Rawkus Records es una de las referencias máximas del rap de los noventa. Fundado en Nueva York en 1995 por dos entusiastas del hip hop independiente, el sello firmaría y lanzaría los debuts de nombres como Mos Def, Talib Kweli, Company Flow (El-P), DJ Spinna y Pharoahe Monch, entre otros. Todos los mencionados tuvieron carreras exitosas y han grabado múltiples discos a la fecha. Durante el final de los noventa el sello vivió su clímax sobre los hombros de su roster.

Desafortunadamente no todo fue miel sobre hojuelas para el sello que secretamente estaba financiado por James Murdoch con dinero que seguramente obtenía de los domingos que su padre, Rupert Murdoch, le daba cada semana. Rupert es, por si no lo saben, uno de los seres humanos más ricos en el negocio de las noticias. Es también un reconocido conservador y republicano. Huelga explicar que cuando los talentos firmados en Rawkus se enteraron de la procedencia de los fondos del sello comenzó una desbandada. Una de las consecuencias fue que El-P fundara su propio sello: Definitive Jux, pero eso es otra historia.

Dentro del catálogo de Rawkus existieron dos sagas muy celebradas: la primera es Soundbombing que tuvo tres entregas y que estaba grabada a manera de mixtape y en el que participaron talentos del sello e invitados como Common, Eminem, miembros de D.I.T.C. y de De La Soul, entre otros.

La otra saga famosa de Rawkus es el Lyricist Lounge que contó con dos entregas y que simulaba ser una fiesta/showcase de hip hop en la cual había hosts que presentaban rolas del catálogo de Rawkus y actos asociados.

En el primer volumen del Lyricist Lounge aparecen nombres como el poeta Saul Williams, Bahamadia, Black Thought, Jurassic 5 y Common entre otros actos. Y es precisamente en el segundo disco de la primera entrega que aparece una rola llamada ‘C.I.A. (Criminals in Action)’ que reune tres voces: el profe KRS-One, Last Emperor y Zack de la Rocha otrora vocalista de la banda de funk duro Rage Against The Machine. A la fecha no tengo idea quién era Last Emperor o qué otras cosas hizo.

La canción, como es de esperarse por los nombres involucrados, cuenta con líricas incendiarias que apuntan directamente a la supremacía blanca y sus instrumentos de control. Los tres MCs lanzan ataques frontales a la Agencia de Inteligencia Central culpándolos, entre otras cosas, de su intervención en la proliferación del crack en los barrios ubicados dentro de las metrópolis americanas: la regular guerra sucia para destruir sistemáticamente familias desfavorecidas predominantemente afroamericanas o latinas: esos asesinos en América trabajan siete días a la semana.

Si consideramos el Siembra de Colón y Blades como el primer acercamiento a Fania de generaciones posteriores a su lanzamiento, entonces ‘C.I.A. (Criminals in Action)’ sería la segunda. Al menos en mi caso así lo fue. La canción incluida en la edición de la saga de Rawkus incluye el sampleo de ‘La Murga’ que es un tema que estuvo incluida originalmente en el disco navideño en español más vendido de la historia: Asalto Navideño. El disco fue grabado por Rubén Blades y Willie Colón con ayuda de otros miembros de Fania: Yomo Toro y Johnny Pacheco principalmente.

El álbum fue grabado originalmente en 1970 y tal fue el éxito que el sello de Masucci y Pacheco decidió editar un segundo volumen. Como consecuencia el disco editado en 1970 cambió a Asalto Navideño Vol. 1. En la actualidad ambos volúmenes son discos que los crate-diggers valoran y resultan difíciles de conseguir.

Otra característica importante del primer volumen es la participación de Yomo Toro tocando, por supuesto, el cuatro (guitarra de cuatro cuerdas) que es uno de los instrumentos más populares en la música de Puerto Rico y otros países de América Latina y que formaría parte de la estética de Fania en años por venir. Definitivamente no es la única canción de Fania que ha sido sampleada pero sí representa la primera que escuché y mi primer acercamiento al icónico sello de salsa. No habría vuelta atrás.

El sampleo de ‘La Murga’ utiliza los acordes de trombón que aparecen al principio del tema y que acompañan a los tres guerrilleros urbanos de ‘‘C.I.A. (Criminals in Action)’ de principio a fin. La canción resulta ser una de las más recordadas de la saga de Lyricist Lounge y de Rawkus en general, además de que forma parte de las raras colaboraciones de Zack de la Rocha con raperos (Blackalicious y Run The Jewels).

‘C.I.A. (Criminals in Action)’ es una joyita para todos aquellos que aguardamos con ansias el día en que los supremacistas sean vencidos. Puño arriba.

