Fans alrededor del mundo: el Manchester United en Nigeria | ES | Translation

El futbol es un deporte global, pero incluso teniendo esto en mente nos resulta impresionante lo lejos que puede llegar. Los conjuntos ingleses que alguna vez fueron alentados por una base local de fanáticos, ahora son apoyados por seguidores devotos en todo el planeta. África no es la excepción: the beautiful game es adorado en todo el continente, y los equipos de la Premier League se encuentran entre los más respaldados. Por otra parte, las ligas domésticas sufren para obtener atención.

Para trazar la expansión global del futbol, mandamos al fotógrafo Ima Mfon a Lagos, Nigeria, para que capturara imágenes de los fans que apoyan a equipos extranjeros y discutieran su significado. El primero en la lista es el Manchester United, el equipo más exitoso del futbol inglés.

Todas las fotos y entrevistas realizadas por Ima Mfon

David Ebhodaghe. Edad: 18. Lugar: Oshodi, Lagos

«Amo el futbol y soy fan del Manchester United. Me gustan todos los jugadores, en especial Rooney. Anota muchos goles y me gusta cómo juega.

«A mi padres no les gusta la idea de que yo juegue futbol. Hace mucho me lesionó —me rompí la mano y me tomó tres meses recuperarme—. Por estas cosas no me apoyan. Ahora estoy muy ocupado por la escuela, tanto que tuve que dejar de jugar. Pero volveré cuando terminé mis exámenes. Estudio en la preparatoria Ikeja. Después de que me gradúe este año, me gustaría estudiar economía en la universidad».

Phillip Akindele. Edad: 27. Lugar: Oshodi, Lagos



«Me gusta ver y jugar futbol. Básicamente amo todo lo relacionado con este deporte. Desde hace diez años que me interesé. Juego en un equipo local y también trabajo como peluquero.

«De hecho soy fan del Barcelona, pero el Manchester United es mi equipo de Inglaterra. Estoy enamorado del Barcelona pero no tengo una playera del equipo. No tengo ninguna playera de Nigeria porque no le voy a ningún equipo de aquí. Les falta mucho para crecer. Nuestro gobierno tiene que ayudarles, pero no sé exactamente cuál sea la solución.

«Espero llegar a ser profesional. Sigo jugando cada domingo, pero hace diez meses me metí a un equipo más formal. Dedicarme a cortar cabello puede que sea más estable, pero estoy obsesionado con el futbol. Me encantan los deportes, así que lo hago por amor».

Emeka. Edad: 18. Lugar: Magodo, Lagos



«El Chelsea es mi equipo favorito. También tengo una playera del Manchester United pero prefiero usar la del Chelsea cuando juego partidos de verdad, y la del United cuando practico. Marco Reus (del Borussia Dortmund) es mi jugador favorito porque me gusta como trata el balón.

«Considero mis playeras una fuente de fuerza, inspiración y motivación. Cuando traigo puesta la playera, siempre tengo fuerza. Siempre creo poder hacer algo cuando me la pongo. Es mi poder.

«Actualmente estudio una ingeniería y me gustaría ser ingeniero si el futbol no funciona para mí».

Afolabi. Edad: 15. Lugar: Magodo, Lagos



«Mi equipo favorito es el Manchester United, y mi jugador favorito es Ander Herrera. Es mediocampista pero también ataca y regresa para defender. Me gusta su patrón de movimiento. Es muy táctico.

«También me gusta la manera en que el United mantiene la posesión del balón, y cómo utilizan la cancha. Tengo unas siete playeras, dos del United. Esta que traigo puesta es todo para mí. Me la pongo casi siempre que salgo».

Muyiwa. Edad: 16. Lugar: Magodo, Lagos

«He sido fan del United desde el 2006. Tengo la intención de convertirme en profesional, y espero algún día jugar para este club. Mi obstáculo más grande es encontrar un representante.

«Me encanta el estilo tradicional del United, el compromiso de los jugadores y del equipo en general. Juegan un futbol ofensivo. Paul Scholes es mi jugador favorito del United. Siempre he tratado de imitar su estilo de juego y sus pases.

«Esta playera es un sueño para mí. Algún día llegaré a Old Trafford. Sólo necesito encontrar a un representante».