta canción empleamos un ritmo que se llama tarraxinha, es un derivado del kizomba, que es originario de Angola. Como te comentaba, o más bien no sé si ya te lo había comentado jajaja, nos gusta mucho jugar con estos ritmos que nos encontramos o que vamos conociendo por ahí, y lo hacemos a nuestra forma, intentamos adapatarlo. Ahí salió este experimento, que de hecho quedó el riddim de cuanto lo usábamos tocando en vivo porque nos encantaba la pista, aunque quedaba un poco vocal. Pensamos entonces en un vocal, y siempre quisimos colaborar con La Yegros, se logró, y nos encantó lo que hizo. La Yegros siempre es de contar microhistorias, y esta nos pareció increíble, porque logró llevarla a otro lugar, la tomó y le dio otro significado totalmente.

7. Murga de los Gatos

“Murga de los Gatos” también tiene uno de estos sintetizadores acid que te cuento, y suena como a una disputa o más bien a un apareamiento entre gatos en una terraza, al son de la murga, que es un ritmo pues muy uruguayo, argentino. Sobre el origen y de dónde salen los nombres de las canciones, creo que todo viene de una musa extraterrestre que nos inspira.

8. Persecuta

“Persecuta” viene de persecución, es un término muy argentino. Cuando alguien tiene una persecuta, no sé, porque se está fumando un porro en la calle y se encuentra con un policía en la calle y le da persecuta, es eso. Estos dos temas en especial, “Persecuta” y “La Murga de los Gatos”, son los dos temas digamos más experimentales dentro del disco, y por eso están ubicados ahí. Aunque más bien siempre tiene que ver con darle una lectura como de pista de DJ, entonces es manejar la energía del disco de esa forma, como un set, que puede tener sus altibajos y sus subidas, pero que siempre vaya caminando por una línea.

9. El Mito ft. Aterciopelados

Ufff, este fue increíble porque armamos una cumbia villera argentina con unos amigos bastante humeantes y ruidosos y se las pasamos a ellos, a Aterciopelados, y les encantó, nos mandaron una letra que de hecho es un himno feminista, entonces pues está increíble. Digo, ella siempre está dentro de esa movida pero nos sorprendió justamente por eso, porque no damos ninguna pauta, entonces fue como escucharla y la letra te lleva a decir “¡wow! qué fuerte”. Para hacerlo nos escribimos por Instagram, y nos pidieron colaborar en una canción de ellos, y de ahí pues también salió la invitación para que ellos colaboraran acá en el disco.

10. Extrasolar

Este track es como un poco, bueno no, bastante especial jajaja. Dentro de Frikstailers es la primera vez que escribo una letra y canto, porque normalmente en los shows en vivo siempre grito, pero cantar no jajaja. Y esta es como entre hip hop con algo de cumbia villera que también tiene, algunos matices, y es como un poco freestyle, los sintetizadores hacen una cuestión de medio “free-jazz” muy libre. Este lo venía Trabajando Rafa desde hace mucho y sonaba súper bien, pero a mí me pasó que de repente me nació una melodía en la cabeza que decía incluso el nombre del disco, entonces ya surgió esa necesidad de escribirla.

11. Afrotrip

“Afrotrip” es como un afrohouse, de alguna forma, pero nos pasó un poco que se puso muy de moda y… bueno, para empezar ni siquiera es un ritmo que nosotros usemos mucho, por la velocidad. También es como que de alguna forma empezaron a aparecer muchas fórmulas, entonces lo pusimos un poco en contra de eso, haciendo algo totalmente nuevo, y le bajamos la velocidad para darle otro toque. Entonces ya cuando lo hicimos, la velocidad cambió hacia algo lento, y eso es lo que le da al track esta esencia de trance. Si tuviera que describirlo de manera metafórica, me imagino una playa de noche con mucho fuego, donde vas dejando pisadas muy fuertes, por así decirlo, en la arena.

12. Last Chance ft. Marrón

En ese track también hemos compuesto obvio la parte instrumental, y nos encantó porque usamos unos sintetizadores muy particulares que nos gustaron mucho, y supimos desde ahí que iba a cerrar el disco, sin vocales ni nada ya sabíamos que con este track íbamos a cerrar el disco. Pero sí queríamos que tuviera voz, y empezamos a buscar y nos topamos con Marrón, nos encantó, pero sí teníamos un poco miedo del estilo, de que los estilos fueran diferentes y pudieran chocar. Al final la verdad que nos mandó una canción increíble, la evolución fue algo que no nos esperábamos. Así que sí, es como una clase de balada de amor y dancehall. Además tiene piano, que es algo que nunca usamos, un sonido de piano real. Ahí va un dato para la trivia Frikstailers jajaja.

