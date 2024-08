Exseleccionado peruano: «Los argentinos son cochinos y tratarán de sacar ventaja»

La peor de las catástrofes para los fanáticos argentinos al futbol comienza a ser una realidad con cada eliminatoria que la Albiceleste no han sabido aprovechar. Primero fueron Uruguay y Venezuela, rivales de la más reciente fecha FIFA que la Argentina de Messi no pudo derrotar para quedarse con los tres puntos. Siguen Perú y Ecuador -en casa y de visita, respectivamente- para poner fin a las eliminatorias sudamericanas y obtener un pase directo o subirse a la repesca.

El partido del próximo cinco de octubre en suelo argentino ha dado mucho de qué hablar. El cambio de recinto del Monumental de River a La Bombonera de Boca habla de la desesperación y el miedo de obtener un resultado catastrófico ante la selección del Perú. Lo que se busca es meter miedo escénico a los peruanos, porque en lo futbolístico son éstos los que mejor juegan a la pelota. La pasión será el mejor aliado jugando en casa y la AFA lo tiene muy presente por más que postergue su decisión. Los hinchas saldrán volcados a animar a sus seleccionados, pero sobre todo a intentar amedrentar al rival.

Sin embargo, para José Velásquez, exseleccionado peruano, sus compatriotas deben tener cuidado con cualquier gesto sospechoso de parte de los argentinos antes y durante el partido. En entrevista para el diario Trome de Perú, Velásquez soltó la lengua al decir que los argentinos son capaces de hacer de todo para ganar. «Para este partido habrá que preocuparse de las cosas extrafutbolísticas. Los argentinos son cochinos para jugar y van a tratar de sacar ventaja… Les sugeriría que tomaran precauciones. Por ejemplo, llevar su propia alimentación, agua, cocineros, seguridad y no permitir que ningún argentino se acerque por nada del mundo. Ellos no deberían saber ni siquiera dónde se concentrará Perú».

Los comentarios de Velásquez tienen su origen en las supuestas artimañas usadas por los argentinos en aquel partido decisivo para que la Albiceleste clasificara a la Copa del Mundo de México 86. Según el exfutbolista peruano, los jugadores argentinos hicieron de todo para sacar ventaja en aquel entonces, desde no dejarlos descansar en el hotel de concentración hasta saludarlos con mentholatum para que les ardieran los ojos durante el partido.

«Te la canto. Ellos van a coimear al árbitro. No importa la nacionalidad, son capaces de todo porque se juegan su pase a Rusia. No lo digo porque se me ocurre, yo he jugado esos partidos. A mí no me vengan con eso de que los tiempos han cambiado. Algo harán no lo dudes», dijo Velásquez, quien tampoco se olvidó de la FIFA y sus fuerzas obscuras. «A los organizadores no les conviene que Argentina quede fuera. Un Mundial sin Messi, ni hablar. Por eso yo les recomiendo estar muy alertas».