Un falso positivo en cannabis puede arruinarte la vida

Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el anuncio de la DGT «El porro más caro del mundo«. Este vídeo, al más puro estilo FAD, me jodió la tarde.

Por aquel entonces (2015), llevábamos unos meses sufriendo la nueva ley de tráfico y el rumor sobre los drogotest en carretera se hizo muy real. De repente, todos conocíamos a alguien que había sufrido un falso positivo y, según pasaban los meses, los casos eran cada vez más cercanos y rocambolescos.

Videos by VICE

MIRA: Terapia de cannabis

Con el tiempo empezamos a preguntarnos si cualquier fumador habitual podía arruinar su vida, como en el anuncio, aunque el porro más caro del mundo se lo hubiera fumado uno o varios días antes del accidente.

¿Cuál es la sensibilidad de los drogotest?

Una de las historias más sorprendentes sobre la sensibilidad de los drogotest es la de una mujer que, según el estudio jurídico Brotsanbert y la consultora SICAG, no consumía cannabis y dio positivo en THC. Al parecer, su pareja sí fumaba en espacios comunes y su falso positivo se debió al consumo pasivo. Después de meses de trabajo, el Tribunal Constitucional no admitió el caso a trámite y se archivó.

Cuando hablas con personas que han decidido ir hasta el final y gastarse miles de euros para defender su inocencia, resulta inevitable cuestionar la fiabilidad y la sensibilidad de estos test, así que me puse en contacto con Ana de Castro, del servicio de toxicología del Instituto de Ciencias Forenses «Luis Concheiro«.

El dispositivo más usado (Dräger) afirma arrojar positivos por encima de los 25 ng/ml, sin embargo, en el estudio llevado a cabo por el servicio de toxicología forense de Ana de Castro se afirma que el cannabis se detecta a partir de los 5 ng/ml

Ana se encarga de hacer los análisis de confirmación en laboratorio, que resultan imprescindibles a la hora de que la sanción se haga efectiva, y forma parte del grupo de investigadores que participaron en el estudio europeo DRUID, Driving Under the Influence of Drugs (Conduciendo bajo la influencia de las drogas).

«Existen diferentes dispositivos comercializados para la realización del screening de drogas en carretera. El empleado con mayor frecuencia en España es el de la casa comercial Dräger (DCD5000), pero también se emplean los de Alere (DDS2) o Securetec (DrugWipe). Todos ellos son bastante similares, aunque puede haber algunas diferencias en las concentraciones de corte (cut-off). […] La DGT debería ser más rigurosa y exigir que los dispositivos tuviesen mayor homogeneidad», me dice Ana.

LEE: ¿Qué le pasa a tu cabeza cuando mezclas alcohol y marihuana?

Según la información oficial que proporcionan estas casas, Dräger arroja resultados positivos por encima de los 25 ng/ml, al igual que Alere, mientras que Securetec lo hace por encima de los 10 ng/ml

Sólo se necesita 1 ng/ml para confirmar la sanción y, agárrense a sus asientos, incluso así, un pequeño porcentaje de los análisis realizados en carretera resultan ser falsos positivos

Aquí encuentro la primera gran contradicción. El dispositivo más usado (Dräger) afirma arrojar positivos por encima de los 25 ng/ml, sin embargo, en el estudio llevado a cabo por el servicio de toxicología forense de Ana de Castro se afirma que el cannabis se detecta a partir de los 5 ng/ml. Además, en ningún momento se comprueba si el cut-off del dispositivo es menor de lo que dice la empresa que los fabrica es correcto y se procede a la prueba de confirmación.

Lo peor de esta situación es que los análisis de confirmación y el punto de corte propuesto por el DRUID se sitúan en 1 ng/ml. Es decir, sólo se necesita 1 ng/ml para confirmar la sanción y, agárrense a sus asientos, incluso así, un pequeño porcentaje de los análisis realizados en carretera resultan ser falsos positivos.

«Hay distintos expertos que han puesto en duda la fiabilidad del drogotest, dado que no depende únicamente del tiempo de forma estándar en todos los usuarios, como se quiere vender, sino de otros muchos factores» — Bernardo Soriano, abogado

Bernardo Soriano, de S&F Abogados, me cuenta que «hay distintos expertos que han puesto en duda la fiabilidad del drogotest, dado que no depende únicamente del tiempo de forma estándar en todos los usuarios, como se quiere vender, sino de otros muchos factores como la frecuencia e intensidad del consumo, de si ese consumo es crónico, del metabolismo o incluso de la higiene bucal».

Aunque me he topado con otros testimonios y estudios que afirman que los positivos en carretera pueden producirse por debajo de los 5 ng/ml, lo más importante ahora es entender qué significan estas cifras sin ponernos demasiado técnicos y, puesto que las concentraciones de corte en carretera resultan muy cuestionables, explicar qué implica un positivo por encima de 1 ng/ml en laboratorio.

