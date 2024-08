Fallece Andy Anderson, ex-baterista de The Cure

El baterista Andy Anderson guarda un papel en los anales de la música popular gracias al periodo que fungió como baterista de The Cure a principios de los años ochenta. Después de haber anunciado algunos días antes a través de su cuenta personal de Facebook una fase cuatro y terminal de cáncer, finalmente cedió a la lucha este martes 26 de febrero.

Andy Anderson se unió a The Cure como su baterista en 1983, después de que quien cumplía ese rol, Lol Tolhurst, se pasó a los teclados. Anderson grabó en los álbumes Japanese Whispers, The Top y Concert, además de los singles “Love Cats” y “The Caterpillar”. Anderson es el único integrante que ha tenido The Cure hasta la fecha de ascendencia africana.

Reproducimos abajo el doloroso comunicado que dio en su Facebook:

La noticia fue dada a conocer por el sitio post-punk. Descansa en paz, Andy.

