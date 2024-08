¿Extrañas el Orgullo? Checa estos 7 documentales y livestreams musicales LGBTQ gratis

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Según la European Pride Organizers Association, al menos 500 eventos LGBTQ que celebran el Orgullo este año se cancelarán debido a la pandemia de coronavirus. Pero eso no significa que el Pride se haya cancelado, simplemente ahora será en línea. Hay un montón de livestreams musicales, fiestas de Zoom y excelentes documentales de VICE que están disponibles para ti este fin de semana. Así que reúnete con tu familia queer, quítale el polvo a tu bandera de arco iris y disfruta.



MY HOUSE

En 1990, Jennie Livingston lanzó Paris Is Burning, un documental galardonado que narra el ball culture creado por hombres homosexuales negros y latinos y mujeres trans en Nueva York.

En los años 90, el documental popularizó el voguing y lo queer pero ¿cómo es la escena hoy en día? En esta docuserie de diez partes, VICE sigue la vida de cuatro fabulosos voguers y un comentarista increíble mientras se preparan para competir, enfrentar desafíos personales y esforzarse por llevar su arte al siguiente nivel.

Aquí puedes encontrarla gratis.

BLOCK9

La mejor parte del Glastonbury es, sin duda, el NYC Downlow en Block9, uno de los espacios queer más salvajes del Reino Unido. Gracias al coronavirus, el festival fue cancelado, así que nadie podrá disfrutar de los diferentes tipos de música –desde house vintage y disco hasta soul y funk- que ofrece este lugar que cuenta con un gay club XXX dentro de sus instalaciones. Pero al menos puedes sintonizar la transmisión en vivo de Warehouse Party de Block9 este sábado con Norman Jay MBE, Heidi, Batu y –en representación del Downlow– DJ Paulette.

Pero aún hay más: el equipo también lanzó recientemente la serie fotográfica del NYC Downlow Archive, el documental (Block9: Temporary Alternative Realities), un mix del NYC Downlow de Honey Dijon y una lista de reproducción llamada The Best of the Best DJ Sets. Entonces, hay mucho que ver, no te lo pierdas.

A las 9PM sintoniza aquí la transmisión del sábado.

GAYCATION

Junto a su amigo Ian Daniel, la actriz queer Ellen Page se reúne con comunidades LGBTQ de todo el mundo, le da luz a sus historias y resalta la marginación que aún enfrentan hoy en día. Gaycation ha llevado a la pareja a viajar por todo el mundo; desde Japón, donde acompañaron a un hombre a salir del clóset frente a su madre; Brasil, donde tuvieron un momento difícil entrevistando a un matón homofóbico que admite ante la cámara haber asesinado a personas homosexuales; hasta Jamaica, donde desafían al rapero Beenie Man por sus letras homofóbicas.

Mira la serie completa gratis aquí.

QUEER HOUSE PARTY

Creditos: Queer House Party

La cultura del club es un aspecto vital de la cultura LGBTQ: para muchos, ofrece un espacio donde las personas pueden sentirse verdaderamente cómodas con su propia piel. Pero desde el confinamiento, lo único que nos queda es el mundo digital. Queer House Party ofrece una transmisión en vivo “sexy e inclusiva” todos los viernes. Como lo expresaron los organizadores: “Comenzamos con el objetivo de traer solidaridad y liberación a nuestra comunidad y cada semana cientos de nosotros nos reunimos hasta altas horas de la madrugada”. Puedes compartir tu video, coquetear con otros invitados e intentar imaginar que este año no sucedió.

Más información sobre la Queer House Party aquí.

MEETING THE BLACK QUEER ARTISTS OF SOUTH AFRICA

“Estaba en África por primera vez”, dijo el rapero y activista Mykki Blanco. “Tengo 31 años, afroamericano, y allí estaba… en el continente en el que nació la civilización tal como la conocemos, la tierra que dio origen a mi raza, por primera vez”.

La docuserie de i-D, Out Of This World, acompaña a Mykki a explorar la cultura queer en Johannesburgo. Capturado íntimamente en un documental híbrido experimental dirigido por Matt Lambert, Mykki conoce a artistas innovadores como Umlilo y FAKA, el diseñador Rich Mnisi y Bradley y Nkulsey, un modelo y bailarín de la generación “Born Free”, todos utilizando sus plataformas para dar un voz a temas políticos como sexualidad, género e identidad.

Mira la serie completa aquí.

HORSE MEAT DISCO

Ahora, en su decimocuarto año de organizar fiestas todos los domingos, Horse Meat Disco, el primer cuarteto queer de Londres, ha cumplido su sueño de que “todo se trate de la industria de la felicidad humana”.

Este año, junto con Glitterbox, están llevando al fiesta a un espacio digital como parte de la serie Defected WWWorldwide. También se unirán The Shapeshifters, Fat Tony, Late Nite Tuff Guy y Jellybean Benitez. Ah, y una actuación especial de Billy Porter de Pose.

Comienza esta noche a las 7PM aquí en Twitch.

VIRGINIA’S FIRST TRANS OFFICIAL



El 7 de noviembre de 2017, Danica Roem hizo historia después de convertirse en la primera persona transgénero en ser elegida y situada en una legislatura estatal de EE. UU.

Tuvimos acceso exclusivo a su victoria. Se hizo cargo del distrito 13 en el norte de Virginia, un área que estuvo representada por el republicano Bob Marshall, uno de los legisladores más virulentos contra la comunidad LGBTQ del estado, durante más de dos décadas.

El éxito de Roem en la política local ha tenido un impacto nacional, preparando el escenario para que otros candidatos y personas transgénero se postulen y ganen elecciones en todo el país. Exploramos lo que eso significó para ella y para los derechos trans en Estados Unidos.



Mira más documentales de VICE sobre la comunidad LGBTQ aquí.

