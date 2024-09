Fan se tatúa en la espalda al equipo holandés de sus sueños

La pasión por la historia del futbol holandés puede alcanzar niveles descabellados. Qué mejor prueba de amor de parte de un fanático al futbol que hacerse un tatuaje en honor a la «Naranja Mecánica»; tatuaje que cubre toda su espalda con el 11 de sus sueños.

Nos queda muy claro que el hombre no es el mejor técnico, a juzgar por la posición en la que colocó a Arjen Robben (como medio defensivo). Pero suponemos que no pudo aguantarse la tentación de plasmar en su piel a los mejores futbolistas de su equipo, similar a los fans del FIFA o PES que se ven obligados a meter cinco delanteros en la alineación argentina para no dejar a Di María o Aguüero en la banca.

Con Rinus Michel en la banca, una dupla al frente con Cruyff y Van Basten apoyados por Gullit and Bergkamp podemos internarnos en el sueño más utópico del futbol. Súmale a esta formación a Rijkaard y Robben en el medio campo, una defensa con Krol, Koeman, Boer y Stam, y Van der Sar como último hombre, y obtendrás el equipo más atractivo de la historia.