De falsos positivos y libertades

La clave de toda esta situación está en los falsos positivos. Para la mayor parte de mortales de a pie, un falso positivo es cuando tu test da positivo y tus capacidades no están en absoluto afectadas por el uso de ningún tipo de droga, y tampoco la has consumido durante las últimas horas.

Sin embargo, desde el punto de vista de algunos científicos, parece más complicado definir un falso positivo. Hay quien cree que su función es analizar la presencia de esas sustancia en el organismo, no la afectación, por lo que para ellos no existen los falsos positivos, sólo las muestras que arrojan más de 1 ng/ml.

LEE: Ir a trabajar drogado es una mierda

En cualquier caso, hablaremos de falsos positivos siempre que estos test arrojen positivos cuando no estamos bajo el efecto del cannabis y hayan pasado uno o más días desde que lo hemos consumido.

Desde el punto de vista de algunos científicos, parece más complicado definir un falso positivo. Para algunos no existen los falsos positivos, sólo las muestras que arrojan más de 1 ng/ml

Parece bastante razonable suponer que cualquier prueba de este calado (cuando termine 2017 se habrán llevado a cabo unos 300.000 drogotest) pasa por un estudio, exhaustivo e independiente, que permite confirmar que su positivo indica una cantidad lo suficientemente alta en el organismo como para afectar a la conducción, ¿verdad? Pues no.

Cabe preguntarse, entonces, qué hacen estas personas analizando qué sustancias tomamos en nuestra privacidad, sin molestar a nadie. En palabras del doctor Fernando Caudevilla: «La idea de sancionar la presencia de drogas en el organismo es un disparate. En el cabello pueden encontrarse restos de drogas, por lo que, estrictamente hablando, las personas con melena no podrían conducir si han consumido drogas alguna vez».

Cuando termine 2017 se habrán llevado a cabo unos 300.000 drogotest

A estas alturas de artículo ya me he acordado varias veces de un fragmento de la página 485 en el capítulo 42 de PiHKAL, de Alexander Shulgin : «Al inconformista se le debe permitir retirarse a su dominio privado y vivir de cualquier manera que encuentre gratificante, tanto si sus vecinos lo consideran igual como si no. Debería ser libre para sentarse y ver la televisión todo el día, si eso es lo que escoge hacer. O mantener interminables conversaciones con sus gatos. O usar una droga, si elige hacer eso. Siempre y cuando no interfiera con la libertad o el bienestar de alguna otra persona, se le debería permitir vivir como desee, y que le dejen en paz».

Contradicciones científicas

En el estudio «Cannabinoides en fluido oral después de exposición pasiva al humo de la marihuana«, se seleccionaron diez sujetos sanos, que no fumaban marihuana, y los metieron en un coffeeshop holandés durante tres horas. Tomaron muestras de su saliva antes de entrar en el coffee y 20, 40, 60, 120 y 180 minutos después de estar en él. Curiosamente, el 50 % de los sujetos excedió los 4 ng/ml de THC tres horas después de haber estado dentro del coffeeshop, y un 70 % superó los 2 ng/ml… sin haber fumado.

Mientras que el relato oficial sostiene que sólo se detecta el consumo de cannabis en las últimas seis horas, diferentes estudios, nacionales e internacionales, muestran que el THC puede ser detectado mucho tiempo después de consumir por encima de ese ng/ml.

El 50 % de los sujetos de un estudio excedió los 4 ng/ml de THC tres horas después de haber estado dentro del coffee shop, y un 70 % superó los 2 ng/ml… sin haber fumado

Queda claro que los cut-off de los análisis de saliva en carretera —incluso creyendo sus oficiales y fluctuantes números— son excesivamente bajos y no sólo pueden detectar un consumo pasado en usuarios habituales —de forma residual— sino que pueden dar positivo en el caso de fumadores pasivos. Pero lo más alarmante de esta situación es que la confirmación posterior en laboratorio es ridículamente sensible, con un cut-off de 1 ng/ml. ¡Un 70 % de las personas que estuvieron en el coffee shop, sin fumar, habrían dado positivo!

MIRA: Cambiar el mundo con el LSD, una charla con Michael Randall

De hecho, varios profesionales advierten que los controles de drogas en saliva no son fiables y sólo se pueden usar como una prueba indiciaria, que tendría que comprobarse siempre con un análisis de sangre que no se hace. Claudio Vidal, de Energy Control, afirma que, «a diferencia de lo que ocurre con el aire expirado, en el que existe una correlación entre la presencia de alcohol en aire y la presencia que existe en sangre, no está claro que esto también ocurra con el fluido oral, especialmente en el caso del cannabis«.

