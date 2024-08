Fallece Stan Lee a los 95 años

Artículo publicado por VICE México.



El legendario cocreador del universo de Marvel que estuvo activo en el mundo de los cómics desde 1940, hace más de 70 años, falleció hoy 12 de noviembre por la mañana en un hospital cercano a su casa en Los Ángeles, California, confirmó su hija J.C. a TMZ.

Videos by VICE

Según diversos reportes, la salud de Lee era frágil desde hace más de un año, teniendo diversos episodios de neumonía y problemas de visión. Por ahora, su legado continuará a través de su hija J.C. y su hermano menor, también aclamado escritor de cómics, Larry Lieber.

Sobre sus logros como artista y escritor, en 2014 Lee le dijo al Chicago Tribune: “Creo que lo que he hecho no es tan importante. Hay gente construyendo puentes y haciendo investigaciones médicas, y aquí estaba yo haciendo historias sobre personas ficticias que hacen cosas extraordinarias y usan disfraces. Pero supongo que he llegado a la conclusión que el entretenimiento no puede ser ignorado”. Tal vez aceptando que la marca generada en todo el público de sus creaciones, es prácticamente indeleble en el imaginario popular.

Fanáticos de todo el mundo seguirán celebrando su legado como siempre lo han hecho, leyendo sus historias e imaginado el universo que creó en los 60 con Jack Kirby. Descanse en paz.