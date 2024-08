Fabiola murió a golpes y la policía dijo que fue un accidente, y luego que fue suicidio

Fabiola fue encontrada sin vida, con golpes fuertes en el rostro, con la frente y la nariz completamente destruidas y la mandíbula fracturada. Cuando su hermana acudió a la fiscalía, le dijeron que había sido un accidente.

Fabiola Palomo nació el 19 de septiembre de 1980. Tenía una hermana, llamada María Esperanza, y un medio hermano con el que casi no convivía. Ambas niñas estudiaron en un internado de monjas y eran muy unidas. Fabiola estaba enferma: fue diagnosticada con un trastorno de la personalidad. No era nada que no fuera tratable, por lo que ella era una mujer funcional.

“Era hiriente con sus palabras, pero era una mujer muy sensible. Además estaba enferma, no era algo que ella quisiera decir o hacer”, me contó su hermana María.

El 1 de octubre hice contacto con Mari, como le dicen a la hermana mayor de Fabiola, luego de que una de sus primas me buscará por redes sociales. Su voz al otro lado del teléfono, como muchas que he escuchado, estaba llena de dudas. No sabía qué hacer, así que como pude la intenté guiar. Horas después, dos abogadas se acercaron también con Mari para otorgar su apoyo y hacer lo posible para que las autoridades no manejaran el asunto sin respetar el protocolo de feminicidio. Finalmente, después de que el caso fuera reclasificado como feminicidio, me reuní con Mari el 7 de octubre para hablar sobre la historia de su hermana:

“Mi hermana vivía en una casa de tiene mi padre en Campeche. Él le dio permiso de vivir ahí porque ella estudiaba una maestría en turismo. Hace como 6 o 7 años conoció a Ricardo, su enamorado. Mi padre sabía que existía, pero él no daba la cara”.

Tiempo después se enteraron de que Fabiola estaba embarazada, ya que por su trastorno de personalidad no compartía mucho sobre su vida, me contó Mari: “Entonces la fui a ver, pero ella no quería decirme quién era él”. Su hermana no conoció a la pareja de Fabiola hasta después de que nació el pequeño. E incluso entonces, Fabiola no quiso el apoyo de nadie. Ante esto el padre molestó le indicó que entonces Ricardo le debería dar una casa en donde vivir.

Sin embargo, la familia de Fabiola ignoraba que Ricardo era casado, pero finalmente se enteraron.

“Tenían problemas. Sin embargo, ella no quería que nos enteráramos. Fabi no aceptaba ayuda de nosotros”, recordó Mari. “Cuando nació el bebé todo se empezó a medio arreglar. Ricardo ya se dejaba ver más, ya iba a la casa. De repente él y ella empezaron a tener problemas e iniciaron la pelea de la patria potestad y pensión. Constantemente tenían disgustos, y por el mismo problema de personalidad que tenía ella caía en depresiones constantes que él aprovechaba. Entonces él se llevó al niño; sin embargo, cuando ella se sintió mejor, intentó recuperar al bebé”.

El 28 de septiembre, la tía de Fabiola —quien era su vecina y que seguido se encargaba de revisar que todo estuviera en orden con ella— hizo una llamada a Mari a las diez de la noche para notificarle que dos hombres habían entrado a casa de Fabiola y que se escuchaban gritos. Entonces, desde Mérida, María llamó al 911, donde la enlazaron con la policía de Campeche. La autoridad se trasladó al lugar.

Fabiola fue encontrada en el baño sin vida. Había sido asesinada a golpes: tenía golpes muy fuertes en el rostro, la frente y la nariz las tenía completamente destruidas, la mandíbula estaba fracturada. María se trasladó desde Mérida lo más rápido posible a la fiscalía, donde le dijeron que había sido un accidente.

“No es posible que me digan eso si yo misma les notifiqué que habían entrado dos hombres. El fiscal me hizo saber que ella había bronco aspirado, porque ella se había caído sola. El piso es antiderrapante y el suelo estaba seco. El fiscal luego me indicó que había sido un suicidio. ¿Quién se suicida a golpes, por qué pidió apoyo si los suicidas no gritan por auxilio?”

El caso se había tipificado como accidente o suicidio, pero ya está siendo investigado como feminicidio, luego de la intervención de las dos abogadas que apoyan a la familia.

“Fabiola vivía encerrada y le daba mucho miedo que la puerta estuviera abierta. Cuando la policía llegó la puerta estaba abierta; ella jamás la hubiera dejado así”, me expresó Mari.

Solo algunos medios de comunicación locales dieron a conocer la noticia como un accidente, o robo. Ningún medio nacional habló del feminicidio de Fabiola, quién está pasando a formar parte de la larga lista de mujeres invisibles. Fabi necesita justicia; su familia, la verdad.

La fiscalía del estado de Campeche no ha resguardado la casa como debe ser el protocolo, no ha dado a conocer mucho de los detalles de qué sucedió realmente a Fabiola. Las autoridades locales, como en todo el país, le deben mucho a Fabiola y su familia, y como en cada caso que narramos semana con semana, no se van a detener hasta obtener justicia.

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo. De una mujer víctima de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la Ausencia.

@FridaGuerrera

fridaguerrera@gmail.com