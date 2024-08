Al parecer los fans de blink-182 no saben cómo se pronuncia blink-182

El punk rock y esa época de Green Day, Hoobastank y Sum 41 hizo que muchos comenzarán a llegar a las guitarras. Sin embargo, nunca se preocupó por ver cuál era la forma correcta de pronunciar ciertas cosas, hasta hoy.

Todo empezó por un tweet de Ian Karmel, comediante estadounidense y co director de The Late Late Show, el 18 de noviembre en donde aseguraba que el nombre de la banda blink-182 se pronunciaba como “blink one eight two (uno ocho dos)” en Reino Unido en vez de “blink one eighty two (uno ochenta y dos).

Videos by VICE

https://twitter.com/IanKarmel/status/1064307305267683328

De inmediato varios fans comenzaron a comentar esto y a decir que su forma de pronunciar el nombre era la correcta. Tal fue el punto que James Corden, comediante y host de The Late Late Show, dijo que los americanos lo han dicho mal toda la vida porque debe pronunciarse como “Blink one hundred and eighty two (ciento ochenta y dos)”.



Don’t start this. I admit we are wrong on this. America calls them Blink One eighty two. Which is also wrong. They technically should be called Blink one hundred and eighty two. Don’t take some moral high ground here. https://t.co/zm2Gpb6xtT — James Corden (@JKCorden) November 19, 2018

Trayendo la sensatez a la discusión apareció Mark Hoppus, vocalista de la banda, quién dijo que la verdadera razón por la cual preocuparse era porque la letra inicial no debería ser en mayúscula, sino en minúscula. Es decir, en vez de Blink-182, es blink-182.



https://twitter.com/markhoppus/status/1064613547458551808

De todas maneras, quien cerró el debate fue Tom DeLonge que afirmo que no se decía de ninguna de las formas anteriores, sino “blink eighteen two (dieciocho dos)”.



It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF — Tom DeLonge (@tomdelonge) November 19, 2018

La discusión no está cerrada aún y estás son algunas de las formas por las cuales nosotros abogamos que son las correctas para pronunciar blink-182



blink raíz de 33,124

I’ve always known them as Blink square root of 33,124 — nada (@sufferfest) November 19, 2018

blink 13 x 7 x 2



https://twitter.com/jdrscll/status/1064635921620963328

blink dos veces 91



But my wife calls them Blink – ninety-one times two. So to each their own I guess. — Ünparalleled SücceSens (@SJA_27) November 19, 2018

Sum 41



I've been calling them Sum 41. — mike deestro 🍿 (@mikedeestro) November 19, 2018

Sigue a Noisey en Twitter .