Fan de los Pats se tatúa la cara de Tom Brady en un lugar muy peculiar

here’s that Tatt of TB12 on a bum bum I was just talking about on @wzlx . courtesy of @BostonBarberCo Now that’s @Patriots dedication pic.twitter.com/A6C0zRMcXp

— Kenny Young (@KennyYoungZLX) February 16, 2017



La «dedicación» es algo serio. Todos podemos estar de acuerdo en ello. Pero tal vez su seriedad termina donde el tatuaje de este hombre comienza, es decir, en su trasero.

La obra de arte fue hecha por Boston Barber and Tattoo Co, negocio que de acuerdo con su cuenta de Instagram tiene experiencia haciendo tatuajes de los Patriots, aunque ninguno se aproxima a la extravagancia y ostentosidad de la cara de Tom Brady sobre el trasero de una loco.

Como pueden ver, los tatuajes son bastante sencillos y discretos, con excepción del tipo que está acostado y viste un jersey del mariscal de campo de los Pats. Hasta Danny Amendola es cliente frecuente del lugar.

Pero regresemos al hermoso tatuaje. Estoy seguro que la palabra correcta para describir esta situación es «dedicación, porque implica cierto tipo de tarea o propósito que se busca hacer/alcanzar. Pero también me causa conflicto que este fan haya decidido «honrar» la grandeza de Brady condenando su rostro a mirar por el retrete hasta el último día de su vida. Podría usar otro tipo de palabras pero no me corresponde. Sólo diré que este seguidor de Nueva Inglaterra tiene un concepto diferente de «dedicación» que el resto de nosotros.