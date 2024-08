Fans originales de The Streets comparten sus memorias de ‘Original Pirate Material’

Como mucha gente que asistió al regreso de The Streets la semana pasada, yo era adolescente cuando lanzaron Original Pirate Material. A pesar de que los tiempos han cambiado desde entonces—las crisis económicas, el futuro oscuro con contratos por iguala y las rentas elevadas—el álbum debut de Mike Skinner capturó un único periodo en la historia inglesa, donde era posible chingarse sin sentir tanto que estuvieras jodiendo tu futuro al mismo tiempo.

Por ejemplo cuando bebías, fumabas marihuana y te metías las mejores drogas siendo un adolescente cada fin de semana; o los paquetes de cigarros con diseños originales; o las excursiones para la peda a la tiendita de la esquina. Estaría mal sugerir que los adolescentes de hoy en día ya no hacen lo mismo. Sin embargo, hay un matiz en particular a esa era: un ambiente distinto predistópico que sigue viviendo en la astucia, la humildad y la identificación de las letras de Mike Skinner. Original Pirate Material es el documento esencial de los desmadrosos que salían y crudeaban a principios de los 2000.

Videos by VICE

Como la vida continuó desde 2002, quería descubrir si los fans originales de The Streets también habían cambiado; si los pendencieros de la calle y los vividores de las tiendas consumieron la brillante luz del hedonismo y la dejaron en el pasado; y si, como yo, tienen recuerdos distintos escuchando Original Pirate Material. Para descubrir más, acudí a los eventos de la Brixton Academy y hablé con el público sobre cómo The Streets cambió su vida.

Holly y Luke

¡Bien! ¿Qué recuerdan cuando escuchan a The Streets?

Holly: ¡Mi juventud! ¡Reeboks! Tenía como 14 años, le robaba cigarros a mi mamá, me colaba en el bar más cercano y trataba de ser como Mike. Tenía 14 cuando Original Pirate Material salió y ahora tengo 28. Es una locura, ¿no?.

¿Por qué es importante que Mike haya hecho un tour de reunión?

¡Porque es original!, ¿no? Además nunca se ha vendido. Hizo todos sus discos, tours, se retiró y regresó y nunca se vendió. Dizzee Rascal sí es un vendido. Pero Mike nunca lo hizo. Y no sé, puedes identificarte con él, ¿no? O sea, lo escuchas y piensas, “¡Yo hacía eso, antes lo hacía!’

¿A qué lugares te lleva de vuelta The Streets?

Luke: ¡The Crown & Thistle! Todos usaban Burbs, Reebok Classics…

Holly: Sí, Crown & Thistle, nuestro bar en Oxford! Literal todos ahí se creían Mike Skinner.

Lanky Luke

¿Qué canción de The Streets te enseñó más sobre la vida?

Lanky Luke (él escogió su nombre, no yo): Empty Cans.

¿En serio?

Me enseñó que si te va mal, no sientas pena por ti mismo, sólo sigue adelante, ¡la vida va bien! A Grand Don’t Come For Free me enseñó todo sobre la vida. Me enseñó que la vida puede joderte y puedes ser un llorón o recibir el golpe de frente.

¿A qué momento te regresas cuando escuchas The Streets?

La secundaria.

¿Qué hacías en ese entonces?

Me drogaba y escuchaba The Streets, me drograba. Todos me decían que era un idiota por drogarme y diez años después, ¡todos me piden drogas!

¿Cómo cambió tu vida The Streets?

Antes de The Streets, sólo me hacía pendejo, me desmayaba con la droga que fuera y no hacía nada más. ¡Ahora me sigo drogando hasta perder el conocimiento, pero sigo escuchando buena música!

Mason y Kristina

¿Qué hacían cuando escuchaban a The Streets?

Mason: Debía tener como 13 o 14, recuerdo estar en una fiesta y pusieron “Blinded By The Lights”, que en ese momento no entendí muy bien, pero cuando crecí…

¿Y empezaste a consumir?

Bueno, sí recuerdo estar en los antros, metiéndome pastillas y cuando hacían efecto pensaba, ‘¡Puta de esto se trata!’

Kristina: De hecho “Blinded By The Lights” es la canción que más me gustaría escuchar esta noche. Es la descripción perfecta de un buen viaje.

¿Cómo han cambiado desde la primera vez que escucharon a The Streets?

Mason: Bueno, personalmente yo no he cambiado, pero mi gusto musical cambió de forma radical. Ahora sólo escucho techno, pero no importa qué siempre escucharé a The Streets.

Jake, Joe y Jed

¿Qué fue lo primero que pensaron cuando escucharon a The Streets?

Joe (el del tatuaje): Es algo que nunca has oído. Comprábamos ocho latas de cerveza en promoción e íbamos a las fiestas. Original Pirate Material… seguimos escuchándolo hoy en día. Yo tenía 20, Jake y yo estábamos en la universidad, ¡Jed acababa de nacer!

¿Cómo se sienten ahora cuando escuchan a The Streets?

Mi vida cambió drásticamente, pero escuchar a The Streets me hace sentir exactamente igual ahora como antes; joven e impulsivo, supongo.

Jake: The Streets representa al güey promedio creciendo, saliendo a fiestas y viviendo la vida. Creo que todos se pueden identificar con eso.

Zeena y Ginge

¿Cuál fue tu primer recuerdo con The Streets?

Zeena: Sentados en el auto de mi tía [señala a Ginge; de nuevo, ella escogió su nombre, no yo], cuando tenía 13 años. Ella me los presentó y me llevó a mi primer concierto.

¿Cuántos años tenías?

Ginge: Bueno, ahora tengo 60, ¿como 45? ¡Soy la persona más vieja aquí!

¿Qué recuerdas cuando escuchas a The Streets?

Zeena: En general los raves. O los afters.

¿Qué piensas sobre los tours de reunión? ¿Buena o mala ida?

Zeena: A veces la pueden cagar.

Ginge: ¡Fui a ver UB40 y estuvieron horribles!

Zeena: ¡Estoy feliz porque Mike volvió, la verdad!

Alfie y Gemma

¿Dónde escucharon a The Streets cuando eran jóvenes?

Alfie: En la escuela, en los recreos, en la parte de atrás de las canchas, fumando cigarros o un porro, y sintiéndonos identificados con lo que decía.

Gemma: Yo estoy aquí más por él [señala a Alfie] que otra cosa. O sea, me gustan The Streets, pero es su cumpleaños así que pensé en consentirlo.

¡Feliz Cumpleaños, amigo!

Alex: Gracias, hermano.

¿Cómo te hacían sentir The Streets cuando eras joven?

Me sentía identificado. Ser joven, salir con tus amigos, fumar hierba, drogarte… Soy de Essex, así que eso hacíamos.

¿Cómo te cambió la vida The Streets?

No creo que mi vida haya cambiado demasiado. Todavía me gusta salir y ponerme hasta el culo con mis amigos. Tal vez ahora tengo un pájaro de mascota y me calmé un poco, pero creo que por eso estoy tan emocionado esta noche, porque sigo siendo el mismo ahora que cuando los escuché por primera vez.

Puedes encontrar a Tom en Twitter.