Fanny Leona de Playa Gótica debuta como ídolo pop en “Mi chica favorita”

Playa Gótica explotó en la escena el año pasado con su disco Amirugumi, una amalgama de post-punk, new wave y sobre todo pop mejor representado por la voz de Fanny Leona. La voz de la ahora emblemática vocalista captura perfectamente la esencia del pop chileno, pasando por una variedad de rangos melódicos, transformando la melancolía en un himno de baile y de vez en cuando perdiendo el control a gritos.

Ahora Fanny Leona nos trae su primer sencillo como solista y de inmediato vemos una nueva faceta como artista que no le pide nada a los íconos de pop en español. Su primer videoclip lleva todas sus influencias en la manga, en especial la influencia kawaii que ya otros proyectos de pop chileno nos han dado indicios de admirar. Mira en exclusiva “Mi chica favorita” y después lee la charla que tuvimos con Fanny sobre este nuevo trabajo y el disco que se viene.

NOISEY: ¿De dónde nace la iniciativa de hacer un proyecto solista?

Fanny Leona: La iniciativa nace desde mucho antes de entrar a la escena en una banda. En mi adolescencia siempre quise tener un proyecto de música electrónica, ni siquiera con voz, me imaginaba algo más pegado. Finalmente entré como vocalista en Playa Gótica y me di cuenta que tenía buen dominio en esa área y termine haciendo esto que hoy es Fanny Leona.

Aparte del sonido, ¿qué cambia con este nuevo proyecto?

A la hora creativa es completamente distinto, ya que yo tomé todas las decisiones, hice mis letras y bases. Obviamente, al final entra el trabajo colaborativo en producción por parte de Victor Muñoz, quien mezcló también, que me dejó muy tranquila ya que respetamos fidedignamente la sonoridad y la esencia que yo estaba buscando, por lo que se podría decir que es mucho más autónomo.

¿Tuviste que colaborar con nuevo músicos para este proyecto?

Para este disco hay una colaboración en bajos por Bárbara PDA (del grupo El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco) para el próximo single que será “Estatua”. Por cosas de tiempo y estilo esta fue la única colaboración que hubo, pero muy simbólica y linda por lo demás.

Hay un elemento muy kawaii en el primer videoclip, ¿qué tanto influye la cultura japonesa en tu sonido? / ¿con qué personajes o Iconos de esta cultura te identificas más?

Para este primer single quise entregar toda esa influencia sin tapujos. El resto del disco será muy diverso y, por supuesto, lo que más me llega de la cultura japonesa son los openings y endings inolvidables de la enorme cantidad de anime que he visto, y algunos proyectos como Kindan no tasuketsu, Daoko, Kyary, Izumi Makura.

Me encantaría en este momento decir que me siento una fusión entre Sailor Mars y Shiryu de los Caballero del Zodiaco, sumada a una Arale que se coló entremedio.

Veo que hay un prop en el video que es un cartucho de Super Nintendo con tu nombre, ¿cómo sería ese videojuego?

Sí, jajaja. Si tuviera un video juego de Fanny Leona sería de todo un poco. Batallas, aventuras interdimensionales y carreras de autos, naves y camiones. Muchas moneditas de oro, frutitas exóticas y, por supuesto, como implemento/armas, un buen par de plumas sintéticas, abanico en mano y un latigazo de pelo máximo.

Hay un gran bagaje de pop chileno. ¿Hay influencia directa de este sonido en tu nueva música?

Sí, amo mucho a la Javiera Mena, Gepe, Prissa, y en mi adolescencia (2006, 2010) me marcó harto lo que se estaba haciendo en la escena de acá, pero obviamente los grandes referentes generacionales fueron esos.

“Mi Chica Favorita” suena alegre pero hace contraste un poco con la letra que parece hablar de un amor no recíproco, es un contraste interesante ¿los nuevos temas exploran el amor o hay otros temas que no has tocado antes en tu música?

Se viene de todo un poco, hay más amor, hay pena, también impotencia, luces, sombras y ganas de bailar. Creo que me di el lujo de explorar todo lo que pude dentro para luego sacar fuera. Hay letras escritas al último momento; entonces es un disco bien pensado como también bien a flor de piel y raro.

Este single es solo una probadita de lo que se viene, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto? ¿será música estrictamente pop?

De alguna forma pop experimental y sí, es solo una probadita. Deja algo para sospechar pero pasaré por muchos parajes; no me quedaré solo en lo chicle rosado y tierno, así que hay que esperar para ver la explosión que se viene.