¿Qué pasa si tengo un accidente grave?

Cuando hablamos de este hipotético caso estamos frente a un escenario muy inquietante que rara vez transcurre de la misma forma. A veces se hacen análisis de saliva –erróneamente–, otras se hacen análisis de sangre por orden judicial y en otros casos se practican los dos tipos de pruebas por diferentes y variopintos motivos.

«Si tras un accidente damos positivo en un control de estupefacientes, y nos detectan presencia en el organismo de cannabis, independientemente de que hayamos consumido o no cannabis esto quedará reflejado en el atestado», afirma Bernardo Soriano.

Varios profesionales advierten que los controles de drogas en saliva no son fiables y sólo se pueden usar como una prueba indiciaria, que tendría que comprobarse siempre con un análisis de sangre

Éste y otros especialistas legales coinciden en que, en la inmensa mayoría de los casos, el seguro se hará cargo de las indemnizaciones, a veces astronómicas —hasta 1.500.000 euros en el caso de tetraplejias, 600.000 en el caso de ceguera permanente y 70.000 por la desestructuración del pene, por poner algunos ejemplos—, y luego te llevará a juicio para obligarte a que le devuelvas hasta el último céntimo debido a tu «positivo en drogas». Es lo que se denomina «facultad de repetición» en el artículo 10 de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor.

Cuando contratamos un seguro, normalmente existe una cláusula que indica que «no están cubiertos los daños causados cuando el conductor dé positivo en drogas». Entonces, ¿por qué no se desarrollan pruebas y estudios que identifiquen a personas bajo los efectos del cannabis? Según el experto en drogas Drogoteca, «a las compañías de seguros parece interesarles mucho que no se distinga entre ‘conductor bajo el efecto de las drogas’ y ‘conductor que ha consumido drogas en algún momento del pasado’».

En la inmensa mayoría de los casos, el seguro se hará cargo de las indemnizaciones, a veces astronómicas, y luego te llevará a juicio para obligarte a que le devuelvas hasta el último céntimo debido a tu «positivo en drogas»

Para fundamentar esta afirmación apunta a un estudio de la Fundación MAPFRE y la FAD que se publicó en la revista de la DGT de enero de 2016. En el artículo, Jesús Monclús, ejecutivo de Fundación MAPFRE, afirma: «Un conductor drogado deja de pensar con claridad y ya no tiene marcha atrás. Por ello es tan importante que entre todos impidamos que alguien que haya consumido drogas se ponga al volante».

Como la ley de tráfico es relativamente nueva, todavía no se han cerrado la mayor parte de causas pendientes y no se ha creado jurisprudencia al respecto. El conductor que ha dado positivo en un drogotest con confirmación en laboratorio, o que ha superado 1 ng/ml en sangre, puede tener que defenderse de varias causas penales entre las que destaca el homicidio involuntario: «En el caso de mediar algún tipo de lesión o fallecimiento se nos imputarán esos delitos de forma imprudente», dice Soriano. Además del estigma social que implica ser el protagonista de un accidente grave y ser etiquetado mediáticamente como «drogado» cuando, por ejemplo, han muerto personas, el conductor tendrá que defenderse para no entrar en la cárcel.

La validez del resultado positivo de un test extremadamente sensible recae, en cómo hayan percibido al conductor los policías, en una situación de estrés y pánico como puede ser un accidente grave

Pregunto al abogado Carlos Nieto «Recurreitor» cómo se determinará en un juicio si la cantidad de THC, en ng/ml, es lo suficientemente alta para suponer que el conductor estaba bajo los efectos de esa sustancia. «Buena pregunta. No se puede determinar. Habrá que acompañar los análisis de saliva o sangre con un informe con los signos externos que hayan percibido los policías […] Ni en sangre ni en saliva pueden estar seguros de que el conductor estuviera bajo los efectos del THC», dice Carlos.

La validez del resultado positivo de un test extremadamente sensible recae, ojo al dato, en cómo hayan percibido al conductor los policías, en una situación de estrés y pánico como puede ser un accidente grave. Por si fuera poco, esta percepción se fundamenta en aspectos como: estar nervioso, lloroso o inquieto; pestañear, sudar, bajar el tono de voz o no entender; el temblor de piernas…

«Entonces, Carlos, ¿qué le decimos a los usuarios de cannabis? ¿No conduzcas nunca? Si eres un fumador habitual y no consumes en 24, 48 o incluso más horas y, aun así, alcanzas las ridículas cantidades que los test de carretera y laboratorio necesitan para arrojar positivos, te puedes meter en un buen lío cuando hablamos de un accidente grave». Nieto no titubea a la hora de contestar: «Totalmente».

Ya estáis tardando en vender el coche. Cada día que pasa se devalúa.