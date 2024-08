Ya hay una fecha de estreno para la nueva película de Hayao Miyazaki

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Hayao Miyazaki está trabajando arduamente en la próxima película de Studio Ghibli, How Will You Live?. Se espera que el film se estrene en 2020 (que coincide con los juegos olímpicos en Tokio). Pero podremos ver nuevo material del legendario animador de setenta y siete años mucho antes de eso. En dos meses, para ser exactos. Hayao empezó a trabajar en Boro the Caterpillar, un cortometraje, en 2015. Como es usual con Ghibli, no se conocieron muchos detalles sobre el proyecto. Así, Boro fue olvidado por los fans cuando Hayao anunció que haría su primer largometraje en más de una década. Pero, afortunadamente, Hayao no abandonó a Boro. El corto de quince minutos se estrenará en el museo de Ghibli, ubicado en Mitaka, Japón, el 21 de marzo.

El museo Ghibli presentará una selección de cortometrajes dentro de su teatro celestial. Boro se podrá ver junto a películas como Water Spider Monmon y Mei and the Kittenbus (que es la secuela de My Neighbor Totoro).

Pueden leer la sinopsis de Boro, traducido por SoraNews, abajo:

«Justo antes de que amanezca, Boro la oruga nace de entre un huevo en el pasto. El sol de la mañana, el primero que él ve, es deslumbrantemente brillante, y en su primera inhalada aspira el aire delicioso del mundo. Baja a la superficie, donde se encuentran otras orugas y criaturas hostiles, y da sus primeros pasos en la tierra».

¿Te interesa ver la primera proyección de Boro? Las boletas para la visita en marzo al museo de Ghibli salen el próximo mes. Puedes conseguirlas aquí.