Explorando las numerosas bondades del sexo durante el período

Una forma fácil de separar a los débiles de los fuertes es su opinión sobre el sexo durante la menstruación.

Por varias razones —pero principalmente porque los hombres cis no menstrúan— los períodos siguen siendo considerados un tema tabú, y el “sexo durante el período” es un problema para muchos hombres. Entonces, si un chico está dispuesto a tener sexo cuando tienes la regla, es algo que te prende de inmediato, no solo porque tener sexo durante la menstruación se siente increíble, sino porque muestra una madurez (o al menos una actitud ambivalente) hacia la menstruación que a menudo está ausente en los hombres heterosexuales.

Sin embargo, no se trata de tener sexo con alguien con un fetiche por la menstruación. Se trata de no perder la oportunidad de tener sexo una semana de cada cuatro.

Existe un sentimiento común entre las personas que menstrúan de que, a menudo, el sexo durante el período se siente mejor que el sexo sin el período. ¿Podría ser un deseo primordial tener sexo cuando es menos probable que quedes embarazada? ¿La mera emoción de aplastar los valores patriarcales mientras te retuerces de placer? ¿O ambas?

Algunas personas dicen que sus cuerpos se sienten más alerta y excitados durante esta época del mes. Lani, de 25 años, me dice que su deseo sexual solo llega cuando lo hace el hada del período. Eden, de 26 años, cuenta una historia similar: “Siento más ganas de tener sexo cuando tengo la regla. Cada vez que he tenido sexo durante el período he tenido un orgasmo, simplemente se siente mejor”.

Bajo ciertas condiciones, el sexo también puede iniciar un período o acortarlo. La explicación médica oficial es que las contracciones uterinas durante un orgasmo “facilitan o aceleran el flujo ligero inicial” y “expulsan el contenido uterino más rápido”, razón por la cual la masturbación es un método altamente recomendado para aliviar el síndrome premenstrual.

Pero la mayoría de nosotras lo expresamos así:

Si tus movimientos con tu pene no hacen que mi período empiece antes, haz la voz más grave cuando me hables

Si bien todo mundo dice que el sexo durante la menstruación es el mejor tipo de sexo, el doctor Rashid Bani, director médico de salud sexual y médico general, adopta la postura opuesta.

“Obviamente no es imposible disfrutar del sexo durante la menstruación, pero fisiológicamente no lo mejora por sí mismo”, explica. “Los niveles de hormonas generalmente estarían en su nivel más bajo durante el período, lo que en teoría debería producir el efecto de disminuir las sensaciones sexuales, la respuesta y el deseo sexual. Estas reacciones también podrían hacer que la vagina sea más sensible a la fricción o al roce, creando menos lubricación natural de la que usualmente se tiene al tener relaciones sexuales”.

Si bien sería negligente de mi parte discutir con un médico profesional, la opinión de Bani no explica del todo el hecho de que la sangre menstrual es el mejor lubricante que puede proporcionar un cuerpo. Louise, de 33 años, dice que el efecto de deslizamiento gracias a la sangre menstrual definitivamente mejora a las cosas: “¡La sangre te lubrica más, lo cual es excitante! Independientemente de los jugos, la sensación de estar súper mojada se suma a la sensación de estar excitada”.

“La naturaleza tabú de tener sexo durante la menstruación podría ser una de las razones por las que la gente lo encuentra placentero, ya que algunas personas consideran que realizar actividades que están prohibidas para la mayoría es emocionante”, sugiere Bani.

Tiene sentido: a todos nos encanta echar un vistazo a nuestros mocos después de sonarnos la nariz, así que ¿por qué no querríamos montar un pene con la posibilidad de verlo manchado de sangre?

Eden está de acuerdo con la idea, pero siente que no es la transgresión del tabú lo que la prende, sino que su pareja esté tan controlada por la lujuria que no le importe la sangre. “El hecho de que sea considerado asqueroso, pero que un hombre no lo considere incómodo, es sexy”, explica. “Significa que realmente está interesado ​​en tener sexo contigo, y las cosas frívolas como los períodos no le molestan. En general, a las mujeres se les enseña a sentirse avergonzadas de estar en su período, de sangrar accidentalmente en la cama de alguien, o lo que sea, así que es muy excitante cuando un hombre no le importa en absoluto”.

Si llegaron a la escena de I May Destroy You donde la pareja de una noche de Michaela Coel está manoseando su coágulo de sangre menstrual en uno de sus puños, es posible que entiendan más sobre el punto de vista de Eden.

La ciencia dice que estar en tu período no debería hacer que el sexo sea más agradable, pero en este caso, la ciencia no importa. ¿Estar con alguien que no solo te acepta, sino que activamente quiere tener sexo contigo cuando aparentemente estás en tu peor momento? Eso sí excita de verdad.

