FC Sankt Pauli, el equipo alemán de futbol con su propia guardería

Imagina tener 3 o 4 años. Es la primera vez que irás a una guardería y, como la mayoría de los niños de tu edad, te regocijas ante la idea de encontrarte en medio de una sala con juguetes y demás cosas para tu diversión, rodeado de una docena de compañeros que lloran y ríen. Excepto que una vez que llegas a la entrada, te das cuenta que está instala dentro de un estadio con capacidad de 30 mil asistentes. Y no cualquier estadio, se trata del Millerntor-Stadion, el recinto de los jugadores del FC Sankt Pauli, club que a pesar de sus desconocidos resultados (actualmente se encuentra en la posición 11 de la segunda división alemana de futbol) goza de gran fama en Alemania y en el mundo entero. Se trata de un proyecto educativo muy especial dado a conocer por The New York Times.

Esto es lo que sucede todos los días a los pequeñines de Hamburgo inscritos en la guardería de la Fundación Pestalozzi, que se encuentra en el corazón del estadio desde 2010, para el deleite de los niños. Algunas de las actividades incluyen conocer a los jugadores del club que pasan al aula y comparten un poco de lectura con los niños. En pleno receso, los niños pueden observar el estadio desde una de las salas del recinto. Pero no son los únicos, ya que los día de partido, los padres tiene prioridad para ver al equipo jugar desde el salón de clases. Si los partidos se juegan durante las clases, la escuela pone a disposición de los pequeños estudiantes orejeras para proteger sus oídos del ruido.

Este proyecto, puesto en marcha desde hace siete años, ve acorde con la reputación del club, conocido por ser uno de los equipos más involucrados socialmente con el vecindario y la ciudad de Hamburgo. Christoph Pieper, jefe de comunicaciones de St. Pauli, incluso comenta que este tipo de iniciativas son «parte del ADN del club. «