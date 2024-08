Cómo explorar la bisexualidad cuando solo has tenido relaciones hetero

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Es difícil precisar exactamente cuándo me di cuenta de que me gustaban las mujeres. Tenía una mejor amiga en la universidad que pensaba que era muy sexy y definitivamente me gustaba como algo más que una amiga. Más tarde tuve un trío en el que estuve más interesada en la chica que en el chico. Ella también me agradaba mucho, pero sentí como si estuviera librando una batalla perdida porque la chica estaba en una relación a largo plazo. Aún así, realmente marcó el tono de cómo serían las cosas: estaba interesada en salir con chicas.

Videos by VICE

Explorar tu sexualidad puede ser difícil, especialmente cuando vives en un lugar rural o suburbano. Debe haber al menos un puñado de lesbianas en Essex, ¡pero hay muchos clubes gay y no hay mujeres en ninguna parte! No tenía a nadie con quien hablar o con quien salir, lo que hizo que me sintiera muy sola. Pasaron años antes de que finalmente me declarara bisexual.

Debido a que salí del clóset de manera bastante pública, enfrenté muchos prejuicios de personas que decían que era para llamar la atención de la prensa o la televisión. Eso me generó una gran cantidad de presión y me hizo sentir que tenía que trabajar para “probar” mi sexualidad. Es algo que mucha gente enfrenta en diversos grados, tal vez con amigos o familiares que no los entienden. Entonces, según mi experiencia, aquí hay algunos consejos sobre cómo explorar el mundo de las citas con personas de diferente género cuando solo has tenido relaciones heterosexuales.

DEBES ESTAR PREPARADA PARA TENER PRIMERAS CITAS INCÓMODAS

Para ser honesta, la primera cita que tuve me desanimó un poco. Ella estaba tratando de establecer roles de género estereotípicos y me dijo ‘¡Oh, definitivamente eres la femenina!’ Fue un desastre, porque sentí que ella esperaba que yo asumiera el rol de ser callada y delicada solo porque soy más femenina, cuando en realidad no soy así. Un día podría estar de un humor realmente atrevido y decirte ‘nena, vamos a ir a este lugar, prepárate’ y luego al día siguiente podría decirte ‘cuídameee’. ¿Por qué no? ¡El mundo es nuestra ostra!

Puede ser difícil saber cómo actuar cuando empiezas a salir con otros géneros, porque no se habla mucho al respecto. Me gusta ser libre y ese siempre ha sido el mayor problema al que me he enfrentado. En mi experiencia, las chicas han sido muy rápidas para establecer una dinámica y eso no me gusta. Soy más del estilo de pensar: podríamos ser amigos, podríamos tener sexo algún día, ¡así son las cosas!

TRATA DE NO TOMAR LA ‘SOSPECHA DE LA BISEXUALIDAD’ PERSONALMENTE

Algunas personas se ponen nerviosas por salir con bisexuales porque se supone que estás atravesando una “fase” o los estás usando como un experimento. Eso puede suceder y puede ser doloroso. La cuestión es que todo el mundo tiene inseguridades y todos intentamos no salir heridos, lo cual es cierto tanto si eres gay, hetero o lo que sea. Las personas bisexuales tienen la reputación única de ser indecisas y cachondas, que son dos buenas palabras para describirme, ¡pero no todas las personas bisexuales son así!

NO TE PREOCUPES POR SER ‘MALA’ EN LA CAMA

No quiero sonar presumida, ¡pero sé con certeza que soy buena con los chicos! Y en cierto modo eso me hizo preocuparme aún más por ser mala en la cama. Al principio estaba literalmente petrificada por acostarme con otra mujer, especialmente por mi reputación en los medios como persona sexual. Sentía que era demasiado para estar a la altura.

Sin embargo, cuando conoces a la persona adecuada, todas esas preocupaciones se van por la ventana. Al final del día, se trata de tener intimidad y compartir una conexión, no se trata de la técnica. Si la otra persona tiene más experiencia, haz que te guíe, haz que te muestre lo que le gusta de ti y luego puedes simplemente copiarlo. En mi caso, el sexo se trata más de la conexión de estar cerca y tener contacto físico. No tienes que ser la mejor del mundo, ¡solo deja que sea crudo, nuevo y emocionante!

