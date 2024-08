Fanáticos de Trump se ofenden por una receta del siglo XVIII

Este año, la celebración de Independencia de EUA ha sido un tema sensible para los votantes de Donald Trump. Pero tomando en cuenta las nuevas pruebas sobre la investigación acerca de los lazos entre Trump y Rusia, y ahora que los republicanos aceptaron dar mil millones de dólares para la construcción del muro entre México y su vecino del norte, ¿qué mejor que buscar recetas sencillas y deliciosas en la red? Seguro los conservadores no podrán molestarse por eso.

Sin embargo, la realidad se empeña en contradecir lo que el sentido común nos dicta. La semana pasada los simpatizantes del presidente estadounidense también encontraron tema para quejarse incluso en YouTube: un postre del siglo XVIII.

Townsends, un popular canal de cocina con casi 300.000 suscriptores y cientos de videos, se especializa en contenido sobre la vida y cocina del siglo XVIII. Ahí puedes aprender cómo hacer maíz tostado o cerámica vitrificada. Pero el video que causó polémica fue publicado el 3 de julio, era sobre un postre tradicional conocido como el «orange fool» (tonto naranja).

Si leíste esas palabras e inmediatamente pensaste en el actual presidente de Estados Unidos, no fuiste el único. La agradable sección de comentarios del canal Townsends pronto se inundó con menciones de palabras como «cucks» (insulto utilizado por blancos racistas) y el típico eslogan Make America Great Again. La reacción al video fue tan polarizada —espectadores liberales y conservadores discutían entre sí, y además los seguidores de Trump amenazaron con retirar su suscripción— que Townsends decidió publicar un video respuesta dos días después, llamado «The Intrusion Of Modern Politics On Our YouTube Channel» (La Irrupción de la Política Moderna en Nuestro Canal de YouTube) para abordar las posibles implicaciones políticas por haber subido un video sobre el «orange fool.»

Pero, ¿será que el «orange fool» en verdad fue un insulto sutil dirigido al presidente de aquella nación? Se trata de una simple receta de natilla preparada con jugo de naranja, nuez moscada y canela.

Jon Townsend, el hombre detrás de Townsends (y presentador de los videos) claramente estaba indignado, así lo expresó, «Estamos en una época en que todo está relacionado con la política… Es frustrante que todo lo que hagamos, incluso un simple episodio de cocina, tenga que ser arrastrado hacia ese terreno».



«Dos palabras y la gente piensa que solo tienen un significado», dijo Townsend a MUNCHIES en una conversación telefónica. Nos dijo también que retiró los comentarios ofensivos para intentar promover un diálogo más positivo.

El hecho de que la publicación del episodio «orange fool» fuera tan cerca del día de independencia, explica Townsend, fue una coincidencia de programación. No obstante, admite que pensó acerca de las posibles implicaciones equivocadas que podría generar.

Si te pasas por su canal un momento, puedes perderte en un mundo culinario más allá del que jamás hayas visto (incluso tiene recetas para hacer pudín de paw paw y pay de pichón). Por lo menos es un mundo que va más allá de la política actual.

En cuanto al tonto naranja, como un usuario comentó, «A veces la natilla es solo natilla».