Father John Misty se tambalea en su video de “God’s Favorite Customer”

God’s Favorite Customer, el nuevo álbum de Josh Tillman como Father John Misty, es una escucha interesante. Es más agradable que Pure Comedy de 2016, su LP donde fue aclamado por la crítica a pesar de las omniscientes letras alejadas del amor a la humanidad. Este álbum está escrito con capas de artificios postmodernos y alucinaciones, y es lo suficientemente real como para que su funcione, y posee suficiente dolor como para que los versos funcionen.

En la canción principal del álbum, Tillman está tan deprimido que se acerca a Dios mientras se tambalea por el Lower East Side de Manhattan. El video se estrenó el martes pasado y con una sola toma logra capturar el mensaje de la canción. John camina sobre el mural de Joe Strummer en 7th Street y Avenue A cuando canta: “All bug-eyed and babbling / Out on the corner of 7th and A”. Cuando amanece se dirige al Lower East Side y actúa como imbécil, roba flores de un altar, fuma un cigarro por inercia y se detiene frente al Village Voice en el Boweryse, justo a un lado del hotel que se difumina en espiral.

Emma Tillman, fotógrafa y esposa de Misty, dirigió el video. Puedes verlo arriba.

