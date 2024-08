El anuncio de Pepsi de Biggie es bueno, pero estos videos de él haciendo freestyle son extraordinarios

Pepsi ha descrito su más reciente campaña publicitaria, con un freestyle inédito de Biggie Smalls, como una forma de “celebrar” el legado del legendario rapero de Brooklyn y, por supuesto, de celebrar a Pepsi. En un comunicado de prensa, la compañía de refrescos publicitó los versos de Biggie como una muestra de su “amor inquebrantable [?] por la Pepsi helada”. Dichos versos fueron grabados durante una improvisación que el rapero hizo en una entrevista para la estación de radio Hot 97 de Nueva York en 1997.

Al ver el anuncio, podrías pensar que el freestyle de Biggie surgió de la nada, como un producto fortuito de su supuesta profunda devoción por la Deliciosa y refrescante bebida™ de la compañía Pepsi. Pero, en realidad, según el amigo de Biggie, DJ Enuff, quien estaba allí cuando Biggie grabó los versos, siempre se trató de un anuncio.

Videos by VICE

“Para ser honesto contigo, hubo otro grupo de rap que hizo un comercial para la compañía de refrescos de la competencia y estábamos emocionados por hacer este”, le dijo DJ Enuff al sitio OkayPlayer. “El hecho de que [Biggie] quisiera hacerlo conmigo, me hizo sentir honrado y dije, ‘Hagámoslo’. Así que se nos ocurrió un concepto divertido, yo simplemente buscaría en el refrigerador tratando de encontrar algo de beber, y encontraría una Pepsi. Se la lanzaría y él comenzaría a rapear sobre la Pepsi, era así de simple”.

DJ Enuff le dijo a OkayPlayer que había estado tratando de conseguir que el freestyle estuviera en un anuncio de Pepsi, pero Voletta Wallace —madre de Biggie y quien administra su patrimonio— siempre había rechazado la oferta. Cuando DJ Enuff y Pepsi le plantearon a la señora Wallece la idea del anuncio como una celebración de la inminente entrada de su hijo al Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll, junto con el lanzamiento de un concurso a través del cual un rapero afortunado obtendrá tiempo de estudio gratuito, aparentemente ella aceptó. El miércoles pasado, Wallece le dio al anuncio su aprobación oficial en Instagram.

“Nothing can beat the P-E-P-S-I, yes I drink it constantly/Something ’bout the taste feels great, less filling” [Nada puede vencer a P-E-P-S-I, sí, la bebo constantemente/Algo en su sabor es fantástico, menos llenador], no es el compás más difícil de Biggie, pero bueno, sigue siendo agradable escuchar algo nuevo de uno de los mejores raperos que hayan existido jamás.

Es posible que este anuncio no te convenza de abrir una Pepsi helada, pero si te hace desear zambullirte en Internet para encontrar otros freestyles de Biggie en los 90, estás de suerte. Buscamos un poco y te trajimos una compilación de algunos de los videos esenciales de feestyle de Biggie sobre cosas que decididamente son menos inocentes que una compañía de refrescos. A continuación, los traemos para tu placer visual, organizados del Muy bueno al Increíblemente bueno.

El freestyle de Biggie en la esquina de una calle de Brooklyn—1989

Biggie tenía solo 17 años cuando se hizo esta grabación; pasarían cinco años antes de que lanzara su primer álbum, Ready to Die, en Bad Boy Records. Es difícil asegurarlo, pero este video parece capturar lo que ahora se ha convertido en una legendaria improvisación espontánea, conocida comúnmente como cypher, la cual —según DJ 50 Grand, ex colaborador de Biggie— sucedió en la esquina de Bedford Avenue y Quincy Street en Bed-Stuy, Brooklyn, en 1989. Esto es lo que DJ 50 le dijo a la revista The Fader sobre ese día:

La gente del vecindario lo conocía como el mejor rapero de la zona. A todos los que se interpusieron en su camino, los aniquiló. Se ganó ese reconocimiento como resultado de la batalla de rap que tuvo en Bedford y Quincy. Yo era el que tocaba la música. Este hombre solía vivir arriba del salón de billar. Todo el verano estuvimos haciendo música. Y dio la casualidad de que apareció Big, así que llevamos la música a las calles. Tomó el micrófono y empezó rapear. Ahí comenzó todo. Los autos se detenían, se llenó de gente. Estuvimos tocando hasta las doce o una de la noche. Fue un buen espectáculo. A todos los que vinieron a desafiarlo, los acabó.

El freestyle de Biggie en el talkshow ‘Teen Summit’—1992 (¿o 1993?)

Esta grabación es de un episodio de Teen Summit, un programa de entrevistas del canal de paga BET, para público afroamericano, que estuvo al aire de 1989 a 2002. La actuación de Biggie se transmitió en 1992 o 1993; él tendría unos 19 años.

El freestyle de Biggie con Tupac—en algún momento de principios de los 90

No está claro cuándo se grabaron estas imágenes de Biggie y Tupac haciendo freestyle juntos, pero debió haber sucedido en algún momento entre 1993, cuando se conocieron por primera vez, y noviembre de 1994, cuando Tupac recibió un disparo en los Quad Studios de la ciudad de Nueva York, por los cuales culpó a Biggie, lo que puso fin a su corta amistad. Parece que las imágenes fueron grabadas por Spike Lee; puedes escucharlo hablar con los dos raperos al comienzo de esta versión extendida, y Tupac lo menciona a mitad de su verso, “And my other homies out here like Spike Lee” [Y mis otros amigos aquí como Spike Lee], rapea mientras apunta a la cámara, “they got the camera on a n***a guess they like me” [dirigen la cámara a un negro, supongo que les agrado].

El freestyle de Biggie en el programa ‘The Wake Up Show’—1997

Este material fue grabado durante un segmento del program de radio The Wake Up Show de San Francisco, con los presentadores Sway y DJ King Tech, en 1997. Es una prueba de cuán talentoso era Biggie para el freestyle, un excelente ejemplo de su habilidad para rapear de manera improvisada y sin parar. Pero no se trataba simplemente de una habilidad de Biggie; según su ex gerente, Wayne Barrow, eso era algo que hacía siempre.

“La primera vez que estuve en el estudio con él, me di cuenta de que no escribía”, le dijo Barrow a The Fader en 2011. “Nunca había visto a nadie hacer eso antes. Me asombró muchísimo. En ese momento ya había estado en el estudio con algunos de los mejores artistas, pero nunca había visto a nadie, en ninguno de los dos lados del espectro, ya se tratara de R&B o de hip hop, que pudiera crear el tipo de canciones que él creaba espontáneamente en su mente. Sin usar un bolígrafo o un cuadernillo. Entraba en la cabina y grababa todo en prácticamente una sola toma”.

Sigue a Drew Schwartz en Twitter.