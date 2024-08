Fans de Marilyn Manson nos hablan de sus tatuajes inspirados en el cantante

En febrero, la actriz Evan Rachel Wood alegó que Marilyn Manson había abusado de ella en una publicación de Instagram. “Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió. “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y denunciar a las muchas industrias que le han permitido hacer esto”. Desde entonces, varias mujeres, incluida la actriz Esmé Bianco, han presentado sus denuncias de violencia doméstica y abuso, y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles inició una investigación sobre el músico. Manson ha negado las acusaciones describiéndolas como “horribles distorsiones de la realidad”.

Muchos de sus fans ahora están reconsiderando la manera en que ven a su ídolo, y algunos han decidido dejar de escuchar su música por completo. Pero, ¿qué haces si tienes la cara de Marilyn Manson tatuada en la pierna? ¿O las letras de sus canciones en las costillas? VICE habló con algunas personas que tienen tatuajes de Manson sobre su relación con su arte corporal desde que comenzaron las acusaciones sobre el músico.

Videos by VICE

Foto: cortesía

TARA, 22

Me hice el tatuaje hace dos años. Tengo algunos tatuajes, pero él es la única persona que tengo. Es gracioso porque en cuanto terminaron de tatuarme pensé: “Más le vale no hacer nada malo ahora, de lo contrario tendré que deshacerme de él”.

Me siento bastante mortificada por la noticia. Me la he pasado buscando formas de cubrirlo o borrármelo con láser lo antes posible.

Fue desgarrador enterarme de la noticia, pero no voy a apoyar a alguien así. Probablemente lo cubra con un tatuaje más oscuro. Lo que aprendí de esto es no volver a tatuarme nada que tenga que ver con alguien, me voy a limitar a los tatuajes básicos que me gustan y se ven bonitos. Tal vez lo reemplace con una parca o una gran capucha negra para cubrir su rostro.

MARCELLA, 26

Me hice el tatuaje hace un año. Empecé a escuchar a Marilyn Manson cuando tenía 14 años y lo sigo escuchando. Siempre he admirado su personalidad como artista, así que no es el mejor momento para mí.

Estoy muy decepcionada. Como mujer, sé lo importante que es esta lucha contra el abuso. Espero que estas acusaciones sean falsas pero la situación es complicada. Estas acusaciones son serias, pero no conozco a Marilyn Manson como ser humano. Lo amo como artista. Seguiré escuchando su música y nunca cubriré mi tatuaje.

Si tuviera un tatuaje de su cara definitivamente me lo quitaría pero como es una cita de una canción, logro separarlo de su arte, pero otra cosa sería tener un retrato del hombre detrás de la cita.

ANÓNIMO, 33

No tengo nada positivo o negativo que decir sobre Marilyn Manson. Me hice el tatuaje en enero de 2019. Estoy lleno de tatuajes. Me lo tatué en la pierna y mi pierna está llena de otros retratos, como Tupac y Rogue Warrior. Marilyn Manson no es alguien a quien aspire a ser, pero tuvo un punto fundamental en la música cuando yo era joven.

No quiero descartar ciegamente las acusaciones, pero no conozco todos los detalles. No sé qué creer, pero no meto las manos al fuego por nadie, sobre todo por las celebridades.

De todos modos, lo cubriré el mes que viene. La artista que me lo hizo borró las fotos de este tatuaje en redes. Quiere quitármelo y siempre ha sido el que menos me gusta.

ELIS, 18

Tan pronto como leí [las noticias], tuve que quitar siete pósters de mi habitación de él. Era súper fan. Siempre me maquillaba y me vestía como él. Ha sido prácticamente el único artista que he escuchado durante los últimos cuatro años. Ahora he estado explorando otra música tratando de encontrar algo más.

Tengo un tatuaje de Eat Me, Drink Me, uno de los álbumes más controvertidos ahora. Cuando me enteré de la noticia, me enojé mucho y quería que me lo quitaran de inmediato. Mientras más lo pienso, más logro ver el tatuaje como algo que representa un momento difícil en mi vida que superé con la ayuda de su música. Si puedo convertirlo en algo cool, definitivamente lo cubriré, de lo contrario no lo haré.

Si bien todavía tiene una carrera, no quiero ser parte de ella. Podría volver a su música antigua en algún momento porque también la escuchaba por la guitarra, era tanto fan del guitarrista como de él, no solo es él, es toda una banda.

Lo mismo ocurre con mi tatuaje. Lo hizo un artista, no es como que Marilyn Manson me lo haya tatuado.

DINA, 23

Es un tatuaje horrible. Me lo hice cuando tenía 18 años por una canción que él escribió llamada “Spade”. La letra dice: “you drained my heart and made a spade / there are still traces of me in your veins” (me vaciaste el corazón e hiciste una espada / todavía quedan rastros de mí en tus venas). Fui agredida sexualmente cuando tenía 14 años e interpreté esa letra de convertir tu corazón en una espada como hacerte más fuerte. Y pensé que “todavía hay rastros de mí en tus venas” significaba que todavía soy importante para otras personas, no soy un don nadie. Su trabajo me ayudó mucho.

No lo idolatró como persona. Cuando me hice el tatuaje pensé: “Dios, ¿y si resulta que es antisemita?”. Soy muy sensible a esas cosas porque soy judía. Pero pensé: “Bueno, ¿sabes qué?, te hiciste este tatuaje por cómo interpretaste esas letras, no por quién es él”.

También iba a hacerme un diamante porque una de sus canciones dice: “I eat glass and I spit out diamonds” (Como vidrio y escupo diamantes), pero ya no me lo haré. No voy a hacerme nuevos tatuajes de él, pero tampoco me quitaré este.

@bethankapur