NO TE BASES EN EL PORNO

Sé que digo esto con frecuencia, pero el porno lésbico en los sitios mainstream está hecho para la mirada masculina. No es una representación precisa. Soy fan de una pareja estadounidense llamada JellyFilledGirls que crea contenido WLW (relaciones entre mujeres). Nunca ves sus rostros, pero puedes ver que se aman y es un sexo muy apasionado e íntimo. Entonces, si nunca antes te has acostado con una chica, ¡ve algunos de sus videos para obtener sugerencias!

ENCUENTRA TU COMUNIDAD EN LÍNEA

Vivo en una zona muy típica de Essex, donde todas las chicas son muy femeninas. Por eso, para mí ha sido fantástico encontrar comunidades en línea. Sigo muchas páginas de memes lésbicos, como Princess Dyke, que realmente me han hecho sentir más segura cuando tengo citas porque me ayudaron a recuperarme de la confusión y la soledad que estaba sintiendo. Pensé ‘¡oh, todas estas personas pueden identificarse conmigo!’ Ha sido una linda manera de tener un sentido de comunidad en momentos en que me he sentido sola. También encontré un evento queer llamado LxZ, en el que Khelani se presentó recientemente y se ve increíble.

Si eres un poco tímida o sufres de ansiedad, sumergirte en los espacios en línea puede parecer una forma más natural de conocer gente sin tener que salir en una cita. No tienes que coquetear, podrías chatear con alguien al otro lado del mundo, pero trata de conectarte con personas con las que puedes relacionarte. A menudo encontrarás gente tan insegura y solitaria como tú y puedes organizar una salida a un evento o un club en un plan de amistad. Es lo que más me faltó al principio. Tenía varios amigos gays pero no amigas lesbianas. Entonces pensé… ¿cómo conozco gente? A veces la respuesta es: ¡en Internet!

NO ASUMAS QUE SABES CUÁL ES TU ‘TIPO’

Cuando estés lista para comenzar a tener citas, no tengas miedo de aventurarte. Creo que es la única forma de tener una idea clara de lo que estás buscando. Al principio asumí que mi tipo sería muy similar a mí —las pestañas, las uñas, el cabello—, pero cuando realmente comencé a salir y a sentir la energía de diferentes chicas y a experimentar la dinámica, me gustaron las chicas más masculinas. Creo que si saliera con una chica que estuviera en un canal similar al mío, estaríamos constantemente diciéndonos ‘Dios mío, ¿se ve bien mi cabello?’ ¡Nunca saldríamos de casa!

RESISTE LA URGENCIA DE PONERTE UNA ETIQUETA

Recibo muchos mensajes directos de personas que, por ejemplo, han estado casadas durante varios años pero que están muy interesadas en experimentar. No estoy diciendo que vayas a engañar a tu marido, pero no tienes que preocuparte por etiquetarte de inmediato. Puedes estar casada con un chico y también sentir curiosidad por las mujeres. Podrías acostarte con una chica o un chico una vez, disfrutarlo y no volver a hacerlo nunca más.

También hay más estigma asociado a ser un hombre bisexual, lo que puede hacer que sea mucho más difícil explorar tu sexualidad. Varios hombres me han enviado mensajes en OnlyFans al respecto, así que hay muchos que quieren experimentar pero no saben por dónde empezar.

Las personas a menudo piensan que sentirse atraídas por otros géneros es una decisión masiva por la que serán juzgadas, así que es mejor sumergirse y tener sexo con tantas personas como sea posible para justificarlo. Pero no tienes que justificar nada ante nadie. El viaje de cada persona es diferente, así que tómate tu tiempo y quítate la presión de encima.

NO TE SIENTAS PRESIONADA A HACER ALGO

Si estás acostumbrada a tener sexo casual, no te sorprendas si no se traduce de la misma manera. No congenié en absoluto con las primeras chicas con las que salí y estaba muy confundida porque ignoraba qué era lo que me hacía no querer acostarme con ellas. Pensé que algo andaba mal conmigo. Pensé, ‘¿tal vez me gustan solo los hombres?’. Entonces, un día simplemente hice clic con alguien. En realidad soy exactamente igual con los hombres, pero hay menos presión porque es visto como ‘la norma’.

Al final del día, solo tienes que conocer a la persona adecuada y ese siempre será el caso sin importar el género.

@meganbartonhanson_