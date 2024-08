Favre Inc: ilustraciones psicodélicas para aprender sobre marihuana

Artículo publicado por VICE México.

Las ilustraciones de Favre atraparon mi atención apenas las vi. Desde una flor bebé que se orina rosin en su cama, hasta coloridos universos en donde una nube vomita un arcoíris mientras un meteorito en llamas y con gafas de sol se dirige a una casa donde una comuna de marihuanos hace cosas de marihuanos.

Pero a pesar de llevar meses siguiendo estos cogollos por Instagram, no fue hasta hace unas semanas que conocí a su autor, Pablo Favre, mientras dibujaba una de sus viñetas en vivo durante la Copa Cannábica de los Andes. Ahí, entre la comunidad más pacheca de Chile, Pablo dibujaba tres cogollos en un jacuzzi que fumaban marihuana de diferentes maneras. Mientras los cogollos tomaban densidad con los trazos que daba en su wacom, Pablo me contó un poco sobre su más reciente proyecto: Favre Inc.

Pablo Favre es un ilustrador de Quilpé, una ciudad en la región de Valparaíso, en Chile. Aunque lleva diez años ilustrando y haciendo cómics, no fue hasta hace poco más de un año que lanzó el proyecto de Favre Inc. Después de involucrarse cada vez más con el mundo cannábico, Pablo decidió enfocar sus ilustraciones en la marihuana, y a partir de entonces realiza ilustraciones sicodélicas. Se ha asociado con diferentes proyectos cannábicos en la región, como marcas de extractos, smokeshops, semillas, entre otros. Sin embargo, me dice Pablo, la parte central de Favre Inc. son las viñetas cannábicas que comparte en su Instagram. Desde monstruos y mutaciones que personifican a las diferentes cepas de marihuana, hasta pequeñas viñetas que ayudan a entender los términos utilizados en la cultura del cannabis y algunas bromas relacionadas con su cultivo y extracción.

A continuación compartimos una muestra de Favre Inc, síguelo en Instagram para seguir alucinando con sus ilustraciones.