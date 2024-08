Extranjeros nos cuentan qué piensan de la CDMX en seis palabras

Llegué a la Ciudad de México desde Venezuela hace ya más de un año. Amo la ciudad y el aroma de la basura mezclado con un trompo de pastor que me hace sentir en casa. Ya no ubico la palabra hogar si en las calles no suena un «se compran colchones, refrigeradores, estufas…». Lo único con lo que en realidad tengo una relación de amor y odio es con la alarma sísmica. A ver, querida alarma, si estás leyendo esto quiero que sepas que te odio y tengo pesadillas donde la música la pones tú. De igual forma sé que quizás me estás salvando la vida. Fin.



Para encontrar impresiones compartidas, busqué a algunos amigos y no tan amigos extranjeros y les pedí que me describieran la CDMX usando solamente seis palabras. Estas fueron sus respuestas:

«Un taco al pastor con basura». —Ana, 24

«La mejor comida del pinche mundo». —Jesús, 30

«Tepoztlán, paranoia, alarma sísmica y mezcal». —Daniel, 28

«Se compran colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras». —Israel, 31

«Gente que quiere votar por AMLO». —Augusto, 31

«Taco al pastor más una Pacífico». —Bernardo, 18

¡Meseros pidiéndote propina que no merecen! —Eduardo, 30

Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. —Manuel, 31

Pizza con cátsup y otras atrocidades. —Fran, 29

«Bailar ‘Chica de humo’ de Emmanuel». —José, 28

Ilustración por Clemetina León.

«El tráfico más apocalíptico del mundo». —Alejandro, 28



«No creas cuando dicen ‘no pica’«. —María Andrea, 24

«Trabajos mal pagados y mariachis gordos». —Rafael, 32

«El metro más salvaje de Latinoamérica». —Sergio, 28

«Un culto a la virgen ridículo». —Santiago, 29

«Un romanticismo absurdo del quinto partido». —Rodrigo, 31

«La tierra del mentiroso ‘no pica’». —Andrea, 29

«Almuerzo a hora de la merienda». —Miguel, 27

«El paraíso hecho comida: las gorditas». —Daniel, 30

«Las rentas más sobrevaloradas de Latinoamérica». —Ronald, 28



