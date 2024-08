Facebook quiere tus desnudos para acabar con el porno vengativo

El próximo jueves 11 de enero a las 22:30 estrenamos el show CYBERWAR de VICELAND en el canal de televisión Odisea.

Entre los nuevos programas de VICELAND que llegan al canal de televisión Odisea los primeros meses de 2018 se encuentra CYBERWAR, una serie que demuestra que la guerra en línea es igual de peligrosa que la que se da en el mundo real. En CYBERWAR expondremos el espionaje gubernamental, veremos cómo internet se ha convertido en un campo batalla más de la lucha por la hegemonía política y descubriremos lo expuesta que está nuestra seguridad por el mero hecho de estar conectados a internet, entre muchos otros temas.

Facebook ha diseñado una nueva estrategia para acabar con el porno de venganza: quiere ver tus desnudos primero antes de que algún pervertido tenga la oportunidad de difundirlos. Según la Australian Broadcasting Corporation (ABC), como parte del proyecto piloto en el que la red social está trabajando en Australia, se está pidiendo a los usuarios que suban fotos explícitas de sí mismos antes de enviarlas a cualquier otra persona.

Funciona de la siguiente manera: primero, subes una foto explícita de ti mismo al Messenger de Facebook (puedes hacerlo abriendo conversación contigo mismo). Luego, tienes que marcarla como “imagen íntima no consensuada” para Facebook.

Entonces, la red social crea lo que se conoce como un «hash» (código) de la imagen, es decir, crea una huella dactilar exclusiva para el archivo. Un representante de Facebook nos explica que las fotos se almacenan solo durante cierto tiempo. En el caso de que otro usuario intente subir la misma fotografía en Facebook o Instagram, Facebook comprobará que no contenga ningún código que ya esté guardado en su base de datos y vetará aquellos que sí que estén para evitar que se difundan.

Un investigador con quien hablé me explicó que utilizar esa nueva herramienta exige depositar mucha confianza en Facebook. “Vale, sí, el sistema no guarda ninguna copia, pero la imagen se envía y procesa igual, lo que deja evidencia legal en la memoria, pero sobre todo en el disco duro”, me explicó la especialista en análisis forense digital Lesley Carhart en un mensaje de Twitter.

“Yo soy especialista en análisis forense digital y a diario me encargo, principalmente, de recuperar imágenes que han sido eliminadas de sistemas informáticos, también aquellas que se han borrado del disco duro y de la memoria del sistema. No es lo más adecuado destruir todos los restos de archivos, incluyendo los metadatos y las huellas dactilares”.

La nueva herramienta contra el porno de venganza es similar a otra que Facebook creó en Abril. Si denuncias una de tus fotos como porno de venganza cuando te la encuentras en Facebook o Instagram, los moderadores de la red social controlarán esa imagen utilizando una tecnología específica para intentar evitar que se difunda. Facebook dice que, “en la mayoría de los casos”, esta herramienta lo que hace en primer lugar es inhabilitar la cuenta de quienquiera que haya compartido la imagen.

El porno no consensuado se convirtió en un escándalo descomunal para Facebook a principios de este año, cuando el equipo secreto Marines United se hizo público. Más de 30.000 militares, algunos actualmente en servicio y otros retirados, difundieron imágenes de mujeres desnudas, entre las que se encontraban algunas de sus compañeras, quienes no habían dado su consentimiento en el grupo secreto.

El Departamento de Defensa abrió una investigación del grupo justo después del suceso, y a un soldado de la Marina de los EUA se le declaró culpable por la divulgación de fotos no consensuadas. Marines United es un claro ejemplo de la dificultad con la que se encuentra Facebook para moderar los grupos secretos.

Facebook está colaborando con el Gobierno australiano para lanzar este nuevo proyecto. Los usuarios pueden presentar un informe al eSafety Commissioner (departamento del Gobierno australiano dedicado a ayudar a los jóvenes a que tengan experiencias online seguras y positivas). El informe se puede entonces compartir con Facebook, desde donde se pide a los usuarios que envíen las fotos íntimas a la red social.

Este acuerdo es parte de la nueva herramienta para denunciar el porno de venganza que se produce en Australia. Se trata del primer proyecto de este tipo a nivel mundial.

Uno de los representantes me dijo por email que Facebook pretende expandir esta nueva herramienta a otros lugares en el futuro. Ahora mismo están investigando países donde podrían probar el proyecto.



La multinacional americana lo que necesita primordialmente es introducir esta nueva herramienta en los EUA, o buscar otra solución, pues allí compartir imágenes explícitas no consensuadas se convertirá pronto en un delito federal, como la pornografía infantil. Ahora mismo, solo determinadas leyes estatales regulan este aspecto.

Desafortunadamente, con este nuevo proyecto de Facebook no se conseguirá frenar la difusión de imágenes no consensuadas en otros sitios web.